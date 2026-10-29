อาลัย “แพทริก สจ๊วร์ต” เสียชีวิตวัย 86 ปี ตำนาน Professor X แห่ง X-Men

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 06:34 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 06:35 น.
อาลัย “แพทริก สจ๊วร์ต” เสียชีวิตวัย 86 ปี ตำนาน Professor X แห่ง X-Men

ซอร์ แพทริก สจ๊วร์ต (Sir Patrick Stewart) นักแสดงชาวอังกฤษผู้เป็นที่รู้จักจากบท ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ เซเวียร์ หรือ Professor X ในภาพยนตร์ชุด X-Men และ กัปตันฌอง-ลุค พิการ์ด แห่ง Star Trek เสียชีวิตแล้วในวัย 86 ปี

เคลลี บุช โนแวก โฆษกของนักแสดง ยืนยันกับสำนักข่าวเอพีว่า สจ๊วร์ตเสียชีวิตเมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ในนครลอสแอนเจลิส หลังเผชิญโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมชนิดลิวอีบอดี โดยข้อมูลการวินิจฉัยโรคทั้งสองไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อน

จากเวทีเชกสเปียร์ สู่กัปตันยานเอ็นเตอร์ไพรส์

ก่อนจะกลายเป็นใบหน้าคุ้นเคยของผู้ชมทั่วโลก สจ๊วร์ตสร้างชื่อจากการแสดงละครเวที โดยเข้าร่วม Royal Shakespeare Company เมื่อปี 1966 และรับบทสำคัญในงานของวิลเลียม เชกสเปียร์หลายเรื่อง ทั้ง A Midsummer Night’s Dream, The Merchant of Venice, The Tempest และ Hamlet

โฆษณา

น้ำเสียงทุ้มชัดและบุคลิกสุขุมของเขาเป็นส่วนสำคัญของบทกัปตันพิการ์ดใน Star Trek: The Next Generation ซีรีส์ที่ออกอากาศระหว่างปี 1987–1994 รวม 7 ซีซัน 178 ตอน ก่อนเจ้าตัวกลับมารับบทนี้อีกครั้งใน Star Trek: Picard

FILE – Patrick Stewart arrives at the premiere of the third and final season of “Star Trek: Picard” on Feb. 9, 2023, in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)

บทกัปตันผู้ใช้เหตุผลและรับฟังผู้อื่นทำให้สจ๊วร์ตเป็นที่จดจำของแฟนไซไฟ ขณะที่ผู้ชมภาพยนตร์อีกกลุ่มรู้จักเขาผ่านผู้นำเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ผู้ใช้รถเข็นและมีพลังจิตอันแข็งแกร่ง

Professor X ที่อยู่กับแฟนหนังตั้งแต่ปี 2000

สจ๊วร์ตปรากฏตัวเป็น ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ เซเวียร์ ครั้งแรกใน X-Men ปี 2000 ก่อนกลับมารับบทในภาพยนตร์หลายภาค รวมถึง X-Men: Days of Future Past, Logan และ Doctor Strange in the Multiverse of Madness

โฆษณา

เขายังมีผลงานรับบทเซเวียร์ใน Avengers: Doomsday ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในสหรัฐฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2569 ทำให้ผู้ชมจะได้เห็นการแสดงของเขาในบทนี้อีกครั้งหลังการเสียชีวิต

โฆษณา

มาร์เวลร่วมอาลัย ยกย่องผู้ทำให้เซเวียร์มีชีวิต

หลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ Marvel Studios ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ โดยยกย่องสจ๊วร์ตว่าเป็นผู้ถ่ายทอดชาร์ลส์ เซเวียร์ด้วยความสง่างาม สติปัญญา และความเป็นมนุษย์ จนทำให้ตัวละครนี้เป็นที่จดจำของแฟนหนังหลายรุ่น

FILE – Patrick Stewart, cast member in the Paramount+ television series “Star Trek: Picard” poses for a portrait during the Winter Television Critics Association Press Tour in Pasadena, Calif., on Jan. 9, 2023. (Willy Sanjuan/Invision/AP, File)

เควิน ไฟกี ประธาน Marvel Studios ยังเล่าถึงความประทับใจครั้งแรกที่พบเขาในกองถ่าย X-Men ว่า สจ๊วร์ตมีทั้งความสามารถ เสน่ห์ ความอบอุ่น และความเอื้อเฟื้อ พร้อมกล่าวถึงอารมณ์ขันอันเฉียบคมเมื่ออยู่นอกกล้อง และการเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้คนมากมายตลอดเส้นทางการทำงาน

โฆษณา

สจ๊วร์ตได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อัศวินจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2010 เป็นที่มาของคำนำหน้า “เซอร์” ที่ใช้เรียกนักแสดงผู้สร้างผลงานทั้งบนเวที โทรทัศน์ และจอภาพยนตร์คนนี้

FILE – Patrick Stewart, from left, James McAvoy, Ian McKellen and Michael Fassbender appear at the UK Premiere of “X-Men: Days Of Future Past” at a central London cinema, Monday, May 12, 2014. (Photo by Jonathan Short/Invision/AP, File)

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 06:34 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 06:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชายแท้วัย 18 เกลียดเกย์ ลวงนัดหนุ่มผ่านแอปกลางดึก ให้แก๊งรุมยำเละ

ชายแท้วัย 18 เกลียดเกย์ ลวงนัดหนุ่มผ่านแอปกลางดึก ให้แก๊งรุมยำเละ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด AI งวด 1 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลขหวย 2 ตัว 3 ตัว

เลขเด็ด AI งวด 1 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลขหวย 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
สลด ยายวัย 80 ปี เลี้ยวรถผิด ขับหลงเข้าไปในรางรถไฟ ก่อนถูกพุ่งชนท้ายดับคาที่

สลด ยายวัย 80 ปี เลี้ยวรถผิด ขับหลงเข้าไปในรางรถไฟ ก่อนถูกพุ่งชนท้ายดับคาที่

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
หนุ่มเกาหลีโหด ใช้ค้อนกระหน่ำทุบแฟนสาว 514 ครั้ง กว่า 3 ชม. เละดับสลด อ้างไม่เจตนาฆ่า

หนุ่มเกาหลีโหด ค้อนรัวทุบแฟนสาว 514 ครั้ง กว่า 3 ชม. เละดับสลด อ้างไม่เจตนาฆ่า

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด AI งวด 1 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลขหวย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 1 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลขหวย 2 ตัว 3 ตัว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ยายวัย 80 ปี เลี้ยวรถผิด ขับหลงเข้าไปในรางรถไฟ ก่อนถูกพุ่งชนท้ายดับคาที่ ข่าวต่างประเทศ

สลด ยายวัย 80 ปี เลี้ยวรถผิด ขับหลงเข้าไปในรางรถไฟ ก่อนถูกพุ่งชนท้ายดับคาที่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเกาหลีโหด ใช้ค้อนกระหน่ำทุบแฟนสาว 514 ครั้ง กว่า 3 ชม. เละดับสลด อ้างไม่เจตนาฆ่า ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเกาหลีโหด ค้อนรัวทุบแฟนสาว 514 ครั้ง กว่า 3 ชม. เละดับสลด อ้างไม่เจตนาฆ่า

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักมวยปล้ำ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว อายุ 59 ปี บันเทิง

อดีตนักมวยปล้ำ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว อายุ 59 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดทะเบียนรถพิธีนวราตรี 2569 เปิดเลขรถนำขบวน 4 หลัก ลุ้นหวย 1 พ.ย. เลขเด็ด

เลขเด็ดทะเบียนรถพิธีนวราตรี 2569 เปิดเลขรถนำขบวน 4 หลัก ลุ้นหวย 1 พ.ย.

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 29/10/69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลัง พร้อมลิงก์ชมถ่ายทอดสด ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 29/10/69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลัง พร้อมลิงก์ชมถ่ายทอดสด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ 'คิดจบชีวิต' หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง บันเทิง

น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ ‘คิดจบชีวิต’ หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 70% ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 70% ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า ข่าว

เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ พูลวิลล่า ที่จ.ภูเก็ต ทั้ง 8 หลัง หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท ข่าว

เปิดภาพ พูลวิลล่า บนที่ดิน 2 ไร่ในภูเก็ต หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าวงการนักเขียน แฉกลุ่มเปิดวาร์ปสาว 1.3 แสนคน แซลมอนจ่อระงับขายหนังสือ ข่าว

ดราม่าวงการหนังสือ นักเขียนดังเอี่ยวกลุ่มขอวาร์ปรูปนักเขียนหญิง ‘แซลมอน’ จ่อแบนงดขายงาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ข่าว

ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ลั่น ใครคือลาสบอส?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารมีหนาว ศาลสั่งชดใช้ 8.5 แสน ลูกค้าถูกมิจฯ ลวงโอนเงิน 1.7 ล้านบาท ชี้ระบบบกพร่อง เศรษฐกิจ

ธนาคารมีหนาว ศาลสั่งชดใช้ 8.5 แสน ลูกค้าถูกมิจฯ ลวงโอนเงิน 1.7 ล้านบาท ชี้ระบบบกพร่อง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง พร้อมเลขกลับ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
"บุ๋ม ปนัดดา" รับเป็นคนโอนเอง ช้ำโดนอดีตสามี ปลอมลายเซ็น-แอบอ้างสร้างพูลวิลล่า ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” รับเป็นคนโอนเอง ช้ำโดนอดีตสามี ปลอมลายเซ็น-แอบอ้างสร้างพูลวิลล่า

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างเอ๋ อ้าง ทนาย ก๊อต อธิป ขอให้รับจบจะช่วยดูแลคดีให้ ข่าว

ช่างเอ๋ อ้าง ทนาย ก๊อต อธิป ขอให้รับจบคดีบุกรุกป่า 100 ไร่ แลกกับการดูแลคดีให้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์สั่งคุก ทนายตั้ม 1 ปี ไม่รอลงอาญา ข่าว

ศาลอุทธรณ์สั่งคุก ทนายตั้ม 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่นฯ ปมเงิน 25 ล้าน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องทางรวย! แจ้งเบาะแส ข้าราชการรัฐร่ำรวยผิดปกติ อาจได้รางวัลสูงสุด 100 ล้านบาท เศรษฐกิจ

ช่องทางรวย! แจ้งเบาะแส ข้าราชการรัฐร่ำรวยผิดปกติ อาจได้รางวัลสูงสุด 100 ล้านบาท

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออฟฟี่ แม็กซิม ร้องไห้กลางไลฟ์เครียดขาดยารักษา บันเทิง

ออฟฟี่ แม็กซิม ร่ำไห้ อยากจบชีวิต เครียดหนักไร้เงินติดตัว เร่งส่งตัวรักษา รพ. ด่วน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. ยันดำเนินคดี "ก๊อต อธิป" ปมรุกที่ทหาร นครนายก สร้างรีสอร์ต-สนามเทรล ข่าว

ทบ. ยันดำเนินคดี “ก๊อต อธิป” ปมรุกที่ทหาร นครนายก สร้างรีสอร์ต-สนามเทรล

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ คุย แบมบี้ 1 ชม.เผยน้องเครียดมาก กำลังรวมข้อมูล เตรียมแถลงข่าวเร็วๆ นี้ บันเทิง

ณวัฒน์ คุย แบมบี้ 1 ชม.เผยน้องเครียดมาก กำลังรวมข้อมูล เตรียมแถลงข่าวเร็วๆ นี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาภูเก็ต ผู้โอนเงินเข้าบัญชี ก๊อต อธิป สามี บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ประวัติ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาภูเก็ต-คนโอนเงิน รู้จัก ‘ก๊อต อธิป’ สามี บุ๋ม ปนัดดา นาน 10 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี ข่าว

แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอดีตนักมวยปล้ำ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว อายุ 59 ปี