น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ ‘คิดจบชีวิต’ หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง
น่าเป็นห่วง! บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจกับ หนุ่ม กรรชัย กลางรายการโหนกระแส ลั่น คิดจบชีวิตหลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง
ในช่วงท้ายของรายการ โหนกระแส วันนี้ (29 ต.ค. 69) หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ ได้มีการติดต่อสัมภาษณ์ บุ๋ม ปนัดดา ผ่านทางแชตในบางประเด็น โดยพี่หนุ่ม ทนายแก้ว และเอก สายไหมต้องรอด พยายามวอนให้ บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินเพื่อชี้แจงในรายการแทนการแชตพูดคุยกัน
ทางด้าน บุ๋ม ปนัดดา ปฏิเสธการโฟนอิน โดยให้เหตุผลว่า เพราะเธอรู้ว่าต้องร้องไห้แน่ ๆ เธอไม่อยากให้ภาพนี้เข้าไปอยู่ในมวลชนอีกแล้ว เมื่อคืนก็คิดสั้นหลายรอบ ตอนนี้อยากจะขอพักก่อน ให้ทนายเป็นคนตอบอย่างเดียว
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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