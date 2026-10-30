แม่ภัทร ตัดแม่ตัดลูก ‘เบนซ์’ จากนี้เป็นคู่กรณีทางกฎหมาย ใจสลายเคยปกป้องมาตลอด
‘แม่ภัทร’ ประกาศตัดขาด ‘ลูกเบนซ์’ ตัดพ้อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหนื่อยมาก ต่อไปเป็นเพียงคนที่ต้องสู้กันเรื่องกฎหมาย
จากกรณี คุณเบนซ์ หรือ นายเฉลิมฤทธิ์ จินดาวรรณ อายุ 40 ปี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของและผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ยืนยันไม่เคยทราบว่าภายในมีเตียงลักษณะคล้ายกรงสุนัข และไม่เคยแตะต้องทรัพย์สินของ แม่ภัทร แม้แต่บาทเดียว และเผยว่าแม่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายในปี 2558-2563
ล่าสุด แม่ภัทร ไลฟ์สดเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า “มันคลอดมาจากท้องเรา เขามาว่าเรา ว่าเราเป็นแบบนี้ เราเคยเป็นคนล้ม เราผิดหรอตัวแค่นี้เลี้ยงลูก 2 คนนะ คุณเคยเลี้ยงลูกด้วยตัวเองหรือเปล่า มันเหนื่อยแค่ไหนกับการที่จะดูแลเด็กคนหนึ่งขึ้นมา นี่สองคนพร้อม ๆ กัน ในวันที่เราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เราคิดมาก ต้องสู้ยังไง ต้องเจออะไร มันต้องมีวิธีที่เรากับลูกต้องรอด
แม่จะไม่เงียบแล้ว เพราะเงียบจนเขาว่าแม่เป็นอะไร ลูกทำยังไงก็ช่าง เราเงียบตลอด ถ้าฉันยิ่งล้มละลาย คุณต้องยิ่งแบบโอ้โหแม่เราต้องสู้ขนาดไหน ฉันมานั่งคิดแล้ว เธอต้องไม่ใช่ลูกฉัน ฉันบอกอยู่แล้วไม่ได้รวยมาก่อน ฉันต่อสู้เลี้ยงลูกมาแล้วมันผิดตรงไหน คนที่เอาบ้านไปเข้าธนาคารแล้วต้องเลี้ยงลูก ตอนนั้นผ่อนบ้าน เอาบ้านไปเข้าธนาคาร ต่อให้ฉันจะมีบ้าน 10 หลัง ฉันเข้าธนาคารทั้ง 10 หลังแล้วส่งไม่ได้แล้วยังไง สมมติฉันมีนาฬิกา10 เรือนเอาไปโรงรับจำนำแล้วฉันไม่มีเงินไปถ่าย 10 เรือนแล้วมันหลุด แปลว่าฉันขี้โกงเหรอ แม่ผิดไหม
คุณกับฉันไม่ใช่แม่ลูกกันแล้ว ต่อไปเราเป็นคนที่ต้องต่อสู้กันเรื่องกฎหมายความถูกต้อง แม่เข้มแข็งแล้ว จะบอกให้ถ้าคุณต้องการแบบนี้ คุณทำอะไรไว้บ้าง ไม่ใช่กับแม่อย่างเดียว กับคนรอบข้างที่ฉันต้องคอยกางปีกไว้ปกป้องคุณ ฉันต้องการปีกปกป้องคุณแค่ไหน จำไม่ได้เหรอความอารมณ์ร้อน ความใจร้อนของคุณ ทุกสิ่งอย่างแม่ต้องออกรับทุกอย่างให้ ต้องเคลียร์ให้ จะมาพูดว่าแม่อย่างงั้นอย่างงี้ โอ้โหมันเกินไป
แม่เป็นคนรู้คุณค่าของเงิน ทำงานกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ ต่อให้จะเท่าไหร่ก็ตามก็รู้คุณค่าเงิน
มีอีกหลายอย่างนะ เป็นเรื่องจริงมีหลักฐานทุกอย่าง แต่มันจำเป็นไหม คนเป็นแม่เลี้ยงลูกมาแล้วจะมาบอกว่าลูกเรามันสระเอ ลอลิง วอแหวน (เลว) ขนาดนั้น เราทำได้ไหม พูดได้ไหม
ทุกวันนี้ที่รอโรงงาน เธอถามคนที่ดูแลกฎหมายเธอสิว่าเธอประกาศต่อหน้าสาธารณะไปแล้วว่าจะคืน นั่นก็คือการทำสัญญาแล้วว่าจะคืน เราไม่ได้มาแอบพูดกัน 2 คนนะ ทั้งตัวเธอ ทั้งแฟนเธอ ทั้งน้องแฟนเธอ ประกาศไปแล้วว่าจะคืน ณ ตอนนั้นฉันไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายเธอเลย พยายามจะเคลียร์ พยายามจะหยุด แต่พอมาตอนนี้แม่ควรจะแบบทำอะไรต่อ”
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