ธนาคารมีหนาว ศาลสั่งชดใช้ 8.5 แสน ลูกค้าถูกมิจฯ ลวงโอนเงิน 1.7 ล้านบาท ชี้ระบบบกพร่อง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:19 น.
ธนาคารมีหนาว ศาลสั่งชดใช้ 8.5 แสน ลูกค้าถูกมิจฯ ลวงโอนเงิน 1.7 ล้านบาท ชี้ระบบบกพร่อง

ศาลแพ่งมีคำพิพากษาคดีตัวอย่าง สั่งธนาคารร่วมรับผิดชอบชดใช้ 8.5 แสนบาท หรือครึ่งหนึ่งของความเสียหาย หลังลูกค้าถูกแก๊งมิจฉาชีพลวงโอนเงินเกลี้ยง 1.7 ล้านบาท ชี้ระบบรักษาความปลอดภัยบกพร่อง ไม่ตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยง

กลายเป็นบรรทัดฐานและหมุดหมายสำคัญของผู้บริโภคในยุคภัยการเงินระบาด เฟซบุ๊ก ทนายความ สกุลเพชรวงศ์ โพสต์ว่า ศาลแพ่งมีคำพิพากษาตัดสินให้ธนาคารพาณิชย์ในฐานะจำเลย ต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินคืนแก่โจทก์เป็นจำนวนเงินครึ่งหนึ่ง คือ 850,000 บาท หลังผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพจนถูกหลอกลวงให้โอนเงินออกไปรวมเป็นมูลค่าสูงถึง 1,700,000 บาท

คดีนี้ ทนายความฝ่ายโจทก์ได้เดินหน้าต่อสู้คดีอย่างเข้มข้น โดยนำสืบเชิงลึกถึงพฤติการณ์แวดล้อม ประวัติการทำธุรกรรมย้อนหลังของเจ้าของบัญชี ควบคู่กับการยกข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องขึ้นมาหักล้าง

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ประเด็นสำคัญที่นำมาสู้คดีคือ ชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องในระบบรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งขาดระบบคัดกรองหรือแจ้งเตือนธุรกรรมผิดปกติที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งที่ธนาคารดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรับฝากเงิน มีรายได้จากค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์จากเม็ดเงินฝากของลูกค้า จึงย่อมมีหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลรักษาเงินและระบบความปลอดภัยให้รัดกุม

เมื่อศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้ว เห็นพ้องว่าระบบของธนาคารมีความบกพร่องและต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฝากเงิน จึงมีคำสั่งพิพากษาให้ธนาคารชดใช้เงินคืนแก่โจทก์จำนวน 850,000 บาท ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของยอดเงินที่ถูกหลอกโอนไป ถือเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคที่สร้างแรงกระเพื่อมให้สถาบันการเงินต้องตื่นตัวในการยกระดับเกราะป้องกันภัยไซเบอร์อย่างจริงจัง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:19 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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