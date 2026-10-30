ศุภลักษณ์ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคส้ม ขอโทษปมอยู่กลุ่มเปิดวาร์ป ยอมรับคิดน้อยไป
วันที่ 30 ตุลาคม 2569 นายศุภลักษณ์ บำรุงกิจ อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Suphalak Bumroongkit ชี้แจงกรณีถูกเปิดเผยว่าเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีพฤติกรรมนำภาพหญิงสาวไปเผยแพร่เพื่อขอวาร์ป หรือค้นหาบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยยอมรับว่าเคยเข้าร่วมกลุ่มจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นคุกคามทางเพศ
ศุภลักษณ์อธิบายว่า ปกติมักกดเข้าร่วมกลุ่มและติดตามเพจต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าฟีด แม้เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดไม่ตรงกับตนเอง เช่น กลุ่มต่อต้านแรงงานข้ามชาติ กลุ่มต่อต้านผู้ชุมนุมทางการเมือง และกลุ่มต่อต้านสิทธิสตรี เพราะต้องการติดตามความคิดเห็นและความเคลื่อนไหวของผู้คนที่มีความเชื่อแตกต่างกัน
สำหรับกลุ่มเปิดวาร์ป ศุภลักษณ์ระบุว่า กดเข้าร่วมหลังเห็นผ่านหน้าฟีด โดยจำได้ว่าช่วงแรกยังไม่พบความคิดเห็นคุกคามเหมือนที่ปรากฏในภายหลัง พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือเปิดดูเนื้อหาในกลุ่มโดยตรง และแทบไม่เห็นโพสต์ของกลุ่มปรากฏบนหน้าฟีด
กระทั่งคืนวันที่ 27 ตุลาคม เริ่มเห็นผู้ใช้งานโซเชียลพูดถึงพฤติกรรมของกลุ่ม แต่ตอนแรกยังไม่ได้กดออก เพราะคิดว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิด และการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ได้หมายความว่าต้องเห็นด้วยกับทุกความคิดเห็น
อย่างไรก็ตาม หลังพูดคุยกับหลายคนและทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้น ศุภลักษณ์ยอมรับว่า “ผมรู้สึกว่าผมคิดน้อยไปจริงๆครับ” เพราะก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าการเปิดวาร์ปทำให้ผู้หญิงบางคนถูกส่งข้อความคุกคาม จนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
นอกจากนี้ ยังยอมรับว่าการอยู่ในกลุ่มโดยไม่แสดงความเห็น แม้ไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมคุกคามโดยตรง แต่จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอาจมีส่วนทำให้วัฒนธรรมเช่นนี้ดำเนินต่อไปได้ จึงไม่สามารถนำเหตุผลเรื่องการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อศึกษาความคิดเห็นมาใช้อธิบายได้กับทุกกรณี เพราะแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน
ศุภลักษณ์ตั้งคำถามให้ลองนึกถึงกรณีที่คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นแม่ พี่สาว น้องสาว หรือแฟน ถูกนำภาพไปเผยแพร่ในกลุ่มเพื่อให้ผู้อื่นตามหาบัญชีส่วนตัว ว่าจะรู้สึกยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
ก่อนกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “ขอใช้โอกาสนี้แสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ขอโทษสังคม ขอโทษผู้เสียหายครับ”
ท้ายโพสต์ ศุภลักษณ์แสดงจุดยืนสนับสนุนผู้หญิงที่ออกมารวมตัวกันพูดถึงปัญหาการคุกคามทางเพศ พร้อมยอมรับว่าแม้ที่ผ่านมาเชื่อว่าตนเองตรวจสอบความคิดและพฤติกรรมของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เห็นว่ายังไม่เพียงพอ และยืนยันความสำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ
สำหรับศุภลักษณ์ เคยลงสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในการเลือกตั้งปี 2569 ลำดับที่ 66 โดยมีประวัติทำงานด้านนโยบายแรงงาน งานวิจัย และการขับเคลื่อนสิทธิแรงงาน
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก ดราม่าวงการนักเขียน กรณีกลุ่มเฟซบุ๊กเปิดวาร์ปนักเขียนหญิง ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 130,000 คน และถูกวิพากษ์วิจารณ์หลังพบข้อความเข้าข่ายคุกคามทางเพศ จนหลายสำนักพิมพ์ออกแถลงการณ์ไม่สนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าว
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- เฟซบุ๊ก Suphalak Bumroongkit โพสต์ชี้แจงกรณีกลุ่มเปิดวาร์ป
- เว็บไซต์พรรคประชาชน ประวัติผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 66