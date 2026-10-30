พระเอกวูล์ฟเวอรีน อาลัย แพทริก สจ๊วร์ต เผยคำพูดถึงเพื่อนร่วมจอ X-Men ตลอด 17 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 08:56 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 08:56 น.
พระเอกวูล์ฟเวอรีน อาลัย แพทริก สจ๊วร์ต เผยคำพูดถึงเพื่อนร่วมจอ X-Men ตลอด 17 ปี
FB/Hugh Jackman

ฮิวจ์ แจ็คแมน (Hugh Jackman) นักแสดงชาวออสเตรเลีย เจ้าของบทบาท วูล์ฟเวอรีน (Wolverine) จากภาพยนตร์ชุด X-Men โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เพื่อไว้อาลัย เซอร์แพทริก สจ๊วร์ต (Sir Patrick Stewart) นักแสดงชาวอังกฤษผู้รับบท ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ เซเวียร์ หรือ Professor X หลังเสียชีวิตด้วยวัย 86 ปี

แจ็คแมนโพสต์ภาพคู่กับสจ๊วร์ต 2 ภาพ ซึ่งบันทึกช่วงเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันนอกกองถ่าย พร้อมข้อความภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่า

“วันนี้เราได้สูญเสียหนึ่งในนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งวงการละครเวทีและภาพยนตร์ และสำหรับผม เขายังเป็นทั้งเพื่อนและคนที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขา ผมจะคิดถึงคุณ แพทริก สจ๊วร์ต ไปตลอดชีวิตที่เหลือของผม”

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ฮิว แจ็คแมน โพสต์อาลัย แพทริก
FB/Hugh Jackman

แพทริก สจ๊วร์ต เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ที่บ้านพักในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา หลังเผชิญโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมชนิดลิวอีบอดี โดยมีซันนี โอเซลล์ ภรรยาอยู่เคียงข้างในช่วงสุดท้ายของชีวิต

สำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงทั้งสองเริ่มต้นจากภาพยนตร์ X-Men ภาคแรกเมื่อปี 2000 ซึ่งแจ็คแมนรับบท โลแกน หรือ วูล์ฟเวอรีน มนุษย์กลายพันธุ์ที่มีกรงเล็บโลหะและความสามารถในการฟื้นฟูร่างกาย ขณะที่สจ๊วร์ตรับบท Professor X ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับมนุษย์กลายพันธุ์และเป็นผู้นำทีม X-Men

หลังจากนั้นทั้งคู่ร่วมแสดงในภาพยนตร์อีกหลายภาค ได้แก่ X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006) และ X-Men: Days of Future Past (2014) ก่อนกลับมารับบทคู่กันอีกครั้งใน Logan (2017) ซึ่งเล่าเรื่องวูล์ฟเวอรีนในวัยชรา ที่ต้องดูแลศาสตราจารย์เซเวียร์ซึ่งมีสุขภาพทรุดโทรม

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Logan ถือเป็นหนึ่งในผลงานที่ทำให้ผู้ชมจดจำความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองได้มากที่สุด หลังร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของวูล์ฟเวอรีนและศาสตราจารย์เซเวียร์บนจอภาพยนตร์มายาวนานกว่า 17 ปี

นอกจากบท Professor X แล้ว สจ๊วร์ตยังเป็นที่รู้จักจากบทกัปตันฌอง-ลุค พิการ์ด ในซีรีส์ Star Trek: The Next Generation และ Star Trek: Picard โดยมีผลงานการแสดงทั้งละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์ตลอดอาชีพกว่า 60 ปี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 08:56 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 08:56 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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