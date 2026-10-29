อาลัย “แพทริก สจ๊วร์ต” เสียชีวิตวัย 86 ปี ตำนาน Professor X แห่ง X-Men
เซอร์ แพทริก สจ๊วร์ต (Sir Patrick Stewart) นักแสดงชาวอังกฤษผู้เป็นที่รู้จักจากบท ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ เซเวียร์ หรือ Professor X ในภาพยนตร์ชุด X-Men และ กัปตันฌอง-ลุค พิการ์ด แห่ง Star Trek เสียชีวิตแล้วในวัย 86 ปี
เคลลี บุช โนแวก โฆษกของนักแสดง ยืนยันกับสำนักข่าวเอพีว่า สจ๊วร์ตเสียชีวิตเมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ในนครลอสแอนเจลิส หลังเผชิญโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมชนิดลิวอีบอดี โดยข้อมูลการวินิจฉัยโรคทั้งสองไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อน
จากเวทีเชกสเปียร์ สู่กัปตันยานเอ็นเตอร์ไพรส์
ก่อนจะกลายเป็นใบหน้าคุ้นเคยของผู้ชมทั่วโลก สจ๊วร์ตสร้างชื่อจากการแสดงละครเวที โดยเข้าร่วม Royal Shakespeare Company เมื่อปี 1966 และรับบทสำคัญในงานของวิลเลียม เชกสเปียร์หลายเรื่อง ทั้ง A Midsummer Night’s Dream, The Merchant of Venice, The Tempest และ Hamlet
น้ำเสียงทุ้มชัดและบุคลิกสุขุมของเขาเป็นส่วนสำคัญของบทกัปตันพิการ์ดใน Star Trek: The Next Generation ซีรีส์ที่ออกอากาศระหว่างปี 1987–1994 รวม 7 ซีซัน 178 ตอน ก่อนเจ้าตัวกลับมารับบทนี้อีกครั้งใน Star Trek: Picard
บทกัปตันผู้ใช้เหตุผลและรับฟังผู้อื่นทำให้สจ๊วร์ตเป็นที่จดจำของแฟนไซไฟ ขณะที่ผู้ชมภาพยนตร์อีกกลุ่มรู้จักเขาผ่านผู้นำเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ผู้ใช้รถเข็นและมีพลังจิตอันแข็งแกร่ง
Professor X ที่อยู่กับแฟนหนังตั้งแต่ปี 2000
สจ๊วร์ตปรากฏตัวเป็น ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ เซเวียร์ ครั้งแรกใน X-Men ปี 2000 ก่อนกลับมารับบทในภาพยนตร์หลายภาค รวมถึง X-Men: Days of Future Past, Logan และ Doctor Strange in the Multiverse of Madness
เขายังมีผลงานรับบทเซเวียร์ใน Avengers: Doomsday ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในสหรัฐฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2569 ทำให้ผู้ชมจะได้เห็นการแสดงของเขาในบทนี้อีกครั้งหลังการเสียชีวิต
มาร์เวลร่วมอาลัย ยกย่องผู้ทำให้เซเวียร์มีชีวิต
หลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ Marvel Studios ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ โดยยกย่องสจ๊วร์ตว่าเป็นผู้ถ่ายทอดชาร์ลส์ เซเวียร์ด้วยความสง่างาม สติปัญญา และความเป็นมนุษย์ จนทำให้ตัวละครนี้เป็นที่จดจำของแฟนหนังหลายรุ่น
เควิน ไฟกี ประธาน Marvel Studios ยังเล่าถึงความประทับใจครั้งแรกที่พบเขาในกองถ่าย X-Men ว่า สจ๊วร์ตมีทั้งความสามารถ เสน่ห์ ความอบอุ่น และความเอื้อเฟื้อ พร้อมกล่าวถึงอารมณ์ขันอันเฉียบคมเมื่ออยู่นอกกล้อง และการเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้คนมากมายตลอดเส้นทางการทำงาน
สจ๊วร์ตได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อัศวินจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2010 เป็นที่มาของคำนำหน้า “เซอร์” ที่ใช้เรียกนักแสดงผู้สร้างผลงานทั้งบนเวที โทรทัศน์ และจอภาพยนตร์คนนี้