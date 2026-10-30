ทนายเปิ้ล ลาออกมูลนิธิฯ ยันไม่รู้เรื่องเงิน ไว้ใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พ้อสังคมโหดร้าย คนรอซ้ำเติม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:37 น.
ทนายเปิ้ลลาออกมูลนิธิองค์กรทำดี

ทนายเปิ้ล ที่ปรึกษาฯ กฎหมาย แจงชัดดูแลคดีความ-งานจิตอาสา ยันไม่รู้เส้นทางการเงิน เตรียมเคลียร์ปัญหาก่อนขอลามูลนิธิองค์กรทำดี เผยไว้ใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เสมอมา

ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งสำหรับ ทนายเปิ้ล หรือ นางสาวศิริขวัญ นิลกรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงบทบาทหน้าที่ของตนเอง พร้อมประกาศเตรียมยุติบทบาทการทำงานเพื่อสังคม ระบุว่า

“ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับตัวเอง 1 โพสต์นะคะ

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เปิ้ลเป็นนักกฎหมาย จบปริญญาตรี โท ธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต ทำงานในวิชาชีพกฎหมายรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพมาอย่างดี และใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานจนได้มีโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อีกหลายตำแหน่ง

จากความคิดที่อยากใช้วิชาชีพกฎหมายในการช่วยเหลือสังคม จึงได้มีโอกาสติดต่อกับพี่บุ๋มช่วยดูแลกฎหมายด้านข่มขืน ในสมัยที่พี่เขาทำเรื่องนี้ ตั้งแต่นั้นมาก็รู้จักกัน ไปช่วยงานด้านสังคมต่างๆกันมาเรื่อย ๆ จนพี่บุ๋มชวนมาช่วยในการจัดตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี ก็เลยมาช่วยจดทะเบียนจัดตั้งและเป็นคณะกรรมการช่วยดูด้านกฎหมาย

ตั้งแต่ช่วยงานมาส่วนใหญ่ก็ช่วยเคสกฎหมายต่างๆ เวลาคนมาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ ทั้งถูกข่มขืน คุกคามทางเพศ เรื่องครอบครัว เด็ก และเคสกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ถือว่าส่วนนี้เป็นการสร้างประโยชน์ทางกฎหมายให้สังคมและทำบุญ

ในเวลาเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ก็ช่วยแพ็คของ จัดของ ประสานงานถุงยังชีพ ข้าวกล่อง และช่วยเหลือต่าง ๆ กับทีมกู้ภัยของมูลนิธิ

ย้อนคลิป ทนายเดชา ใบ้กลางรายการบุ๋ม อีก 7-10 วัน อินฟลูดังเจอคดีแบบอัจฉริยะ

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ในส่วนเอกสารมูลนิธิช่วยดูเวลามีการจดทะเบียน เช่น การย้ายมูลนิธิ การทำมอบอำนาจ รายงานการประชุม ซึ่งปกติเรามีงานที่ยุ่งมากและเลี้ยงลูก ๆ 4คน ก็จะไปช่วยมูลนิธิตามสะดวก ในด้านการเงินเราไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่รู้จริงๆว่าจะได้มาเท่าไร จ่ายอะไร ไม่ได้ถามด้วยเพราะเป็นเรื่องที่พี่บุ๋มเขาจัดการ ตัวเองก็ยังเคยบริจาคเข้ามูลนิธิด้วยซ้ำและการก่อสร้างก็เห็นเวลาที่ไปมูลนิธิว่ามีการก่อสร้างอยู่เรื่อย ๆ พื้นที่กว้างขวางดี สะดวกในการเก็บของบริจาคและรถ เรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย

เมื่อเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ก็ตกใจและเครียดมากเช่นกัน เราเองก็ไว้ใจและให้เกียรติพี่บุ๋ม พี่เขาลงพื้นที่ตลอด ไปชายแดน ไปพื้นที่น้ำท่วม ช่วยคนป่วย ช่วยขนศพ ทุกอย่างพี่บุ๋มถึงก่อนเสมอ คือเราเห็นยังเหนื่อยแทน ไม่ได้ไปคิดเรื่องเงินทองอะไร พยายามช่วยเท่าที่จะทำได้ แทบทุกคนที่มาช่วยกันก็จิตอาสากันทั้งนั้น

มาถึงวันนี้ก็พยายามช่วยดูว่าเกิดปัญหาตรงไหน ยอดเงินเท่าไรอย่างไรจะได้แก้ไขให้ถูกต้องติดตามชดใช้กันมาให้เรียบร้อย และสุดท้ายตัวเองก็จะได้ขอลาออก ยุติการทำงานช่วยเหลือคนอื่นแล้ว สังคมเรามันโหดร้ายเกินไป ทำดีก็แค่เสมอตัว พลาดพลั้งก็เหยียบย่ำซ้ำเติม ขอดูแลครอบครัวลูกๆและธุรกิจตัวเอง ท้ายที่สุดก็ต้องดูแลตัวเอง ปกป้องและต่อสู้อย่างถึงที่สุด เราทำเพื่อคนอื่นมามาก ช่วยคนมาเยอะ เรามั่นใจในความดี ความบริสุทธิ์ของตัวเอง พิสูจน์ได้ทุกอย่าง ขอสู้เต็มที่เพื่อชีวิตและอนาคตของเราเอง

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ขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะคะ คนที่รู้จักเปิ้ลคงรู้และเข้าใจดี

รักทุกคนค่ะ

ทนายเปิ้ล”

ทนายเปิ้ล เครียดดราม่ามูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา จ่อลาออก
ภาพจาก Facebook : ทนายเปิ้ล
บุ๋ม ปนัดดา และทนายเปิ้ล
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ทนายเปิ้ล และ บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : ทนายเปิ้ล

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 10:37 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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