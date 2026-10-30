ย้อนนาที บุ๋ม-ก๊อต ขึ้นรับรางวัล “ครอบครัวแห่งปี” จาก NineEntertain Awards 2026
ย้อนนาที บุ๋ม-ก๊อต รับรางวัล “ครอบครัวแห่งปี” จาก NineยEntertain Awards 2026 ลั่น ครอบครัวคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
จากประเด็นดราม่าทั้งเรื่องเงินมูลนิธิ และปัญหาภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และอดีตสามี ก๊อต อธิป ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปย้อนชมวินาที บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป พาลูก ๆ ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ “ครอบครัวแห่งปี Family of the Year” บนเวที NineยEntertain Awards 2026
บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจบนเวทีหลังได้รับรางวัลครอบครัวแห่งปีว่า “อยากขอบคุณครอบครัวเพราะการลงพื้นที่โดยมีครอบครัวซัพพอร์ตด้านหลังเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของบุ๋มมาก สามีเป็นคนจัดการระบบขนส่งให้ ของต่าง ๆ ที่ทุกคนบริจาคมาทั้งเพื่อช่วยน้ำท่วม หรือสถานการณ์ที่ชายแดนไทย-กัมพูชาเอง สามีคือคนที่ช่วยอย่างเต็มพลัง และยังมีลูกบุญธรรมมาช่วยแพ็คของ ทุกคนเป็นพลังให้บุ๋ม ถ้าบุ๋มไม่มีพวกเขาบุ๋มไม่สามารถทำได้แบบนี้ อยากขอบคุณทุกคนในครอบครัว รวมถึงกลุ่มแฟนคลับด้วย คุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของบุ๋ม”
ขณะที่ทาง ก๊อต อธิป ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ระบุว่า “เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสำหรับเรา เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราทำความรักให้เกิดกับครอบครัวมากขึ้น พอความรักในครอบครัวมันล้นก็ถึงได้เผื่อแผ่ไปถึงพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อน เราก็ยังมีความรักความอบอุ่นทั้งในครอบครัวและให้กับทุกคนที่เดือดร้อนอยู่เสมอ และจะทำให้ดียิ่งขึ้นจากนี้ไป
นาทีที่ประกาศชื่อก็ตื่นเต้นและดีใจ จริง ๆ แล้วลูก ๆ ทุกคนเหมือนลูกในไส้ เราเอ็นดูปูเสื่อมา เราเลี้ยงชีวิตทุกคนที่อยู่กับเรามาอย่างเต็มที่เกิน 100% อยู่แล้ว มีความเสมอภาคเท่ากันไม่ว่าจะเป็นลูกเราเอง หรือลูกที่เราอุปการะอยู่ ทุกคนได้รับความเสมอภาค และได้รับความรักที่ล้นจากเราอยู่แล้ว ก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่า เรากลมเกลียวกัน และเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วย
สถาบันที่สำคัญที่สุดของประเทศเราคือสถาบันครอบครัวอยู่แล้ว ฉะนั้นการที่เรามีความรักความสามัคคีในครอบครัว มันก็จะเกิดความอบอุ่น แต่ละคนในครอบครัวก็จะออกไปมอบความรักให้กับสังคมได้มากขึ้น ฉะนั้นอยากให้ทุกครอบครัวทั้งครอบครัวเล็ก หรือครอบครัวใหญ่ มีความรัก สามัคคี กลมเกลียวกัน ทุกอย่างมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้าง แต่อยากให้ทุกอย่างมันเกิดมามากลมเกลียวด้วยความรัก ความเข้าใจและคุยกันมากขึ้น”
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อ้างอิงจาก : Youtube NineEntertain Official, FB NineEntertain