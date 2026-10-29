บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 18:07 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 18:07 น.
บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

เตรียมรับหมาย บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องหลายบุคคล ประกาศกร้าว “จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับมาทุกบาททุกสตางค์

ความคืบหน้าล่าสุดหลังจบรายการ โหนกระแส กับประเด็นร้อนสะเทือนหลายวงการ กับประเด็นเงินบริจาคของมูลนิธิ ถูกโอนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดย บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“ตอนนี้บุ๋มกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนหลายคนค่ะ ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ และจะทำทุกวิธีเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับมาทุกบาททุกสตางค์”

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บุ๋ม ปนัดดา ลั่น เตรียมฟ้องหลายบุคคล เพื่อให้เงินกลับสู่มูลนิธิทุกบาททุกสตางค์

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อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 18:07 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 18:07 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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