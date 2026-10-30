ผลตรวจเลือด “ครูบาเอ็ม” ไร้สารเสพติด ตับไตทำงานปกติ วอนญาติธรรมสบายใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:56 น.
ผลตรวจเลือด ครูบาเอ็ม ไม่พบสารเสพติด

เปิดผลตรวจเลือด “ครูบาเอ็ม” ยืนยันไม่พบสารเสพติด ตับไตทำงานปกติ มีเพียงค่าโพแทสเซียมต่ำแพทย์แนะกินผัก-ผลไม้ วอนญาติธรรมช่วยแชร์ปกป้องความบริสุทธิ์

จากประเด็นดราม่ากรณี “ครูบาเอ็ม” หรือ พระอาจารย์เอ็ม พระนักเทศน์แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง แสดงอาการผิดปกติระหว่างสนทนาธรรมตอบปัญหาชีวิตญาติโยม โดยมีอาการตาหลุกหลิกและก็หัวเราะออกมา ก่อนจะกลับมาพูดคุยตามปกติจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาการดังกล่าวเกิดจากอะไร มีการใช้สารเสพติดหรือไม่

หลังเกิดกระแสข่าว ผู้กำกับการ สภ.แม่ทะ ไนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง เพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครูบาเอ็มและพระสงฆ์ทั้งหมด 75 รูป ซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นออกมาเป็นลบ ไม่พบสารเมตแอมเฟตามีนหรือยาบ้าแต่อย่างใด จากนั้นทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการเจาะเลือดครูบาเอ็มเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียด พร้อมทั้งจัดคิวให้พูดคุยกับจิตแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิตในลำดับต่อไป

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ล่าสุด พระอาจารย์ตะวัน ปัญญาวัฒฑโก แจ้งข่าวถึงคณะญาติธรรม เปิดเผยผลตรวจเลือด (CBC + Blood Chem) ของครูบาเอ็มจากโรงพยาบาลแม่ทะ ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ผลปรากฏว่าไม่พบสิ่งบ่งชี้สารเสพติดจากผลตรวจ การทำงานของไตและตับ อยู่ในเกณฑ์ปกติ และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดรวมโดยทั่วไปปกติ มีเพียงค่าโพแทสเซียม (K) ต่ำเล็กน้อย ซึ่งแพทย์แนะนำให้ทานผักผลไม้ เช่น กล้วย หรือฝรั่ง ตามความเหมาะสม

พระอาจารย์ตะวัน ระบุทิ้งท้ายว่า ขอให้ญาติธรรมทุกคนสบายใจได้ เพราะครูบาเอ็มไม่มีความผิดปกติของเลือด พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ยืนหยัดเคียงข้างกันมาตลอด ทั้งยังฝากให้ผู้ศรัทธาร่วมกันกดหัวใจและกดแชร์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อส่งต่อความกระจ่างและช่วยปกป้องความบริสุทธิ์ของครูบาเอ็ม รวมถึงคณะสงฆ์สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งต่อไป

ผลตรวจเลือดครูบาเอ็ม
ภาพจาก Facebook : พระอาจารย์ตะวัน ปัญญาวัฒฑโก
ครูบาเอ็ม
ภาพจาก Facebook : ธรรมะ Next Gen l ครูบาเอ็ม ถ้ำแจ้ง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:56 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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