นิตยสาร LIFE กลับมาพิมพ์อีกครั้ง 23 พ.ย. หลังหยุด 26 ปี ราคาเล่มละ 1,500 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 21:01 น.
นิตยสาร LIFE กลับมาพิมพ์อีกครั้ง 23 พ.ย. หลังหยุด 26 ปี ราคาเล่มละ 1,500 บาท
ภาพจาก : IG/life

นิตยสาร LIFE ตำนานภาพถ่ายระดับโลกของอเมริกา เตรียมคืนชีพในรูปแบบราย 3 เดือน หวังชวนผู้คนกลับมาใช้เวลากับภาพถ่าย ในราคาปกเล่มละประมาณ 1,516.95 บาท

นิตยสาร LIFE (ไลฟ์) นิตยสารภาพถ่ายและข่าวสารระดับตำนานของสหรัฐอเมริกา เตรียมกลับมาตีพิมพ์เป็นเล่มอย่างสม่ำเสมออีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 หลังยุติการตีพิมพ์ประจำไปตั้งแต่ปี 2543 โดยการกลับมาครั้งนี้จะอยู่ภายใต้การบริหารของ Bedford Media บริษัทสื่อที่มี คาร์ลี คลอส (Karlie Kloss) อดีตนางแบบชื่อดัง และโจชัว คุชเนอร์ (Joshua Kushner) นักลงทุนชาวอเมริกัน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา LIFE ประกาศข่าวผ่านอินสตาแกรมด้วยข้อความ “LIFE IS BACK” พร้อมเปิดเผยรายละเอียดนิตยสารฉบับใหม่ ซึ่งจะวางจำหน่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน ตรงกับวันครบรอบ 90 ปีของการเปิดตัว LIFE ในฐานะนิตยสารข่าวภาพถ่ายเมื่อปี 2479

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นิตยสาร LIFE ตำนานภาพถ่ายระดับโลกของอเมริกา
ภาพจาก : IG/life

นิตยสารฉบับแรกใช้ชื่อว่า Where Are We Now? หรือ “ตอนนี้เราอยู่ตรงไหน?” มีเนื้อหาประมาณ 250 หน้า จัดทำโดยทีมงานและผู้ร่วมสร้างสรรค์มากกว่า 120 คน เน้นสำรวจชีวิตผู้คนในสังคมอเมริกันยุคปัจจุบัน ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน นักธุรกิจ นักกีฬา คนงานเหมืองถ่านหิน ไปจนถึงผู้ผลิตโดรน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราวของคนธรรมดาไม่แพ้บุคคลมีชื่อเสียง

หนึ่งในบุคคลที่ LIFE เลือกนำเสนอคือ แอนดรูว์ จาร์เรลล์ (Andrew Jarrell) ชาวประมงและช่างภาพที่ออกเรือหาปลาในรัฐอะแลสกาเป็นครั้งที่ 9 ภาพของเขาสวมเสื้อกันฝนสีแดงขณะอยู่กลางทะเลจะปรากฏในนิตยสารฉบับใหม่ พร้อมเรื่องราวการทำงานท่ามกลางสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ และอันตรายที่ชาวประมงต้องเผชิญ

LIFE ฉบับใหม่มีกำหนดออกจำหน่ายทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ฉบับ ในราคาปกเล่มละ 45 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ประมาณ 1,516.95 บาท โดยจะวางขายผ่านร้านหนังสือและแผงจำหน่ายที่ได้รับคัดเลือกในสหรัฐฯ

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นอกจากนี้ยังเตรียมขยายเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ วิดีโอ สารคดี และกิจกรรมสำหรับผู้อ่าน แทนการพึ่งพายอดขายนิตยสารเพียงอย่างเดียว

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กองบรรณาธิการ LIFE อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกฟื้นนิตยสารกระดาษในยุคดิจิทัลว่า ปัจจุบันผู้คนเข้าถึงภาพถ่ายและข้อมูลมหาศาลผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ยิ่งเลื่อนหน้าจอเร็วเท่าไร ก็ยิ่งมีเวลาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เห็นน้อยลง ขณะที่ระบบอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียมักเลือกนำเสนอเนื้อหาตามความสนใจของแต่ละคน จนผู้คนอาจรับรู้โลกแตกต่างกันมากขึ้น

ทีมงานจึงต้องการให้ LIFE กลับมาเป็นพื้นที่ที่ผู้อ่านได้ใช้เวลาพิจารณาภาพถ่ายและทำความเข้าใจเรื่องราวของผู้คนที่มีชีวิตแตกต่างจากตนเอง เช่นเดียวกับบทบาทที่นิตยสารเคยทำมาตลอดศตวรรษที่ 20

นิตยสาร LIFE ตำนานภาพถ่ายระดับโลกของอเมริกา 2570
ภาพจาก : IG/life

สำหรับผู้อ่านที่เติบโตมากับยุคทองของสื่อสิ่งพิมพ์ ชื่อ LIFE อาจคุ้นเคยจากปกนิตยสารที่มีตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีแดง ภายในเต็มไปด้วยภาพถ่ายขนาดใหญ่และสารคดีที่พาผู้อ่านไปรู้จักเหตุการณ์สำคัญทั่วโลก ในยุคที่โทรทัศน์ยังไม่แพร่หลายเท่าปัจจุบัน และอินเทอร์เน็ตยังไม่ถือกำเนิด

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LIFE เริ่มต้นยุคของนิตยสารข่าวภาพถ่ายเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2479 ภายใต้การบริหารของ เฮนรี ลูซ (Henry Luce) เจ้าพ่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ผู้ก่อตั้งนิตยสาร TIME โดยใช้ภาพถ่ายเป็นหัวใจหลักในการเล่าข่าว แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับข้อความเป็นหลัก

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ตลอดหลายทศวรรษ LIFE บันทึกเหตุการณ์สำคัญของโลกไว้มากมาย ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง สงครามเวียดนาม การเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐฯ ไปจนถึงการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียต รวมถึงภารกิจอะพอลโล 11 ที่พามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ในปี 2512

หนึ่งในภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงที่สุดของ LIFE คือภาพทหารเรือจูบหญิงสาวในชุดขาวกลางไทม์สแควร์ นครนิวยอร์ก เมื่อปี 2488 ระหว่างการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ผลงานของอัลเฟรด ไอเซนสเตดท์ (Alfred Eisenstaedt) ซึ่งกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีการนำกลับมาเผยแพร่จนถึงปัจจุบัน

ช่วงทศวรรษ 1960 LIFE มียอดจำหน่ายสูงกว่า 8 ล้านฉบับต่อสัปดาห์ แต่เมื่อโทรทัศน์ได้รับความนิยมมากขึ้น ยอดขายนิตยสารก็เริ่มลดลง จนต้องยุติการตีพิมพ์รายสัปดาห์ในปี 2515 ก่อนกลับมาในรูปแบบรายเดือนเมื่อปี 2521 และยุติการตีพิมพ์ประจำในปี 2543

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หลังจากนั้น LIFE ยังมีการเผยแพร่ฉบับพิเศษ รวมถึงเป็นนิตยสารแทรกในหนังสือพิมพ์จนถึงปี 2550 และในปี 2551 ได้ร่วมมือกับ Google เปิดให้ประชาชนเข้าถึงภาพถ่ายประวัติศาสตร์จำนวนมากผ่านระบบออนไลน์

การคืนแผงของ LIFE จึงแตกต่างจากทิศทางธุรกิจสิ่งพิมพ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนิตยสารจำนวนมากต้องลดความถี่หรือยุติการจำหน่ายฉบับกระดาษ รวมถึงในประเทศไทยที่เคยเห็นการปิดตัวของนิตยสารเก่าแก่อย่าง ต่วย’ตูน ซึ่งประกาศยุติการตีพิมพ์ในปี 2567 หลังอยู่คู่ผู้อ่านมานานหลายสิบปี

อย่างไรก็ตาม การกลับมาของ LIFE ไม่ได้หมายถึงการนำรูปแบบนิตยสารรายสัปดาห์แบบเดิมมาใช้อีกครั้ง แต่เป็นการปรับตัวให้สิ่งพิมพ์กลายเป็นสินค้าที่ผู้อ่านตั้งใจเลือกซื้อและเก็บสะสม โดยมีเนื้อหาดิจิทัลทำหน้าที่เข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ควบคู่กันไป

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามการกลับมาของ LIFE สามารถลงทะเบียนรับข่าวสารและรายละเอียดการจำหน่ายนิตยสารฉบับใหม่ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของ LIFE

 

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 21:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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