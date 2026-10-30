ย้อนเอกสาร “มูลนิธิองค์กรทำดี” เผยระเบียบเบิกจ่ายเงิน เกิน 5 แสน ใครอนุมัติ?

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:14 น.
ย้อนเอกสาร "มูลนิธิองค์กรทำดี" เผยระเบียบเบิกจ่ายเงิน เกิน 5 แสน ใครอนุมัติ?

ทนายนรเศรษฐ์ ย้อนเอกสารจัดตั้ง “มูลนิธิองค์กรทำดี” เผยระเบียบเบิกจ่ายเงิน หากเกิน 5 แสนบาท ใครเป็นคนอนุมัติ?

30 ตุลาคม 2569 นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ ได้เปิดเผยประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ เรื่องการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิองค์กรทำดี” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เกินกว่า 500,000 บาท โดยระบุว่า

“จากกระแสข่าวการบริหารจัดการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ผมชวนมาดูข้อมูลตามประกาศราชกิจจานุเบกษาและระเบียบข้อบังคับการเงิน เพื่อทำความเข้าใจประเด็นการเบิกจ่ายและผลทางกฎหมายกันครับ

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1. คณะกรรมการชุดแรกของมูลนิธิ (จดทะเบียน 30 มีนาคม 2565) ระบุรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานในวาระเริ่มแรกไว้ดังนี้

  • นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี — ประธานกรรมการ
  • นางสาวพรพรรณ ภุมรินทร์ — รองประธานกรรมการ
  • นายปวัชริน บุญชู — กรรมการ
  • นายอภิวัติ ภุมภา — กรรมการและเหรัญญิก
  • นางสาวศิริขวัญ นิลการรณ์ — กรรมการและเลขานุการ

(ทุนเริ่มแรกของมูลนิธิคือ เงินสดจำนวน 500,000 บาท)

2. ระเบียบการถอนและการสั่งจ่ายเงิน (ตามข้อบังคับ หมวดที่ 9 ข้อ 31) ข้อบังคับมูลนิธิ ข้อ 31 ได้ระบุหลักเกณฑ์การอนุมัติสั่งจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน

  • วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ (กรณีทำหน้าที่แทน) มีอำนาจสั่งจ่ายได้คราวละไม่เกิน 500,000 บาท
  • วงเงินเกิน 500,000 บาท ต้องได้รับอนุมัติจาก “คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก”
  • ข้อยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เว้นแต่กรณีมี “เหตุจำเป็นและเร่งด่วน” ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

หากมีการเบิกจ่ายเกิน 500,000 บาท ที่ไม่ผ่านการอนุมัติของกรรมการเสียงข้างมาก หรือไม่มีการแจ้งรายงานย้อนหลังตามข้อบังคับ ย่อมสร้างข้อสงสัยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและถ่วงดุลภายใน และอาจเกิดคำถามว่ากรรมการได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการเบิกจ่ายเงินที่เกินครั้งละ 500,000 บาทหรือไม่อย่างไร

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การดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับอย่างต่อเนื่องหรือมีพฤติการณ์ผิดปกติ อาจถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาทางกฎหมายว่า “ผู้กระทำดำเนินการด้วยความสุจริตใจหรือไม่” เพราะหากรู้อยู่แล้วว่าผิดข้อบังคับแต่ยังคงทำ อาจสะท้อนถึงเจตนาแอบแฝงในการพิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์สุจริตในทางกฎหมายอีกด้วย”

FB/ นรเศรษฐ์ นาหนองตูม
FB/ นรเศรษฐ์ นาหนองตูม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:14 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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