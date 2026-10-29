ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ลั่น ใครคือลาสบอส?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:14 น.
ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า

ทนายเดชา เผยข้อมูลช่างเอ๋ เชื่อ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ รู้เรื่องพูลวิลล่า อ้างมีภาพหลักฐานเคยไปที่ดิน เจ้าของบัญชีอ้างไม่รู้เป็นไปไม่ได้ สงสัย ‘ก๊อต อธิป’ หายไปไหน

จากกรณีข้อพิพาทและความขัดแย้งเกี่ยวกับปมเงินบริจาค การทำธุรกิจพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงการสืบสอบเส้นทางการเงินขององค์กรทำดีและมูลนิธิ ล่าสุด ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ พร้อมด้วยทีมกฎหมายของผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้ามาปรึกษาข้อกฎหมายตั้งแต่ปี 2568 เกี่ยวกับกรณีพิพาทกับ บุ๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดีและ ก๊อต อธิป สามี

ทนายเดชา ระบุว่า นายเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นเพื่อนกับ นายก๊อต อธิป โดยทั้งคู่เป็นนักยิงปืนด้วยกันจึงมีความสนิทสนมและไว้วางใจกัน นายก๊อตจึงได้ชวนนายเอ๋มาร่วมเปิดบริษัทเพื่อทำธุรกิจขายบ้านพูลวิลล่าบนที่ดินของ บุ๋ม ปนัดดา ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร่ ในช่วงเริ่มต้นได้มีการนำที่ดินทั้ง 2 แปลงไปจำนองกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี แต่ต่อมากลับมีการนำเงินสดไปชำระปิดหนี้ธนาคารทั้งหมด ซึ่งยังไม่ทราบที่มาแน่ชัดของเงินสดดังกล่าว ทำให้หลังจากนี้จะต้องให้หน่วยงานราชการเข้าตรวจสอบเส้นทางการเงินของ บุ๋ม ปนัดดา ว่านำเงินสดจำนวนนี้มาจากที่ใด

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สำหรับข้อตกลงทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าจ้างก่อสร้างหลังละประมาณ 7-9 ล้านบาท และส่วนแบ่งผลประโยชน์เมื่อขายบ้านพูลวิลล่าได้ในราคาหลังละประมาณ 18-21 ล้านบาท โดยตกลงแบ่งกำไรกันในสัดส่วน 60-40% ทนายเดชา อ้างว่า บุ๋ม ปนัดดา รับรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจบนที่ดินมาโดยตลอด

ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีค้างชำระค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายเป็นเงินประมาณ 2.7 ล้านบาท ซึ่งช่างเอ๋ไม่สามารถทวงถามหนี้สินดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่สามารถติดต่อนายก๊อตได้ในทุกช่องทาง

เมื่อช่างเอ๋ไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์/นายทะเบียนที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงพบว่าบริษัทดังกล่าวถูกสั่งปิดตัวลงไปแล้ว ทั้งที่ช่างเอ๋เป็นหุ้นส่วนในสัดส่วน 60-40% และมีสถานะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ตามกฎหมายการปิดบริษัทจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของหุ้นส่วนและต้องแจ้งเจ้าหนี้ทุกราย

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าสามีของ บุ๋ม ปนัดดา ได้ทำการปลอมลายมือชื่อของนายเอ๋ และทำการเปลี่ยนอีเมลทั้งหมดเพื่อปิดบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระหนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งยังพบว่าฝั่งผู้รับเหมาได้พยายามติดตามทวงหนี้จนบุกไปถึงบ้าน แต่ก็ยังไม่ได้รับการชำระหนี้แต่อย่างใด

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ทนายเดชา ระบุว่า บุ๋ม ปนัดดา เคยเดินทางมาดูโครงการพูลวิลล่าที่ภูเก็ตด้วยตนเองทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งมีภาพถ่ายยืนยันชัดเจน อีกทั้งที่ดินเป็นชื่อของ บุ๋ม ปนัดดา เอง ดังนั้นการสร้างสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของที่ดินจะต้องเซ็นยินยอม การอ้างว่าไม่รู้เรื่องจึงเป็นไปไม่ได้

นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมการโอนเงินบริจาคจากบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี จำนวนประมาณ 20-30 ล้านบาท เข้ามายังบริษัทผู้รับเหมาประมาณ 3 บริษัท จากนั้นให้โอนเงินทั้งหมดกลับคืนไปยังสามีของ บุ๋ม ปนัดดา โดยอ้างว่ายังไม่ได้ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทำให้ช่างเอ๋กลายเป็นเหยื่อจากความไว้วางใจ และไม่ได้มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงมูลนิธิฯ

จากนั้นกรมสรรพากรออกหนังสือตรวจสอบรายได้และเรียกเก็บภาษีต่อช่างเอ๋ ทำให้เขาต้องเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เกี่ยวกับพฤติกรรมของ ก๊อต อธิป และมูลนิธิฯ ที่มีการโอนเงินเข้ามาแล้วสั่งให้โอนกลับออกไปทันที

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บุ๋ม ปนัดดา-2
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
นอกจากประเด็นเรื่องเงินแล้ว สามีของ บุ๋ม ปนัดดา ยังได้สั่งการให้ช่างเอ๋ไปจัดหาคนขับรถแทรกเตอร์เพื่อเข้าไปไถเปิดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ต ทำให้ช่างเอ๋ถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนฯ และได้ให้การซัดทอดว่าสามีของบุ๋มเป็นผู้จ้างวานใช้ โดยทนายเดชาระบุว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ก๊อต อธิป เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่คดีกลับจบลงแล้ว

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หลังมีปัญหา ช่างเอ๋พยายามจะเข้าไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์ก่อสร้าง และเหล็กคืนจากไซต์งานก่อสร้าง หลังจากไม่ได้รับเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายกลับพบว่าบ้านพักถูกทุบทำลายเสียหาย และทรัพย์สินหายไปทั้งหมด ซึ่งช่างเอ๋ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว

ต่อมา สามีของบุ๋มได้นำป้ายของ “มูลนิธิองค์กรทำดี” มาปิดประกาศทับไว้ อ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ ทั้งที่จากการตรวจสอบย้อนหลัง มูลนิธิฯ ไม่เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือนำเงินไปซื้อที่ดินในจังหวัดภูเก็ตมาก่อน โดยมีรายการทรัพย์สินระบุไว้เฉพาะที่จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น

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จากการแถลงข่าวของ บุ๋ม ปนัดดา ฝั่ง ทนายเดชา ชี้ว่าคำแถลงดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง ครั้งแรกบุ๋มแถลงว่าที่ดินภูเก็ตไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ และสามีดำเนินการโดยลำพัง ทนายอ้างว่าความจริง บุ๋ม ปนัดดา รับรู้มาโดยตลอด

นอกจากนี้ บุ๋ม ปนัดดา ยังพูดให้สังคมเข้าใจว่าช่างเอ๋เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ มูลค่า 50 ล้านบาท ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทนายเดชาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้อง ช่างเอ๋เพียงแต่ส่งเอกสารเสนอราคาเปรียบเทียบไปเท่านั้น และไม่เคยได้รับการจ้างงานแต่อย่างใด พร้อมตั้งคำถามว่า บริษัทใดกันแน่ที่เป็นผู้รับจ้างสร้างอาคารมูลนิธิฯ ที่ปทุมธานี

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ทนายเดชา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการของมูลนิธิองค์กรทำดี ประกอบไปด้วยนักข่าวสายอาชญากรรมจากหลายสำนักข่าวที่มีชื่อเสียง รวมถึงมีทนายความหญิงร่วมเป็นกรรมการด้วย ซึ่งทุกคนย่อมรู้ดีว่า การนำเงินออกจากมูลนิธิฯ จะต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการและมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้อง แต่กลับปรากฏการโอนเงินบริจาคออกไปยังบริษัทผู้รับเหมาและโอนกลับไปยังสามีของบุ๋ม

จากกรณีวานนี้ (28 ตุลาคม 2569) บุ๋ม ปนัดดา ไลฟ์สดร้องไห้บนรถ อ้างว่าไม่รู้เห็นกับการกระทำของสามี พร้อมพาดพิงว่าช่างเอ๋อาจร่วมมือกับสามีเพื่อโกงเงินมูลนิธิฯ นั้น ทนายเดชาเรียกร้องให้ บุ๋ม ปนัดดา ดำเนินคดีทางกฎหมายกับช่างเอ๋และสามีของตนเอง หากไม่ดำเนินคดีกับสามี อาจถูกตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำหรือไม่

ขณะนี้ ทนายเดชา ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและตั้งประเด็นไต่สวนสำคัญว่า “Who is The Last Boss?” หรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงในการนำเงินบริจาคไปใช้ เนื่องจากปัจจุบัน ก๊อต อธิป สามีของ บุ๋ม ปนัดดา หายตัวไป ทั้งที่ถูกแจ้งข้อหากล่าวหาหนักหลายคดี ทั้งปลอมลายมือชื่อ หลอกลวงโอนเงิน และจ้างวานบุกรุกป่าสงวน

ทนายเดชา
ภาพจาก Facebook : ทนายคลายทุกข์

อย่างไรก็ดี ทนายเดชา เปรียบเทียบพฤติการณ์ในคดีนี้กับคดีของ นายอัจฉริยะ ที่มีการตั้งชมรมรับเงินบริจาคแล้วนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

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จากการประเมินในทางกฎหมายและข้อความแชตหลักฐาน การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดร้ายแรงที่พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินคดีได้ ได้แก่ ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) และความผิดฐานฟอกเงิน

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:14 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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