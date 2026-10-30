แฉคลิปเสียงก่อนรถไฟชนสเปน 69 ศพ เตือนแล้ว 2 ครั้ง แต่ปลายสายยังสั่งคำนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 20:01 น.
แฉคลิปเสียงก่อนรถไฟชนสเปน 69 ศพ เตือนแล้ว 2 ครั้ง แต่ปลายสายยังสั่งคำนี้

สื่อสเปนเผยบทสนทนาช่วงก่อนเกิดเหตุ พบคนขับรถไฟอีกขบวนแจ้งศูนย์ควบคุมถึง 2 ครั้งว่ารถยังจอดอยู่บนราง แต่รถไฟที่วิ่งตามหลังไม่ได้รับคำสั่งให้หยุด เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนความผิดพลาด

ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ RTVE และสถานีวิทยุ Cadena SER เหตุการณ์เริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อระบบควบคุมความเร็วและระยะห่างระหว่างรถไฟ หรือ LZB ขัดข้อง ทำให้รถไฟความเร็วสูง 6 ขบวนบนเส้นทางหยุดวิ่งโดยอัตโนมัติ

เวลา 08.36 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมของบริษัท Adif ในกรุงมาดริด สั่งให้คนขับรถไฟ AVE ของบริษัท Renfe ปิดและเปิดระบบใหม่ ก่อนเดินรถต่อด้วยความเร็วปกติ ซึ่งอาจสูงถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

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ฟังคลิปเสียงก่อนเกิดเหตุ

แต่ตามระเบียบความปลอดภัย เมื่อระบบหลักขัดข้อง รถไฟควรวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้คนขับสามารถหยุดรถได้ทันหากพบสิ่งกีดขวาง

อีก 5 นาทีต่อมา เวลา 08.41 น. พนักงานขับรถไฟ Iryo ที่อยู่บนรางเดียวกันด้านหน้า โทรศัพท์แจ้งศูนย์ควบคุมว่ารถของตนยังจอดอยู่ก่อนถึงสถานีอูร์ดา เนื่องจากระบบขัดข้องเช่นเดียวกัน

เปิดคลิปหลักฐานฝ่าฝืนคำสั่ง
เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินกำลังปฏิบัติงานในจุดที่เกิดเหตุรถไฟสองขบวนชนกันในเมืองอูร์ดา ประเทศสเปน เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 (ภาพโดย AP/Manu Fernandez)

จากนั้นเวลาประมาณ 08.48 น. คนขับ Iryo ติดต่อศูนย์ควบคุมอีกครั้งเพื่อยืนยันว่ารถยังไม่สามารถออกตัวได้ แต่ไม่มีหลักฐานจากคลิปเสียงที่เผยแพร่ว่าเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้รถไฟ AVE ซึ่งกำลังวิ่งตามหลังหยุดหรือชะลอความเร็ว

กระทั่งเวลาประมาณ 08.53 น. รถไฟ AVE พุ่งชนท้ายขบวน Iryo อย่างรุนแรง ทำให้ตู้โดยสารหลายตู้ตกรางและตกลงไปตามลาดดินข้างทาง

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คลิปเสียงจึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนว่า เหตุใดศูนย์ควบคุมจึงอนุญาตให้ AVE เดินรถด้วยความเร็วปกติ ทั้งที่ระบบความปลอดภัยยังใช้งานไม่ได้ และเพราะเหตุใดจึงไม่มีคำสั่งหยุดรถหลังได้รับแจ้งว่า Iryo ยังคงจอดอยู่ด้านหน้า

ด้าน ออสการ์ ปวนเต (Óscar Puente) รัฐมนตรีคมนาคมสเปน ระบุว่าการสอบสวนเบื้องต้นมุ่งไปที่ความผิดพลาดของมนุษย์ แต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุและความรับผิดชอบได้จนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสัญญาณและเครื่องบันทึกการเดินรถครบถ้วน

สำหรับยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม สำนักข่าว EFE รายงานว่าเพิ่มเป็น 69 คน มีผู้บาดเจ็บรวม 110 คน โดยได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 60 คน ส่วนอีก 50 คนยังอยู่ระหว่างรักษาตัว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 20:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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