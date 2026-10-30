“เจ๊เอ๋” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่ได้เป็นคนเลวร้าย เผยเคยเตือนไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ไม่เชื่อ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:51 น.
"เจ๊เอ๋" ยืนยัน "บุ๋ม ปนัดดา" ไม่ได้เป็นคนเลวร้าย เผยเคยเตือนไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ไม่เชื่อ

“เจ๊เอ๋” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” เนื้อแท้เป็นคนดี ไม่ได้เป็นคนเลวร้าย แต่เป็นเพราะบริวารทำให้หลงผิด เผยเคยเตือนไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ไม่เชื่อ

จากกรณีของ “บุ๋ม ปนัดดา” ที่โดนมรสุมดราม่าถาโถมอย่างหนักเกี่ยวกับประเด็นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีโดยพบว่ามีการโอนไปยังผู้รับเพื่อก่อสร้างพูลวิลล่าใน จ.ภูเก็ต เป็นจำนวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท จนเป็นที่จับตาของสังคมในขณะนี้

“เจ๊เอ๋” ได้โพสต์คลิปวิดีกล่าวถึง บุ๋ม ปนัดดา ผ่านติ๊กต็อกช่อง “เจ๊เอ๋…กรูอ๊อกซิเจนคนจน” ในฐานะคนที่เคยร่วมงานกับมูลนิธิองค์กรทำดีว่า เนื้อแท้ของบุ๋ม ปนัดดา เป็นคนจิตใจดีและไม่ได้มีนิสัยเลวร้าย หากใช้ชีวิตทำงานตามอาชีพปกติก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายเพราะมีรายได้เยอะอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการลงพื้นที่และเปิดรับบริจาค ซึ่งบุ๋มมักจะทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำของคนหน้างาน โดยมีคนคอยบอกให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ และเธอก็พร้อมลงมือทำตามโดยไม่ทันระวังตัว

โฆษณา
เจ๊เอ๋ พูดถึง บุ๋ม ปนัดดา
TikTok/ เจ๊เอ๋…กรูอ๊อกซิเจนคนจน

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาคือกลุ่มบริวารและคนรอบข้างที่เห็นเม็ดเงินบริจาคจำนวนมหาศาล เจ๊เอ๋เล่าว่าตอนที่ตนยังทำงานอยู่ การเบิกจ่ายเงินหลายครั้งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เช่น ผู้บริจาคตั้งใจให้ช่วยจุดหนึ่ง แต่คนรอบข้างกลับสั่งให้โอนไปช่วยอีกจุดแทน ซึ่งบุ๋มเป็นคนตัดสินใจไว ใครขอให้เบิกจ่ายหรือโอนไปไหนก็ทำให้ทันที เพราะถูกคนรอบข้างอวยจนอาจทำให้หลงผิดไปตามบริบทตอนนั้น

ด้วยความหวังดี เจ๊เอ๋ได้พยายามตักเตือนบุ๋มถึงเรื่องการเบิกจ่ายเหล่านี้อย่างจริงจังถึง 3 ครั้ง แต่คำตอบที่ได้รับกลับมาทำให้รู้สึกหดหู่ใจ แม้บุ๋มจะเคยบอกว่าตนเองเป็นคนลุยหน้างานและขอให้เจ๊เอ๋ช่วยระวังหลังให้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เชื่อฟังคำเตือน เจ๊เอ๋ยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกสงสารเพราะรู้ดีว่าบุ๋มไม่ได้เป็นคนเลวโดยสันดาน แต่เป็นคนตั้งใจทำงานที่ต้องมารับผลกระทบหนัก

โฆษณา

ความพังพินาศในรอบนี้ไม่ใช่เพราะตัวบุ๋มเอง แต่เป็นผลจากคนรอบข้างและการโพสต์เรียกร้องต่างๆ เช่น การโพสต์เชิญชวนทำบุญ 9 บาท ซึ่งบุ๋มไม่ได้โพสต์เอง แต่ความผิดปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นบัญชีของเธอ เจ๊เอ๋ย้ำว่าจากที่เคยร่วมงานกันมา ความผิดพลาดหลักของบุ๋มคือการที่คนรอบข้างทำเรื่องเบิกเงินมาเท่าไหร่ ก็พร้อมโอนออกไปให้ทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:51 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้อนคลิป &quot;ทนายเดชา&quot;

ย้อนคลิป ทนายเดชา ใบ้กลางรายการบุ๋ม อีก 7-10 วัน อินฟลูดังเจอคดีแบบอัจฉริยะ

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2569
สรุปดราม่า อินฟลูฯดัง ปะทะ จนท.สนามบิน ปมน้ำดื่ม ล่าสุดโดนต้นสังกัดสั่งพักงาน

สรุปดราม่า แก้มกี้ อินฟลูฯดัง ปะทะ จนท.สนามบิน ปมน้ำดื่ม ล่าสุดต้นสังกัดสั่งพักงาน

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2569
รีสอร์ต ถอนแจ้งความ มะปราง ลองเบิ่ง หลังกล่าวหาเอาแมวเข้าที่พัก

รีสอร์ตนครพนม ถอนแจ้งความ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ ปมกล่าวหาเอาแมวเข้าที่พัก รับผิดไร้ข้อแก้ตัว

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2569
ไปแน่! ออยศรี เตรียมเข้ากองปราบฯ ลุยแจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมพวก

ไปแน่! ออยศรี เตรียมเข้ากองปราบฯ ลุยแจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมพวก

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ย้อนคลิป &quot;ทนายเดชา&quot; บันเทิง

ย้อนคลิป ทนายเดชา ใบ้กลางรายการบุ๋ม อีก 7-10 วัน อินฟลูดังเจอคดีแบบอัจฉริยะ

42 นาที ที่แล้ว
ย้อนเอกสาร &quot;มูลนิธิองค์กรทำดี&quot; เผยระเบียบเบิกจ่ายเงิน เกิน 5 แสน ใครอนุมัติ? ข่าว

ย้อนเอกสาร “มูลนิธิองค์กรทำดี” เผยระเบียบเบิกจ่ายเงิน เกิน 5 แสน ใครอนุมัติ?

42 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า อินฟลูฯดัง ปะทะ จนท.สนามบิน ปมน้ำดื่ม ล่าสุดโดนต้นสังกัดสั่งพักงาน บันเทิง

สรุปดราม่า แก้มกี้ อินฟลูฯดัง ปะทะ จนท.สนามบิน ปมน้ำดื่ม ล่าสุดต้นสังกัดสั่งพักงาน

44 นาที ที่แล้ว
ทนายเปิ้ลลาออกมูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

ทนายเปิ้ล ลาออกมูลนิธิฯ ยันไม่รู้เรื่องเงิน ไว้ใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พ้อสังคมโหดร้าย คนรอซ้ำเติม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีสอร์ต ถอนแจ้งความ มะปราง ลองเบิ่ง หลังกล่าวหาเอาแมวเข้าที่พัก ข่าว

รีสอร์ตนครพนม ถอนแจ้งความ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ ปมกล่าวหาเอาแมวเข้าที่พัก รับผิดไร้ข้อแก้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปแน่! ออยศรี เตรียมเข้ากองปราบฯ ลุยแจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมพวก ข่าว

ไปแน่! ออยศรี เตรียมเข้ากองปราบฯ ลุยแจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมพวก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง 50 งวด รับหวย 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง 50 งวด รับหวย 1 พ.ย. 69 สรุปเลขท้าย 2 ตัว ออกบ่อยสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภลักษณ์ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคส้ม ขอโทษปมอยู่กลุ่มเปิดวาร์ป ยอมรับคิดน้อยไป ข่าว

ศุภลักษณ์ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคส้ม ขอโทษปมอยู่กลุ่มเปิดวาร์ป ยอมรับคิดน้อยไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 400 บาท ทองแท่งขาย 64,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกวูล์ฟเวอรีน อาลัย แพทริก สจ๊วร์ต เผยคำพูดถึงเพื่อนร่วมจอ X-Men ตลอด 17 ปี บันเทิง

พระเอกวูล์ฟเวอรีน อาลัย แพทริก สจ๊วร์ต เผยคำพูดถึงเพื่อนร่วมจอ X-Men ตลอด 17 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กราบหัวใจ ดาราดีกรีออสการ์ เลือกจบชีวิต หลังตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้าย บันเทิง

กราบหัวใจ ดาราดีกรีออสการ์ เลือกจบชีวิต หลังตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “แพทริก สจ๊วร์ต” เสียชีวิตวัย 86 ปี ตำนาน Professor X แห่ง X-Men บันเทิง

อาลัย “แพทริก สจ๊วร์ต” เสียชีวิตวัย 86 ปี ตำนาน Professor X แห่ง X-Men

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายแท้วัย 18 เกลียดเกย์ ลวงนัดหนุ่มผ่านแอปกลางดึก ให้แก๊งรุมยำเละ ข่าวต่างประเทศ

ชายแท้วัย 18 เกลียดเกย์ ลวงนัดหนุ่มผ่านแอปกลางดึก ให้แก๊งรุมยำเละ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI งวด 1 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลขหวย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 1 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลขหวย 2 ตัว 3 ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ยายวัย 80 ปี เลี้ยวรถผิด ขับหลงเข้าไปในรางรถไฟ ก่อนถูกพุ่งชนท้ายดับคาที่ ข่าวต่างประเทศ

สลด ยายวัย 80 ปี เลี้ยวรถผิด ขับหลงเข้าไปในรางรถไฟ ก่อนถูกพุ่งชนท้ายดับคาที่

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเกาหลีโหด ใช้ค้อนกระหน่ำทุบแฟนสาว 514 ครั้ง กว่า 3 ชม. เละดับสลด อ้างไม่เจตนาฆ่า ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเกาหลีโหด ค้อนรัวทุบแฟนสาว 514 ครั้ง กว่า 3 ชม. เละดับสลด อ้างไม่เจตนาฆ่า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักมวยปล้ำ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว อายุ 59 ปี บันเทิง

อดีตนักมวยปล้ำ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว อายุ 59 ปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดทะเบียนรถพิธีนวราตรี 2569 เปิดเลขรถนำขบวน 4 หลัก ลุ้นหวย 1 พ.ย. เลขเด็ด

เลขเด็ดทะเบียนรถพิธีนวราตรี 2569 เปิดเลขรถนำขบวน 4 หลัก ลุ้นหวย 1 พ.ย.

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 29/10/69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลัง พร้อมลิงก์ชมถ่ายทอดสด ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 29/10/69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลัง พร้อมลิงก์ชมถ่ายทอดสด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ &#039;คิดจบชีวิต&#039; หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง บันเทิง

น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ ‘คิดจบชีวิต’ หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 70% ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 70% ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า ข่าว

เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ พูลวิลล่า ที่จ.ภูเก็ต ทั้ง 8 หลัง หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท ข่าว

เปิดภาพ พูลวิลล่า บนที่ดิน 2 ไร่ในภูเก็ต หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปแม่ภัทร ตัดแม่ตัดลูก ‘เบนซ์’ จากนี้เป็นคู่กรณีทางกฎหมาย ใจสลายเคยปกป้องมาตลอด