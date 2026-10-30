กราบหัวใจ ดาราดีกรีออสการ์ เลือกจบชีวิต หลังตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้าย
บาร์บารา แบร์รี นักแสดงรุ่นใหญ่ดีกรีเข้าชิงออสการ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 95 ปี ด้วยวิธีทางการแพทย์ หลังเผชิญโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ปิดตำนานบทแม่จากภาพยนตร์ดัง Breaking Away
วงการฮอลลีวูดร่วมอาลัยต่อการจากไปของ บาร์บารา แบร์รี (Barbara Barrie) นักแสดงหญิงมากฝีมือดีกรีเข้าชิงรางวัลออสการ์ เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 95 ปี ที่บ้านพักในย่านแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
เจน ฮาร์นิก ลูกสาวของผู้ตาย เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ ว่า แม่จากไปด้วยกระบวนการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อยุติชีวิต (Medically assisted death) ภายหลังตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี 2557 เธอเคยตรวจพบโรคพังผืดในปอดโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดถูกทำลาย เกิดรอยแผลเป็น จนหายใจลำบากและต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพมาอย่างยาวนาน
ตลอดเส้นทางในวงการบันเทิง แบร์รีสร้างผลงานการแสดงระดับขึ้นหิ้งไว้มากมาย คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี 2507 จากบทบาท จูลี ในภาพยนตร์เรื่อง “One Potato, Two Potato” ซึ่งเป็นผลงานบุกเบิกเรื่องราวความสัมพันธ์ข้ามเชื้อชาติในยุคนั้น
บทบาทสร้างชื่อสูงสุดของบาร์บารา คือการรับบท เอเวลิน สโตห์เลอร์ แม่ผู้แสนอบอุ่นและเข้าใจลูกชาย ในภาพยนตร์แนวคอเมดี-ดราม่าเรื่อง “Breaking Away” เมื่อปี 2522 ฝีมือการแสดงบทบาทนี้ส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ขณะที่ตัวภาพยนตร์คว้ารางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์มาครองได้สำเร็จ ต่อมาเธอยังกลับมารับบทเดิมในเวอร์ชันซีรีส์ทางโทรทัศน์ จนมีชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี อวอร์ดส์ ในปี 2524
ผลงานของบาร์บาร่า ยังเฉิดฉายบนเวทีละครเวที โดยเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโทนี อวอร์ดส์ ปี 2514 จากบท ซาราห์ ในละครเพลงเรื่อง “Company” ของ สตีเฟน ซอนด์ไฮม์ นอกจากนี้ยังมีผลงานที่เป็นที่จดจำอย่างบทภรรยาในซิตคอมแนวสืบสวน “Barney Miller” และบทแม่ของ โกลดี ฮอว์น ในภาพยนตร์เรื่อง “Private Benjamin”
นอกจากงานแสดงหน้ากล้อง แบร์รียังฝากฝีมือไว้ในฐานะนักเขียน ออกหนังสือวรรณกรรมเยาวชนอย่าง “Lone Star” และ “Adam Zigzag” รวมถึงหนังสือสารคดีบอกเล่าประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็ง เพื่อส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้อื่น
การจากไปในวัย 95 ปีครั้งนี้ บาร์บาราทิ้งความทรงจำอันงดงามไว้ให้แก่ลูกสาว เจน และลูกชาย แอรอน ฮาร์นิก ซึ่งเป็นพยานรักกับ เจย์ ฮาร์นิก สามีผู้กำกับฝ่ายศิลป์ที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้เมื่อปี 2550 ท่ามกลางความอาลัยของเพื่อนร่วมวงการและแฟนภาพยนตร์ทั่วโลก