วิวาห์สลาย จระเข้ 5 เมตร พุ่งงับว่าที่เจ้าสาวลากลงน้ำ แฟนว่ายตามช่วยไม่ทัน
สาวอินโดนีเซียเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงจาการ์ตาได้เพียง 3 วัน เพื่อเตรียมพิธีหมั้นตามประเพณี ก่อนเกิดเหตุที่แม่น้ำบอนโดโกดี แฟนหนุ่มพยายามว่ายน้ำตามช่วยแต่ไม่สำเร็จ เจ้าหน้าที่พบร่างในเช้าวันถัดมา
ผู้เสียชีวิตคือ เซลเวียนา อัมบู กากา (Selviana Ambu Kaka) อายุ 24 ปี ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงจาการ์ตาพร้อม ฟาเบียนุส โดวา (Fabianus Dowa) แฟนหนุ่ม เพื่อเตรียมเข้าพิธีหมั้นตามประเพณีท้องถิ่น โดยทั้งคู่มีกำหนดจัดพิธีในวันที่ 30 ตุลาคม แต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากครอบครัวฝ่ายชายยังเตรียมสินสอดไม่ครบตามข้อตกลง
ตามรายงานของสำนักข่าว Detik เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ระบุว่า ในวันเกิดเหตุ ครอบครัวฝ่ายชายเดินทางไปพบพ่อแม่ของเซลเวียนา เพื่อหารือเรื่องการเลื่อนพิธีหมั้นเป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยต้องการเวลาเพิ่มเติมในการจัดเตรียมสัตว์เลี้ยงที่จะนำมาใช้เป็นสินสอดตามประเพณี
หลังพูดคุยกันเสร็จ ทั้งคู่กลับไปยังบ้านของฟาเบียนุส ก่อนเซลเวียนาจะชวนแฟนหนุ่มและ อิเมลดา โดวา (Imelda Dowa) น้องสาวของเขา ไปซักเสื้อผ้าและอาบน้ำที่แม่น้ำบอนโดโกดี ซึ่งเป็นสถานที่ที่เซลเวียนาอยากไปตั้งแต่เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิด
ทั้งสามเดินทางถึงแม่น้ำประมาณ 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และซักเสื้อผ้าจนเสร็จราว 19.30 น. ก่อนลงอาบน้ำบริเวณเดียวกัน
คริสโตโฟรุส เรฮี มาบาฮา (Kristoforus Rehi Mabaha) ผู้ใหญ่บ้านบอนโดโกดี เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุเซลเวียนากำลังแปรงฟันอยู่ใกล้ริมฝั่ง โดยหันหน้าไปทางถนนและหันหลังให้แอ่งน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของจระเข้
ทันใดนั้น จระเข้เพศผู้ขนาดใหญ่ยาวประมาณ 5 เมตร พุ่งขึ้นจากน้ำและกัดต้นขาซ้ายของเซลเวียนา ก่อนลากร่างเธอลงไปในแอ่งน้ำลึกต่อหน้าแฟนหนุ่มและน้องสาวของเขา
ฟาเบียนุสพยายามว่ายน้ำตามจระเข้เพื่อช่วยแฟนสาว แต่ไม่สามารถช่วยเธอออกมาได้ ขณะที่อิเมลดารีบวิ่งไปยังถนนเพื่อโทรศัพท์แจ้งครอบครัวและขอความช่วยเหลือ
หลังได้รับแจ้งเหตุ ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และตำรวจเข้าค้นหาเซลเวียนาตลอดทั้งคืน โดยใช้ไฟฉายและอวนลากตรวจสอบพื้นที่ใต้น้ำ กระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม ชาวบ้านสามารถจับจระเข้ที่เชื่อว่าเป็นตัวก่อเหตุได้ ก่อนฆ่าจระเข้ในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่พบเซลเวียนา จนกระทั่งเวลาประมาณ 06.00 น. จึงพบร่างของเธอจมอยู่ใต้น้ำ ห่างจากจุดถูกจระเข้โจมตีประมาณ 25 ถึง 30 เมตร
อาหมัด ซิดิก อับบาส (Ahmad Sidiq Abbas) หัวหน้าตำรวจเขตโกดี ยืนยันว่า เซลเวียนาเสียชีวิตแล้วขณะเจ้าหน้าที่พบร่าง โดยมีบาดแผลจากรอยกัดของจระเข้หลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณต้นขาซ้ายและแผ่นหลัง
ภายหลังครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ ก่อนนำร่างเซลเวียนาไปยังบ้านครอบครัวของฟาเบียนุสในหมู่บ้านไวกานินโย เพื่อประกอบพิธีศพตามประเพณี
สำหรับแม่น้ำบอนโดโกดี เป็นพื้นที่ที่มีจระเข้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ โดย ราตู งาดู โบนู วุลลา (Ratu Ngadu Bonu Wulla) ผู้บริหารเขตซุมบาตะวันตกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า เคยเตือนประชาชนหลายครั้งให้หลีกเลี่ยงการลงไปทำกิจกรรมในแหล่งน้ำที่มีจระเข้ แต่ยังมีชาวบ้านใช้พื้นที่เหล่านี้ซักเสื้อผ้า อาบน้ำ และนำสัตว์เลี้ยงมากินน้ำอยู่เป็นประจำ
หลังเกิดเหตุ ทางการท้องถิ่นได้ย้ำเตือนให้ประชาชนงดลงเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมใกล้จุดเสี่ยง เนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีจระเข้ตัวอื่นอาศัยอยู่ในแม่น้ำอีกหรือไม่
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