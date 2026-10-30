ย้อนคลิป ทนายเดชา ใบ้กลางรายการบุ๋ม อีก 7-10 วัน อินฟลูดังเจอคดีแบบอัจฉริยะ
ย้อนคำพูดจากคลิปรายการ เคลียร์ ชัด ชัด ทางช่องเวิร์คพอยท์ ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นพิธีกร หลังพบว่า ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เคยพูดกลางรายการว่า ภายใน 7 ถึง 10 วัน จะมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและบุคคลในวงการสื่อถูกดำเนินคดีเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมกับกรณีของ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งถูกตำรวจจับกุมในคดีฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน
คลิปมาจากรายการตอน มหกรรมเปิดหน้ากากอินฟลูฯ คนดีย์ ที่สังคมต้องตรวจสอบ? ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 มีทนายเดชา ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ และทนายวิทูล เก่งงาน ร่วมพูดคุยถึงการจับกุมนายอัจฉริยะ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพียง 2 วัน
ระหว่างรายการ ทนายเดชากล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลมีชื่อเสียงบางกลุ่มที่ออกหน้าช่วยเหลือประชาชน แต่ใช้กิจกรรมเหล่านั้นสร้างยอดผู้ชม ยอดติดตาม และรายได้จากการขายสินค้า พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบางคนมักอ้างความสนิทสนมกับตำรวจระดับสูงหรือมีผู้มีอำนาจคอยสนับสนุน จนแสดงท่าทีไม่เกรงกลัวการถูกตรวจสอบ
จากนั้นทนายเดชาพูดถึงคดีฟอกเงินว่า โดยทั่วไปมักมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการเส้นทางการเงิน ไม่ได้มีผู้กระทำเพียงคนเดียว ก่อนบอกใบ้ว่าภายใน 7 ถึง 10 วัน จะมีบุคคลมีชื่อเสียงในวงการสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ถูกดำเนินคดีเพิ่มเติม
ทนายเดชายังเปิดเผยว่า ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่กระทรวงยุติธรรม โดยอ้างว่ามีการสอบปากคำพยานไปแล้วมากกว่า 10 ปาก และมีเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมูลค่าสูงถึง 600 ล้านบาท แต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวถึงหรือเปิดเผยเอกสารหลักฐานภายในรายการ
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงรูปแบบการรับบริจาคที่ตนมองว่าอาจถูกนำมาใช้หาประโยชน์ โดยอินฟลูเอนเซอร์บางคนอาจจัดตั้งมูลนิธิหรือเปิดเพจรับบริจาค แต่ไม่ปรากฏชื่อตัวเองเป็นกรรมการ กลับใช้เพื่อนหรือบุคคลในวงการบันเทิงเข้ามามีชื่อแทน เพื่อแยกตัวเองออกจากการบริหารเงินโดยตรง
ทนายเดชาอธิบายต่อว่า บุคคลเหล่านี้อาจใช้การไลฟ์สดช่วยเหลือประชาชนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ติดตามบริจาคเงิน ก่อนนำเงินที่ได้รับไปซื้อรถยนต์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และใส่ชื่อของตนเองเป็นเจ้าของ ทำให้ได้รับทั้งชื่อเสียงจากการช่วยเหลือสังคมและผลประโยชน์ส่วนตัว
ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อกล่าวอ้างและข้อสังเกตที่ทนายเดชานำเสนอในรายการ ยังไม่มีหลักฐานจากคำพูดช่วงนี้ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลหรือพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดตามที่กล่าวถึง
สำหรับคดีที่นำมาพูดคุยในรายการ ตำรวจไซเบอร์จับกุมนายอัจฉริยะเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569 บริเวณหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ตามหมายจับศาลอาญา โดยแจ้งข้อกล่าวหา 4 ข้อหา ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฟอกเงิน และลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งนายอัจฉริยะให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
ส่วนคำใบ้ของทนายเดชา หากนับระยะเวลา 7 ถึง 10 วันจากวันที่รายการออกอากาศ จะตรงกับช่วงวันที่ 12 ถึง 15 ตุลาคม 2569 แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลที่ทนายเดชาพูดถึงคือใคร หรือมีความเกี่ยวข้องกับคดีใดโดยเฉพาะ
คลิปกลับมาได้รับความสนใจในช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมีบุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีผู้รับเหมาก่อสร้างออกมาเปิดเผยข้อมูลการโอนเงินผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ก่อนที่เงินบางส่วนจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ทนายเดชา ซึ่งเป็นทนายความให้ผู้รับเหมา เปิดเผยว่า ได้รับทราบปัญหานี้มาตั้งแต่ปี 2568 และเคยพูดคุยกับบุ๋มเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายของธุรกรรมที่ถูกร้องเรียน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
ด้านบุ๋มชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสว่า ตนเป็นผู้โอนเงินให้บริษัทผู้รับเหมาจริง แต่เข้าใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคารของมูลนิธิที่จังหวัดปทุมธานี ส่วนธุรกิจพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ตเป็นกิจการที่สามีทำร่วมกับผู้รับเหมา โดยยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องการนำเงินไปใช้ตามที่ถูกกล่าวหา และกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่อมามูลนิธิองค์กรทำดีประกาศให้บุ๋มยุติการทำหน้าที่ประธานมูลนิธิเป็นการชั่วคราว พร้อมหยุดรับบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
แม้คำพูดของทนายเดชาในรายการเคลียร์ ชัด ชัด จะถูกหยิบยกมาเชื่อมโยงกับประเด็นที่กำลังเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เขากล่าวถึงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม หมายถึงบุ๋ม ปนัดดา หรือเป็นคดีเดียวกับข้อพิพาทเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี
สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ เคลียร์ ชัด ชัด ตอน มหกรรมเปิดหน้ากากอินฟลูฯ “คนดีย์” ที่สังคมต้องตรวจสอบ?
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ลั่น ใครคือลาสบอส?
- บุ๋ม ปนัดดา รับเป็นคนโอนเอง ช้ำโดนอดีตสามีปลอมลายเซ็น แอบอ้างสร้างพูลวิลล่า
- ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก