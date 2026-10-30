ไปแน่! ออยศรี เตรียมเข้ากองปราบฯ ลุยแจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมพวก
ไปแน่! ออยศรี เตรียมเข้ากองปราบฯ ลุยแจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมพวก วันนี้เวลา 10.30 น. ลั่นไม่มีถอยแม้แต่ครึ่งก้าว
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาอย่างต่อเนื่อง กรณีของ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” หลังจากที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดยพบว่ามีเงินถูกโอนไปยังบัญชีผู้รับเหมาประมาณ 45 ล้านบาท และโอนต่อไปยัง “ก๊อต อธิป” สามีของบุ๋ม ปนัดดา ตามที่ได้รายงานนั้น
ต่อมา มูลนิธิองค์กรทำดี ได้พิจารณาให้ บุ๋ม ปนัดดา ยุติการทำงานในฐานะประธานมูลนิธิฯ พร้อมกับปิดรับบริจาคทุกช่องทาง จนกว่าการดำเนินการการสอบสวนเรื่องข้อมูลการเงินเกี่ยวกับการก่อสร้างมูลนิธิฯ และพิจารณาการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่ยุติแล้ว
ขณะที่ บุ๋ม ปนัดดา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “ตอนนี้บุ๋มกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนหลายคนค่ะ ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ และจะทำทุกวิธีเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับมาทุกบาททุกสตางค์” ทำให้ต้องรอติดตามว่าเจ้าตัวจะดำเนินคดีกับใครและเรื่องอะไรบ้าง
ล่าสุด “ออยศรี” หรือ “บุญยนุช แสงศรี” เจ้าของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายออยศรีและผองเผือก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เผยว่า วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 10.30 น. ทางออยศรีพร้อมด้วยทนายวิน จะเดินทางไปยังกองปราบฯ เพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์มูลนิธิองค์กรทำดีและพวก
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