ย้อนเอกสาร “มูลนิธิองค์กรทำดี” เผยระเบียบเบิกจ่ายเงิน เกิน 5 แสน ใครอนุมัติ?
ทนายนรเศรษฐ์ ย้อนเอกสารจัดตั้ง “มูลนิธิองค์กรทำดี” เผยระเบียบเบิกจ่ายเงิน หากเกิน 5 แสนบาท ใครเป็นคนอนุมัติ?
30 ตุลาคม 2569 นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ ได้เปิดเผยประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ เรื่องการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิองค์กรทำดี” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เกินกว่า 500,000 บาท โดยระบุว่า
“จากกระแสข่าวการบริหารจัดการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ผมชวนมาดูข้อมูลตามประกาศราชกิจจานุเบกษาและระเบียบข้อบังคับการเงิน เพื่อทำความเข้าใจประเด็นการเบิกจ่ายและผลทางกฎหมายกันครับ
1. คณะกรรมการชุดแรกของมูลนิธิ (จดทะเบียน 30 มีนาคม 2565) ระบุรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานในวาระเริ่มแรกไว้ดังนี้
- นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี — ประธานกรรมการ
- นางสาวพรพรรณ ภุมรินทร์ — รองประธานกรรมการ
- นายปวัชริน บุญชู — กรรมการ
- นายอภิวัติ ภุมภา — กรรมการและเหรัญญิก
- นางสาวศิริขวัญ นิลการรณ์ — กรรมการและเลขานุการ
(ทุนเริ่มแรกของมูลนิธิคือ เงินสดจำนวน 500,000 บาท)
2. ระเบียบการถอนและการสั่งจ่ายเงิน (ตามข้อบังคับ หมวดที่ 9 ข้อ 31) ข้อบังคับมูลนิธิ ข้อ 31 ได้ระบุหลักเกณฑ์การอนุมัติสั่งจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน
- วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ (กรณีทำหน้าที่แทน) มีอำนาจสั่งจ่ายได้คราวละไม่เกิน 500,000 บาท
- วงเงินเกิน 500,000 บาท ต้องได้รับอนุมัติจาก “คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก”
- ข้อยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เว้นแต่กรณีมี “เหตุจำเป็นและเร่งด่วน” ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป
หากมีการเบิกจ่ายเกิน 500,000 บาท ที่ไม่ผ่านการอนุมัติของกรรมการเสียงข้างมาก หรือไม่มีการแจ้งรายงานย้อนหลังตามข้อบังคับ ย่อมสร้างข้อสงสัยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและถ่วงดุลภายใน และอาจเกิดคำถามว่ากรรมการได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการเบิกจ่ายเงินที่เกินครั้งละ 500,000 บาทหรือไม่อย่างไร
การดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับอย่างต่อเนื่องหรือมีพฤติการณ์ผิดปกติ อาจถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาทางกฎหมายว่า “ผู้กระทำดำเนินการด้วยความสุจริตใจหรือไม่” เพราะหากรู้อยู่แล้วว่าผิดข้อบังคับแต่ยังคงทำ อาจสะท้อนถึงเจตนาแอบแฝงในการพิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์สุจริตในทางกฎหมายอีกด้วย”
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