ทนายเปิ้ล ลาออกมูลนิธิฯ ยันไม่รู้เรื่องเงิน ไว้ใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พ้อสังคมโหดร้าย คนรอซ้ำเติม
ทนายเปิ้ล ที่ปรึกษาฯ กฎหมาย แจงชัดดูแลคดีความ-งานจิตอาสา ยันไม่รู้เส้นทางการเงิน เตรียมเคลียร์ปัญหาก่อนขอลามูลนิธิองค์กรทำดี เผยไว้ใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เสมอมา
ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งสำหรับ ทนายเปิ้ล หรือ นางสาวศิริขวัญ นิลกรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงบทบาทหน้าที่ของตนเอง พร้อมประกาศเตรียมยุติบทบาทการทำงานเพื่อสังคม ระบุว่า
“ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับตัวเอง 1 โพสต์นะคะ
เปิ้ลเป็นนักกฎหมาย จบปริญญาตรี โท ธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต ทำงานในวิชาชีพกฎหมายรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพมาอย่างดี และใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานจนได้มีโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อีกหลายตำแหน่ง
จากความคิดที่อยากใช้วิชาชีพกฎหมายในการช่วยเหลือสังคม จึงได้มีโอกาสติดต่อกับพี่บุ๋มช่วยดูแลกฎหมายด้านข่มขืน ในสมัยที่พี่เขาทำเรื่องนี้ ตั้งแต่นั้นมาก็รู้จักกัน ไปช่วยงานด้านสังคมต่างๆกันมาเรื่อย ๆ จนพี่บุ๋มชวนมาช่วยในการจัดตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี ก็เลยมาช่วยจดทะเบียนจัดตั้งและเป็นคณะกรรมการช่วยดูด้านกฎหมาย
ตั้งแต่ช่วยงานมาส่วนใหญ่ก็ช่วยเคสกฎหมายต่างๆ เวลาคนมาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ ทั้งถูกข่มขืน คุกคามทางเพศ เรื่องครอบครัว เด็ก และเคสกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ถือว่าส่วนนี้เป็นการสร้างประโยชน์ทางกฎหมายให้สังคมและทำบุญ
ในเวลาเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ก็ช่วยแพ็คของ จัดของ ประสานงานถุงยังชีพ ข้าวกล่อง และช่วยเหลือต่าง ๆ กับทีมกู้ภัยของมูลนิธิ
ย้อนคลิป ทนายเดชา ใบ้กลางรายการบุ๋ม อีก 7-10 วัน อินฟลูดังเจอคดีแบบอัจฉริยะ
ในส่วนเอกสารมูลนิธิช่วยดูเวลามีการจดทะเบียน เช่น การย้ายมูลนิธิ การทำมอบอำนาจ รายงานการประชุม ซึ่งปกติเรามีงานที่ยุ่งมากและเลี้ยงลูก ๆ 4คน ก็จะไปช่วยมูลนิธิตามสะดวก ในด้านการเงินเราไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่รู้จริงๆว่าจะได้มาเท่าไร จ่ายอะไร ไม่ได้ถามด้วยเพราะเป็นเรื่องที่พี่บุ๋มเขาจัดการ ตัวเองก็ยังเคยบริจาคเข้ามูลนิธิด้วยซ้ำและการก่อสร้างก็เห็นเวลาที่ไปมูลนิธิว่ามีการก่อสร้างอยู่เรื่อย ๆ พื้นที่กว้างขวางดี สะดวกในการเก็บของบริจาคและรถ เรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย
เมื่อเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ก็ตกใจและเครียดมากเช่นกัน เราเองก็ไว้ใจและให้เกียรติพี่บุ๋ม พี่เขาลงพื้นที่ตลอด ไปชายแดน ไปพื้นที่น้ำท่วม ช่วยคนป่วย ช่วยขนศพ ทุกอย่างพี่บุ๋มถึงก่อนเสมอ คือเราเห็นยังเหนื่อยแทน ไม่ได้ไปคิดเรื่องเงินทองอะไร พยายามช่วยเท่าที่จะทำได้ แทบทุกคนที่มาช่วยกันก็จิตอาสากันทั้งนั้น
มาถึงวันนี้ก็พยายามช่วยดูว่าเกิดปัญหาตรงไหน ยอดเงินเท่าไรอย่างไรจะได้แก้ไขให้ถูกต้องติดตามชดใช้กันมาให้เรียบร้อย และสุดท้ายตัวเองก็จะได้ขอลาออก ยุติการทำงานช่วยเหลือคนอื่นแล้ว สังคมเรามันโหดร้ายเกินไป ทำดีก็แค่เสมอตัว พลาดพลั้งก็เหยียบย่ำซ้ำเติม ขอดูแลครอบครัวลูกๆและธุรกิจตัวเอง ท้ายที่สุดก็ต้องดูแลตัวเอง ปกป้องและต่อสู้อย่างถึงที่สุด เราทำเพื่อคนอื่นมามาก ช่วยคนมาเยอะ เรามั่นใจในความดี ความบริสุทธิ์ของตัวเอง พิสูจน์ได้ทุกอย่าง ขอสู้เต็มที่เพื่อชีวิตและอนาคตของเราเอง
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะคะ คนที่รู้จักเปิ้ลคงรู้และเข้าใจดี
รักทุกคนค่ะ
ทนายเปิ้ล”
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