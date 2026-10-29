ดราม่าวงการหนังสือ นักเขียนดังเอี่ยวกลุ่มขอวาร์ปรูปนักเขียนหญิง ‘แซลมอน’ จ่อแบนงดขายงาน
หลายสำนักพิมพ์ออกแถลงการณ์ ปมกลุ่มเฟซบุ๊กขอ “วาร์ป” ภาพนักเขียนหญิง สำนักพิมพ์แซลมอนพิจารณางดขายหนังสือนักเขียนที่เป็นสมาชิก
วันที่ 29 ตุลาคม 2569 มีการเปิดเผยพฤติกรรมของกลุ่มเฟซบุ๊กแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 130,000 คน โดยพบการนำภาพหญิงสาวไปเผยแพร่เพื่อให้สมาชิกช่วยกันค้นหาบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว หรือที่เรียกว่า เปิดวาร์ป รวมถึงโพสต์บางส่วนที่มีข้อความส่อไปในทางคุกคามทางเพศ
เรื่องเริ่มจากสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเผยแพร่ภาพนักเขียนหญิงผ่านเพจเฟซบุ๊ก ก่อนมีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้ภาพ รวมถึงติดตามไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของนักเขียน จนเกิดข้อสงสัยว่าภาพของเธอถูกนำไปเผยแพร่ที่ใด
ต่อมามีผู้ใช้งานโซเชียลตรวจสอบจนพบว่าภาพนักเขียนหญิงถูกนำไปโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย โดยมีพฤติกรรมแชร์ภาพหญิงสาวและขอให้สมาชิกช่วยค้นหาบัญชีส่วนตัว ขณะที่บางโพสต์มีข้อความเชิงล่วงเกินทางเพศ ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม X
ประเด็นขยายวงกว้างเมื่อชาวเน็ตตรวจสอบรายชื่อสมาชิกกลุ่มและพบว่า มีบุคคลจากหลายวงการใช้บัญชีเฟซบุ๊กจริงเข้าร่วม รวมถึงนักเขียนชายบางคนที่มีผลงานตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม การเป็นสมาชิกกลุ่มเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่หลักฐานว่าบุคคลนั้นมีส่วนร่วมโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นคุกคามผู้อื่น
หลังเกิดกระแสวิจารณ์ สำนักพิมพ์แซลมอน (Salmon Books) ออกแถลงการณ์ไม่สนับสนุนการนำภาพบุคคลไปเผยแพร่เพื่อคุกคามทางเพศ หรือส่งต่อลิงก์และแท็กบัญชีส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม พร้อมเรียกร้องให้ผู้ใช้งานโซเชียลตระหนักถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น
แซลมอนยังระบุว่า ได้รับทราบกรณีนักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับสำนักพิมพ์เป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้ว เบื้องต้นกำลังพิจารณางดจำหน่ายผลงานของนักเขียน ทั้งภายในบูธ L49 และช่องทางออนไลน์ของสำนักพิมพ์ รวมถึงพิจารณามาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป
ขณะเดียวกัน ร้านนายอินทร์ ออกแถลงการณ์ต่อต้านการคุกคามทางเพศและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่หรือแสดงความคิดเห็นที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมยืนยันแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเขียนและนักอ่าน
ด้าน สำนักพิมพ์ Shine ออกแถลงการณ์ขอความร่วมมือให้แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ หลีกเลี่ยงการดูถูก เหยียดหยาม หรือคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้คำพูดลามกอนาจาร ขณะที่ P.S. Publishing แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการนำภาพบุคคลไปเผยแพร่เพื่อขอข้อมูลบัญชีโซเชียลส่วนตัว
ขณะนี้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังดำเนินต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มเติม ส่วนมาตรการของสำนักพิมพ์แซลมอนต่อผลงานของนักเขียนที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่
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ข้อมูลจาก : Drama-addict