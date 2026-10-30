“เจ๊เอ๋” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่ได้เป็นคนเลวร้าย เผยเคยเตือนไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ไม่เชื่อ
“เจ๊เอ๋” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” เนื้อแท้เป็นคนดี ไม่ได้เป็นคนเลวร้าย แต่เป็นเพราะบริวารทำให้หลงผิด เผยเคยเตือนไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ไม่เชื่อ
จากกรณีของ “บุ๋ม ปนัดดา” ที่โดนมรสุมดราม่าถาโถมอย่างหนักเกี่ยวกับประเด็นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีโดยพบว่ามีการโอนไปยังผู้รับเพื่อก่อสร้างพูลวิลล่าใน จ.ภูเก็ต เป็นจำนวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท จนเป็นที่จับตาของสังคมในขณะนี้
“เจ๊เอ๋” ได้โพสต์คลิปวิดีกล่าวถึง บุ๋ม ปนัดดา ผ่านติ๊กต็อกช่อง “เจ๊เอ๋…กรูอ๊อกซิเจนคนจน” ในฐานะคนที่เคยร่วมงานกับมูลนิธิองค์กรทำดีว่า เนื้อแท้ของบุ๋ม ปนัดดา เป็นคนจิตใจดีและไม่ได้มีนิสัยเลวร้าย หากใช้ชีวิตทำงานตามอาชีพปกติก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายเพราะมีรายได้เยอะอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการลงพื้นที่และเปิดรับบริจาค ซึ่งบุ๋มมักจะทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำของคนหน้างาน โดยมีคนคอยบอกให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ และเธอก็พร้อมลงมือทำตามโดยไม่ทันระวังตัว
สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาคือกลุ่มบริวารและคนรอบข้างที่เห็นเม็ดเงินบริจาคจำนวนมหาศาล เจ๊เอ๋เล่าว่าตอนที่ตนยังทำงานอยู่ การเบิกจ่ายเงินหลายครั้งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เช่น ผู้บริจาคตั้งใจให้ช่วยจุดหนึ่ง แต่คนรอบข้างกลับสั่งให้โอนไปช่วยอีกจุดแทน ซึ่งบุ๋มเป็นคนตัดสินใจไว ใครขอให้เบิกจ่ายหรือโอนไปไหนก็ทำให้ทันที เพราะถูกคนรอบข้างอวยจนอาจทำให้หลงผิดไปตามบริบทตอนนั้น
ด้วยความหวังดี เจ๊เอ๋ได้พยายามตักเตือนบุ๋มถึงเรื่องการเบิกจ่ายเหล่านี้อย่างจริงจังถึง 3 ครั้ง แต่คำตอบที่ได้รับกลับมาทำให้รู้สึกหดหู่ใจ แม้บุ๋มจะเคยบอกว่าตนเองเป็นคนลุยหน้างานและขอให้เจ๊เอ๋ช่วยระวังหลังให้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เชื่อฟังคำเตือน เจ๊เอ๋ยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกสงสารเพราะรู้ดีว่าบุ๋มไม่ได้เป็นคนเลวโดยสันดาน แต่เป็นคนตั้งใจทำงานที่ต้องมารับผลกระทบหนัก
ความพังพินาศในรอบนี้ไม่ใช่เพราะตัวบุ๋มเอง แต่เป็นผลจากคนรอบข้างและการโพสต์เรียกร้องต่างๆ เช่น การโพสต์เชิญชวนทำบุญ 9 บาท ซึ่งบุ๋มไม่ได้โพสต์เอง แต่ความผิดปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นบัญชีของเธอ เจ๊เอ๋ย้ำว่าจากที่เคยร่วมงานกันมา ความผิดพลาดหลักของบุ๋มคือการที่คนรอบข้างทำเรื่องเบิกเงินมาเท่าไหร่ ก็พร้อมโอนออกไปให้ทันที
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