วิวาห์สลาย จระเข้ 5 เมตร พุ่งงับว่าที่เจ้าสาวลากลงน้ำ แฟนว่ายตามช่วยไม่ทัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 22:01 น.
วิวาห์สลาย จระเข้ 5 เมตร พุ่งงับว่าที่เจ้าสาวลากลงน้ำ แฟนว่ายตามช่วยไม่ทัน
ภาพจาก : The Sun

สาวอินโดนีเซียเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงจาการ์ตาได้เพียง 3 วัน เพื่อเตรียมพิธีหมั้นตามประเพณี ก่อนเกิดเหตุที่แม่น้ำบอนโดโกดี แฟนหนุ่มพยายามว่ายน้ำตามช่วยแต่ไม่สำเร็จ เจ้าหน้าที่พบร่างในเช้าวันถัดมา

ผู้เสียชีวิตคือ เซลเวียนา อัมบู กากา (Selviana Ambu Kaka) อายุ 24 ปี ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงจาการ์ตาพร้อม ฟาเบียนุส โดวา (Fabianus Dowa) แฟนหนุ่ม เพื่อเตรียมเข้าพิธีหมั้นตามประเพณีท้องถิ่น โดยทั้งคู่มีกำหนดจัดพิธีในวันที่ 30 ตุลาคม แต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากครอบครัวฝ่ายชายยังเตรียมสินสอดไม่ครบตามข้อตกลง

ผู้เสียชีวิตคือ เซลเวียนา อัมบู กากา (Selviana Ambu Kaka) อายุ 24 ปี
ภาพจาก : The Sun

ตามรายงานของสำนักข่าว Detik เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ระบุว่า ในวันเกิดเหตุ ครอบครัวฝ่ายชายเดินทางไปพบพ่อแม่ของเซลเวียนา เพื่อหารือเรื่องการเลื่อนพิธีหมั้นเป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยต้องการเวลาเพิ่มเติมในการจัดเตรียมสัตว์เลี้ยงที่จะนำมาใช้เป็นสินสอดตามประเพณี

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หลังพูดคุยกันเสร็จ ทั้งคู่กลับไปยังบ้านของฟาเบียนุส ก่อนเซลเวียนาจะชวนแฟนหนุ่มและ อิเมลดา โดวา (Imelda Dowa) น้องสาวของเขา ไปซักเสื้อผ้าและอาบน้ำที่แม่น้ำบอนโดโกดี ซึ่งเป็นสถานที่ที่เซลเวียนาอยากไปตั้งแต่เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิด

ทั้งสามเดินทางถึงแม่น้ำประมาณ 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และซักเสื้อผ้าจนเสร็จราว 19.30 น. ก่อนลงอาบน้ำบริเวณเดียวกัน

คริสโตโฟรุส เรฮี มาบาฮา (Kristoforus Rehi Mabaha) ผู้ใหญ่บ้านบอนโดโกดี เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุเซลเวียนากำลังแปรงฟันอยู่ใกล้ริมฝั่ง โดยหันหน้าไปทางถนนและหันหลังให้แอ่งน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของจระเข้

ทันใดนั้น จระเข้เพศผู้ขนาดใหญ่ยาวประมาณ 5 เมตร พุ่งขึ้นจากน้ำและกัดต้นขาซ้ายของเซลเวียนา ก่อนลากร่างเธอลงไปในแอ่งน้ำลึกต่อหน้าแฟนหนุ่มและน้องสาวของเขา

ฟาเบียนุสพยายามว่ายน้ำตามจระเข้เพื่อช่วยแฟนสาว แต่ไม่สามารถช่วยเธอออกมาได้ ขณะที่อิเมลดารีบวิ่งไปยังถนนเพื่อโทรศัพท์แจ้งครอบครัวและขอความช่วยเหลือ

จระเข้เพศผู้ขนาดใหญ่ยาวประมาณ 5 เมตร
ภาพจาก : The Sun

หลังได้รับแจ้งเหตุ ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และตำรวจเข้าค้นหาเซลเวียนาตลอดทั้งคืน โดยใช้ไฟฉายและอวนลากตรวจสอบพื้นที่ใต้น้ำ กระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม ชาวบ้านสามารถจับจระเข้ที่เชื่อว่าเป็นตัวก่อเหตุได้ ก่อนฆ่าจระเข้ในเวลาต่อมา

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อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่พบเซลเวียนา จนกระทั่งเวลาประมาณ 06.00 น. จึงพบร่างของเธอจมอยู่ใต้น้ำ ห่างจากจุดถูกจระเข้โจมตีประมาณ 25 ถึง 30 เมตร

อาหมัด ซิดิก อับบาส (Ahmad Sidiq Abbas) หัวหน้าตำรวจเขตโกดี ยืนยันว่า เซลเวียนาเสียชีวิตแล้วขณะเจ้าหน้าที่พบร่าง โดยมีบาดแผลจากรอยกัดของจระเข้หลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณต้นขาซ้ายและแผ่นหลัง

ภายหลังครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ ก่อนนำร่างเซลเวียนาไปยังบ้านครอบครัวของฟาเบียนุสในหมู่บ้านไวกานินโย เพื่อประกอบพิธีศพตามประเพณี

เซลเวียนาเสียชีวิตแล้วขณะเจ้าหน้าที่พบร่าง
ภาพจาก : The Sun

สำหรับแม่น้ำบอนโดโกดี เป็นพื้นที่ที่มีจระเข้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ โดย ราตู งาดู โบนู วุลลา (Ratu Ngadu Bonu Wulla) ผู้บริหารเขตซุมบาตะวันตกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า เคยเตือนประชาชนหลายครั้งให้หลีกเลี่ยงการลงไปทำกิจกรรมในแหล่งน้ำที่มีจระเข้ แต่ยังมีชาวบ้านใช้พื้นที่เหล่านี้ซักเสื้อผ้า อาบน้ำ และนำสัตว์เลี้ยงมากินน้ำอยู่เป็นประจำ

หลังเกิดเหตุ ทางการท้องถิ่นได้ย้ำเตือนให้ประชาชนงดลงเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมใกล้จุดเสี่ยง เนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีจระเข้ตัวอื่นอาศัยอยู่ในแม่น้ำอีกหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 22:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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