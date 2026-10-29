หนุ่มเกาหลีโหด ค้อนรัวทุบแฟนสาว 514 ครั้ง กว่า 3 ชม. เละดับสลด อ้างไม่เจตนาฆ่า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 21:25 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 21:26 น.
หนุ่มเกาหลีโหด ใช้ค้อนกระหน่ำทุบแฟนสาว 514 ครั้ง กว่า 3 ชม. เละดับสลด อ้างไม่เจตนาฆ่า

คดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญในเขตคังซอ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ถูกเปิดเผยผ่านรายการสืบสวนชื่อดัง “Unanswered Questions” ทางช่อง SBS เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ถึงกับเอ่ยว่าเป็นการทรมานอย่างโหดเหี้ยม

นายชอน ชายหนุ่มวัย 24 ปี ลงมือทำร้ายร่างกายแฟนสาววัย 28 ปี (นามสมมติ อิมจันดี) อย่างต่อเนื่องถึง 514 ครั้ง ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 20 นาที จนเหยื่อเสียชีวิตในห้องพักชั้นใต้ดิน

เหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายเวลาประมาณ 14.20 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน นายชอนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าแฟนสาวหมดสติ ทว่าเมื่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ พบว่าหญิงสาวอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว

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นายชอนยอมรับสารภาพกับตำรวจ ณ จุดเกิดเหตุทันทีว่า ตนลงมือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจริง โดยใช้ค้อนยางทุบตีหลายครั้ง พร้อมอ้างว่าไม่มีเจตนาฆ่า แต่บันดาลโทสะเพราะถูกแฟนสาวโกหก

ทว่าผลการชันสูตรพลิกศพกลับเผยให้เห็นความรุนแรงที่เกินกว่าคำกล่าวอ้าง ร่างกายของผู้ตายมีกระดูกซี่โครงหักถึง 21 ซี่ อวัยวะภายในบอบช้ำ เละ และฉีกขาดหลายแห่ง ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องพักบันทึกพฤติกรรมโหดร้ายที่นายชอนกระหน่ำตีร่างแฟนสาวไปมากถึง 514 ครั้ง ตลอดช่วงเวลากว่า 3 ชั่วโมง

การขุดคุ้ยข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของผู้ตายโดยทีมงานรายการโทรทัศน์ ยิ่งเผยให้เห็นความสัมพันธ์อันผิดปกติ ทั้งสองมักใช้คำว่า “กุกพือ” ซึ่งย่อมาจากคำว่าโปรเจกต์ระดับชาติ นายชอนอ้างว่าเป็นการสร้างประเทศจำลองร่วมกันชื่อว่า “อาณาจักรดูรี” เพื่อตั้งกฎหมายลดการทะเลาะเบาะแว้ง

ทว่ากฎนั้นกลับกลายเป็นเครื่องมือควบคุมและทำร้ายร่างกาย มันเขียนไว้ว่า หากเลือกที่จะโกหก จะไม่ได้รับสิทธิ์การปฏิบัติอย่างมนุษย์อีกต่อไป เมื่อการลงโทษเริ่มต้นขึ้น ห้ามอุทธรณ์หรือแก้ตัวใด ๆ ทั้งสิ้น และบทลงโทษจะรุนแรงเกินกว่าจินตนาการ

มีนายชอนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจในการลงทัณฑ์ ข้อมูลยังระบุด้วยว่า ฝ่ายหญิงถึงขั้นต้องใช้ AI ช่วยคิดหาคำตอบเพื่อตอบคำถามที่มีลักษณะเหมือนปริศนาคำทายของนายชอนอยู่เป็นประจำ

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เพื่อนร่วมงานของอิมจันดีให้ข้อมูลว่า เธอเป็นคนขยันและมีนิสัยอ่อนโยน แต่เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเมื่อปีก่อน มักปลีกตัวไปคุยโทรศัพท์บริเวณบันไดหนีไฟ บางวันมาทำงานพร้อมรอยฟกช้ำตามใบหน้าหรือมีอาการเดินกะเผลก แต่ไม่เคยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใคร

ขณะที่คนรู้จักของนายชอนเล่าว่า ฝ่ายชายเป็นคนดื้อรั้น อารมณ์รุนแรง ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และมักมีเรื่องขัดแย้งจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ของนายชอนกลับอ้างว่าฝ่ายหญิงเป็นคนครอบงำจิตใจลูกชายของตน ด้านผู้ก่อเหตุระบุว่าต้องการจะชดใช้ ดูแลครอบครัวของผู้ตายไปตลอดชีวิต และหวังว่าจะได้รับการให้อภัยจากการกระทำอันโหดร้ายครั้งนี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 21:25 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 21:26 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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