ย้อนคลิป ทนายเดชา ใบ้กลางรายการบุ๋ม อีก 7-10 วัน อินฟลูดังเจอคดีแบบอัจฉริยะ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:19 น.
ย้อนคลิป "ทนายเดชา"

ย้อนคำพูดจากคลิปรายการ เคลียร์ ชัด ชัด ทางช่องเวิร์คพอยท์ ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นพิธีกร หลังพบว่า ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เคยพูดกลางรายการว่า ภายใน 7 ถึง 10 วัน จะมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและบุคคลในวงการสื่อถูกดำเนินคดีเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมกับกรณีของ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งถูกตำรวจจับกุมในคดีฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน

คลิปมาจากรายการตอน มหกรรมเปิดหน้ากากอินฟลูฯ คนดีย์ ที่สังคมต้องตรวจสอบ? ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 มีทนายเดชา ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ และทนายวิทูล เก่งงาน ร่วมพูดคุยถึงการจับกุมนายอัจฉริยะ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพียง 2 วัน

ระหว่างรายการ ทนายเดชากล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลมีชื่อเสียงบางกลุ่มที่ออกหน้าช่วยเหลือประชาชน แต่ใช้กิจกรรมเหล่านั้นสร้างยอดผู้ชม ยอดติดตาม และรายได้จากการขายสินค้า พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบางคนมักอ้างความสนิทสนมกับตำรวจระดับสูงหรือมีผู้มีอำนาจคอยสนับสนุน จนแสดงท่าทีไม่เกรงกลัวการถูกตรวจสอบ

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ย้อนคำพูดจากคลิปรายการ เคลียร์ ชัด ชัด ทางช่องเวิร์คพอยท์ ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นพิธีกร
เคลียร์ชัดชัด

จากนั้นทนายเดชาพูดถึงคดีฟอกเงินว่า โดยทั่วไปมักมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการเส้นทางการเงิน ไม่ได้มีผู้กระทำเพียงคนเดียว ก่อนบอกใบ้ว่าภายใน 7 ถึง 10 วัน จะมีบุคคลมีชื่อเสียงในวงการสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ถูกดำเนินคดีเพิ่มเติม

ทนายเดชายังเปิดเผยว่า ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่กระทรวงยุติธรรม โดยอ้างว่ามีการสอบปากคำพยานไปแล้วมากกว่า 10 ปาก และมีเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมูลค่าสูงถึง 600 ล้านบาท แต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวถึงหรือเปิดเผยเอกสารหลักฐานภายในรายการ

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงรูปแบบการรับบริจาคที่ตนมองว่าอาจถูกนำมาใช้หาประโยชน์ โดยอินฟลูเอนเซอร์บางคนอาจจัดตั้งมูลนิธิหรือเปิดเพจรับบริจาค แต่ไม่ปรากฏชื่อตัวเองเป็นกรรมการ กลับใช้เพื่อนหรือบุคคลในวงการบันเทิงเข้ามามีชื่อแทน เพื่อแยกตัวเองออกจากการบริหารเงินโดยตรง

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ทนายเดชาอธิบายต่อว่า บุคคลเหล่านี้อาจใช้การไลฟ์สดช่วยเหลือประชาชนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ติดตามบริจาคเงิน ก่อนนำเงินที่ได้รับไปซื้อรถยนต์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และใส่ชื่อของตนเองเป็นเจ้าของ ทำให้ได้รับทั้งชื่อเสียงจากการช่วยเหลือสังคมและผลประโยชน์ส่วนตัว

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ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อกล่าวอ้างและข้อสังเกตที่ทนายเดชานำเสนอในรายการ ยังไม่มีหลักฐานจากคำพูดช่วงนี้ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลหรือพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดตามที่กล่าวถึง

สำหรับคดีที่นำมาพูดคุยในรายการ ตำรวจไซเบอร์จับกุมนายอัจฉริยะเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569 บริเวณหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ตามหมายจับศาลอาญา โดยแจ้งข้อกล่าวหา 4 ข้อหา ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฟอกเงิน และลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งนายอัจฉริยะให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา

ทนายเดชา ใบ้กลางรายการบุ๋ม
เคลียร์ชัดชัด

ส่วนคำใบ้ของทนายเดชา หากนับระยะเวลา 7 ถึง 10 วันจากวันที่รายการออกอากาศ จะตรงกับช่วงวันที่ 12 ถึง 15 ตุลาคม 2569 แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลที่ทนายเดชาพูดถึงคือใคร หรือมีความเกี่ยวข้องกับคดีใดโดยเฉพาะ

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คลิปกลับมาได้รับความสนใจในช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมีบุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีผู้รับเหมาก่อสร้างออกมาเปิดเผยข้อมูลการโอนเงินผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ก่อนที่เงินบางส่วนจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม

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เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ทนายเดชา ซึ่งเป็นทนายความให้ผู้รับเหมา เปิดเผยว่า ได้รับทราบปัญหานี้มาตั้งแต่ปี 2568 และเคยพูดคุยกับบุ๋มเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายของธุรกรรมที่ถูกร้องเรียน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด

ด้านบุ๋มชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสว่า ตนเป็นผู้โอนเงินให้บริษัทผู้รับเหมาจริง แต่เข้าใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคารของมูลนิธิที่จังหวัดปทุมธานี ส่วนธุรกิจพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ตเป็นกิจการที่สามีทำร่วมกับผู้รับเหมา โดยยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องการนำเงินไปใช้ตามที่ถูกกล่าวหา และกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง

ต่อมามูลนิธิองค์กรทำดีประกาศให้บุ๋มยุติการทำหน้าที่ประธานมูลนิธิเป็นการชั่วคราว พร้อมหยุดรับบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น

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แม้คำพูดของทนายเดชาในรายการเคลียร์ ชัด ชัด จะถูกหยิบยกมาเชื่อมโยงกับประเด็นที่กำลังเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เขากล่าวถึงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม หมายถึงบุ๋ม ปนัดดา หรือเป็นคดีเดียวกับข้อพิพาทเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี

ชาวเน็ตคอมเมนต์ประเด็นบุ๋ม
เคลียร์ชัดชัด

สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ เคลียร์ ชัด ชัด ตอน มหกรรมเปิดหน้ากากอินฟลูฯ “คนดีย์” ที่สังคมต้องตรวจสอบ?

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:19 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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