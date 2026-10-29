เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:41 น.
เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า
โหนกระแส วันที่ 29 ตุลาคม 2569

ความคืบหน้ากรณี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี และ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี ซึ่งกำลังเผชิญข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของมูลนิธิ ล่าสุดรายการโหนกระแส วันที่ 29 ตุลาคม 2569 เปิดภาพเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในจังหวัดภูเก็ต โดยพบชื่อบุ๋ม ปนัดดา ปรากฏอยู่ในฐานะเจ้าของอาคาร ขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างยืนยันว่าที่ดินซึ่งใช้พัฒนาโครงการพูลวิลล่าเป็นชื่อของบุ๋ม

รายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เชิญ เอ๋ อภิชาติ หรือ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีข้อพิพาทกับก๊อต อธิป มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพูลวิลล่าในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมถึงธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีองค์กรทำดี

ระหว่างรายการมีการนำภาพเอกสารอนุญาตก่อสร้างอาคารขึ้นแสดงบนหน้าจอ โดยข้อความในเอกสารระบุชื่อ นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นผู้ได้รับอนุญาตในฐานะเจ้าของอาคาร พร้อมระบุสถานที่ก่อสร้างอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และมีข้อความเกี่ยวกับที่ดินที่ระบุชื่อของปนัดดาเป็นเจ้าของ

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นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นผู้ได้รับอนุญาตในฐานะเจ้าของอาคาร
โหนกระแส วันที่ 29 ตุลาคม 2569

รายละเอียดในเอกสารส่วนที่ปรากฏบนหน้าจอเป็นการอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย จำนวน 1 หลัง ไม่ใช่เอกสารอนุญาตก่อสร้างพูลวิลล่าทั้ง 8 หลังตามแผนโครงการที่ช่างเอ๋กล่าวถึงในภายหลัง

ช่างเอ๋อธิบายว่า จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากก๊อต อธิป ซึ่งรู้จักกันมานานกว่า 10 ปี ติดต่อให้ช่วยก่อสร้างบ้านพักในจังหวัดภูเก็ต เดิมตั้งใจสร้างบ้านพักส่วนตัว 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนที่ดินประมาณ 2 ไร่

ที่ดินแบ่งเป็น 2 แปลง แปลงละประมาณ 1 ไร่ โดยช่างเอ๋ระบุว่าทั้งสองแปลงมีชื่อบุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของ และมีโฉนดที่ดินแยกกัน ก่อนที่ก๊อตจะเปลี่ยนแผนจากการสร้างบ้านพักส่วนตัวเป็นโครงการพูลวิลล่าจำนวน 8 หลัง เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลเรื่องแผนก่อสร้างและจำนวนที่ดินสอดคล้องกับรายงานของอมรินทร์ทีวี วันที่ 29 ตุลาคม 2569 ซึ่งเผยแพร่คำชี้แจงของช่างเอ๋จากรายการโหนกระแส

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สำหรับการเปลี่ยนแผนเป็นโครงการพูลวิลล่า ช่างเอ๋กล่าวว่า ก๊อตได้ชักชวนให้ร่วมลงทุน ก่อนเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือเป็นการว่าจ้างก่อสร้าง โดยตนรับผิดชอบงานก่อสร้างและจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายตามความคืบหน้าของโครงการ

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การก่อสร้างดำเนินไปจนถึงบ้านหลังที่ 3 ก่อนเกิดปัญหาเรื่องการจ่ายเงินและการติดต่อประสานงานกับก๊อต ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างต่อได้ตามแผน ขณะที่ช่างเอ๋ระบุว่ามีเงินทุนของตนเองที่นำไปใช้กับโครงการและยังไม่ได้รับคืนทั้งหมด

อีกประเด็นที่หนุ่ม กรรชัย สอบถามช่างเอ๋โดยตรงคือ บุ๋ม ปนัดดา เคยเดินทางมาดูพื้นที่ก่อสร้างที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่

ช่างเอ๋ยืนยันว่า บุ๋มเคยเดินทางมาที่โครงการ และเคยนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมระบุว่าบุ๋มทราบว่ามีการก่อสร้างพูลวิลล่าในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงนี้เป็นข้อมูลจากช่างเอ๋ฝ่ายเดียว และยังไม่มีเอกสารที่แสดงว่าบุ๋มเป็นผู้ร่วมบริหารหรืออนุมัติธุรกรรมของโครงการ

ส่วนปัญหาเส้นทางการเงิน ช่างเอ๋อธิบายว่า เงินที่เข้าบัญชีของตนแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ เงินค่าก่อสร้างพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต และเงินอีกส่วนที่ก๊อตแจ้งให้โอนกลับไปยังบัญชีของตนเอง

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ช่างเอ๋ยืนยันว่า เงินประมาณ 45 ล้านบาทที่ถูกตั้งข้อสงสัย ไม่ใช่ค่าก่อสร้างพูลวิลล่า โดยเล่าว่าก๊อตเป็นผู้ขอใช้บัญชีรับเงิน ก่อนแจ้งให้โอนกลับ ส่วนตนไม่ได้สอบถามรายละเอียดในช่วงแรกเพราะรู้จักและไว้วางใจกันมานาน

หลักฐานชื่อบุ๋ม ปนัดดา
โหนกระแส วันที่ 29 ตุลาคม 2569

ก่อนหน้านี้ บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงว่า เงินจำนวน 45 ล้านบาทที่โอนออกจากบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารและศูนย์ต้านภัยพิบัติของมูลนิธิที่คลองแปด จังหวัดปทุมธานี ภายใต้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 50 ล้านบาท

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บุ๋มระบุว่าไม่ทราบเรื่องที่ผู้รับเหมาโอนเงินต่อไปยังบัญชีของสามี และชี้แจงว่าการประสานงานก่อสร้างผ่านก๊อตเป็นหลัก ส่วนกรณีมีการนำป้ายมูลนิธิองค์กรทำดีไปติดตั้งบริเวณโครงการพูลวิลล่าที่ภูเก็ต ยืนยันว่าไม่ได้อนุญาตและสั่งให้ปลดป้ายออกแล้ว

การเปิดเอกสารในรายการโหนกระแสครั้งนี้จึงมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับชื่อผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่โครงการภูเก็ต รวมถึงคำยืนยันของช่างเอ๋เกี่ยวกับเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลง

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อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากเอกสารที่ดินฉบับปัจจุบันว่า กรรมสิทธิ์ทั้งสองแปลงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และยังไม่มีข้อสรุปว่าบุ๋มมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนหรือธุรกรรมทางการเงินของโครงการมากน้อยเพียงใด

ขณะเดียวกัน ข้อสงสัยเรื่องเงินที่โอนผ่านบัญชีผู้รับเหมาและการนำเงินไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ยังต้องอาศัยเอกสารทางบัญชี สัญญาจ้างก่อสร้าง และคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:41 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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