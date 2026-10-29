สลด ยายวัย 80 ปี เลี้ยวรถผิด ขับหลงเข้าไปในรางรถไฟ ก่อนถูกพุ่งชนท้ายดับคาที่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 21:31 น.
สลด ยายวัย 80 ปี เลี้ยวรถผิด ขับหลงเข้าไปในรางรถไฟ ก่อนถูกพุ่งชนท้ายดับคาที่

อุบัติเหตุสลด ยายวัย 80 ปี เลี้ยวผิดขับรถยนต์ หลงเข้าไปวิ่งบนรางรถไฟไกลกว่า 200 เมตร ก่อนถูกรถไฟพุ่งชนท้ายเสียชีวิตคาที่

เกิดอุบัติเหตุสลดในญี่ปุ่น เมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา รถไฟสายโอดาคิวเอโนะชิมะ ในเมืองฟูจิซาวะ จังหวัดคานางาวะ ได้พุ่งชนท้ายรถยนต์คันหนึ่งที่แล่นอยู่บนรางรถไฟ ส่งผลให้คนขับรถยนต์ซึ่งเป็นหญิงวัย 80 กว่าปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สภาพรถพังยับเยินและมุดติดอยู่ใต้ท้องขบวนรถไฟ

จากภาพกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุ เผยให้เห็นภาพก่อนเกิดเหตุ โดยคาดว่าทันทีที่ไม้กั้นทางข้ามยกขึ้น ผู้เสียชีวิตได้เลี้ยวซ้ายผิดจังหวะ ทำให้รถหลงเข้าไปวิ่งบนรางรถไฟฝั่งขาออกเป็นระยะทางไกลถึง 200 เมตร

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หลังจากขับสวนกับรถไฟขบวนแรก รถยนต์ได้จอดนิ่งสนิทและเปิดไฟฉุกเฉินเตือนอันตราย แต่เพียง 20 วินาทีต่อมา รถไฟอีกขบวนที่วิ่งตามหลังมาได้พุ่งชนท้ายรถเข้าอย่างจัง อุบัติเหตุดังกล่าวไม่มีผู้โดยสารหรือพนักงานบนรถไฟได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

หลังเกิดเหตุ ตำรวจได้เร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด ขณะที่รถไฟสายโอดาคิวเอโนะชิมะต้องหยุดให้บริการระหว่างสถานีโชโกะและสถานีฟูจิซาวะ ก่อนจะกลับมาเดินรถตามปกติในเที่ยวแรกของวันที่ 28 ตุลาคม

ที่มา: FNN

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 21:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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