ดราม่าวงการหนังสือ นักเขียนดังเอี่ยวกลุ่มขอวาร์ปรูปนักเขียนหญิง ‘แซลมอน’ จ่อแบนงดขายงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:46 น.
ดราม่าวงการนักเขียน แฉกลุ่มเปิดวาร์ปสาว 1.3 แสนคน แซลมอนจ่อระงับขายหนังสือ

หลายสำนักพิมพ์ออกแถลงการณ์ ปมกลุ่มเฟซบุ๊กขอ “วาร์ป” ภาพนักเขียนหญิง สำนักพิมพ์แซลมอนพิจารณางดขายหนังสือนักเขียนที่เป็นสมาชิก

วันที่ 29 ตุลาคม 2569 มีการเปิดเผยพฤติกรรมของกลุ่มเฟซบุ๊กแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 130,000 คน โดยพบการนำภาพหญิงสาวไปเผยแพร่เพื่อให้สมาชิกช่วยกันค้นหาบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว หรือที่เรียกว่า เปิดวาร์ป รวมถึงโพสต์บางส่วนที่มีข้อความส่อไปในทางคุกคามทางเพศ

เรื่องเริ่มจากสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเผยแพร่ภาพนักเขียนหญิงผ่านเพจเฟซบุ๊ก ก่อนมีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้ภาพ รวมถึงติดตามไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของนักเขียน จนเกิดข้อสงสัยว่าภาพของเธอถูกนำไปเผยแพร่ที่ใด

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สำนักพิมพ์ Salmon

ต่อมามีผู้ใช้งานโซเชียลตรวจสอบจนพบว่าภาพนักเขียนหญิงถูกนำไปโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย โดยมีพฤติกรรมแชร์ภาพหญิงสาวและขอให้สมาชิกช่วยค้นหาบัญชีส่วนตัว ขณะที่บางโพสต์มีข้อความเชิงล่วงเกินทางเพศ ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม X

ประเด็นขยายวงกว้างเมื่อชาวเน็ตตรวจสอบรายชื่อสมาชิกกลุ่มและพบว่า มีบุคคลจากหลายวงการใช้บัญชีเฟซบุ๊กจริงเข้าร่วม รวมถึงนักเขียนชายบางคนที่มีผลงานตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม การเป็นสมาชิกกลุ่มเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่หลักฐานว่าบุคคลนั้นมีส่วนร่วมโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นคุกคามผู้อื่น

สำนักพิมพ์ Shine

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หลังเกิดกระแสวิจารณ์ สำนักพิมพ์แซลมอน (Salmon Books) ออกแถลงการณ์ไม่สนับสนุนการนำภาพบุคคลไปเผยแพร่เพื่อคุกคามทางเพศ หรือส่งต่อลิงก์และแท็กบัญชีส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม พร้อมเรียกร้องให้ผู้ใช้งานโซเชียลตระหนักถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น

แซลมอนยังระบุว่า ได้รับทราบกรณีนักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับสำนักพิมพ์เป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้ว เบื้องต้นกำลังพิจารณางดจำหน่ายผลงานของนักเขียน ทั้งภายในบูธ L49 และช่องทางออนไลน์ของสำนักพิมพ์ รวมถึงพิจารณามาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป

ร้านนายอินทร์

ขณะเดียวกัน ร้านนายอินทร์ ออกแถลงการณ์ต่อต้านการคุกคามทางเพศและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่หรือแสดงความคิดเห็นที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมยืนยันแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเขียนและนักอ่าน

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ด้าน สำนักพิมพ์ Shine ออกแถลงการณ์ขอความร่วมมือให้แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ หลีกเลี่ยงการดูถูก เหยียดหยาม หรือคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้คำพูดลามกอนาจาร ขณะที่ P.S. Publishing แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการนำภาพบุคคลไปเผยแพร่เพื่อขอข้อมูลบัญชีโซเชียลส่วนตัว

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ดราม่าวงการนักเขียน แฉกลุ่มเปิดวาร์ปสาว 1.3 แสนคน
Drama-addict

ขณะนี้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังดำเนินต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มเติม ส่วนมาตรการของสำนักพิมพ์แซลมอนต่อผลงานของนักเขียนที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่

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ข้อมูลจาก : Drama-addict

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:46 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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