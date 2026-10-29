บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน
เตรียมรับหมาย บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องหลายบุคคล ประกาศกร้าว “จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับมาทุกบาททุกสตางค์
ความคืบหน้าล่าสุดหลังจบรายการ โหนกระแส กับประเด็นร้อนสะเทือนหลายวงการ กับประเด็นเงินบริจาคของมูลนิธิ ถูกโอนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดย บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“ตอนนี้บุ๋มกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนหลายคนค่ะ ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ และจะทำทุกวิธีเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับมาทุกบาททุกสตางค์”
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อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
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