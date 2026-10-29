ช่องทางรวย! แจ้งเบาะแส ข้าราชการรัฐร่ำรวยผิดปกติ อาจได้รางวัลสูงสุด 100 ล้านบาท
เปิดเงื่อนไขเงินรางวัล แจ้งเบาะแส ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่รัฐร่ำรวยผิดปกติ ช่องทางร้องเรียน อาจได้รางวัลสูงสุด 100 ล้านบาท
เพจเฟซบุ๊ก PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา ให้ข้อมูลเรื่องการแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์สงสัยว่าร่ำรวยผิดปกติ พร้อมอธิบายเงื่อนไขการรับเงินรางวัล ย้ำว่าประชาชนควรรวบรวมข้อมูลที่ตรวจสอบได้ แล้วส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณา
เงินรางวัล 15% ใครมีสิทธิได้รับ?
พบเจ้าหน้าที่รัฐมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีบ้านหรูหรือรถราคาแพงที่ดูไม่สอดคล้องกับรายได้ ประชาชนสามารถส่งข้อมูลให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ตรวจสอบได้ และหากเบาะแสนั้นเข้าเงื่อนไข ผู้แจ้งอาจมีสิทธิได้รับเงินรางวัล 15% ของทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
หลักเกณฑ์อ้างอิง ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล พ.ศ. 2566 ครอบคลุมผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนกรณีเจ้าพนักงานของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
เงื่อนไขสำคัญคือ ข้อมูลต้องเป็นสาระสำคัญที่ ป.ป.ช. ไม่อาจทราบได้ตามปกติจากการไต่สวน และแสดงให้เห็นว่าผู้แจ้งใช้ความพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงมา โดยหากขาดข้อมูลนั้นจะไม่สามารถรู้และตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกติได้
การให้ข้อมูลต้องนำไปสู่การให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน โดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาล และการจ่ายรางวัลต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
จึงไม่ได้หมายความว่าแจ้งชื่อบุคคลหรือส่งภาพบ้านหรูแล้วจะได้รับเงินทันที และจำนวนเงินรางวัลก็ไม่ได้คำนวณจากทรัพย์สินทั้งหมดที่ผู้ถูกกล่าวหาครอบครอง แต่พิจารณาจากทรัพย์สินที่เข้าเงื่อนไขตามระเบียบ
ตัวอย่างการคำนวณ หากทรัพย์สินที่เป็นฐานคำนวณเงินรางวัลมีมูลค่า 10 ล้านบาท อัตรา 15% จะเท่ากับ 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ สิทธิและจำนวนเงินที่ได้รับจริงต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
มีบ้านหรูหรือรถแพง ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าทุจริต
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วหรือดูไม่สัมพันธ์กับรายได้เป็นจุดเริ่มต้นให้ตั้งข้อสังเกตได้ แต่การพิจารณาต้องตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและข้อเท็จจริงอื่นประกอบด้วย
ประชาชนจึงควรแจ้งสิ่งที่พบเห็นตามจริง แยกข้อมูลที่มีหลักฐานออกจากข้อสงสัย และให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ แทนการเผยแพร่กล่าวหาว่าบุคคลนั้นกระทำผิดแล้ว
ก่อนแจ้งเบาะแส ควรเตรียมข้อมูลอะไร?
การแจ้งข้อมูลให้ตรวจสอบต่อได้ ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่ทราบ ได้แก่
- ผู้ที่ต้องการให้ตรวจสอบ: ชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัด
- ทรัพย์สินที่พบ: เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่น พร้อมรายละเอียดที่ช่วยระบุได้ว่าอยู่ที่ใดหรือเกี่ยวข้องกับใคร
- ช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลง: พบทรัพย์สินหรือพฤติการณ์นั้นเมื่อใด
- เหตุที่สงสัย: อธิบายความผิดปกติจากข้อเท็จจริงที่ทราบ
- หลักฐานหรือแหล่งข้อมูล: เอกสาร ภาพถ่าย พยานบุคคล หรือผู้เก็บรักษาหลักฐาน หากไม่สามารถนำหลักฐานมาได้
ป.ป.ช. มีคำแนะนำให้ผู้ร้องเรียนระบุพฤติการณ์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งว่าเคยร้องเรียนต่อหน่วยงานใดหรือมีผลดำเนินการอย่างไรแล้ว เพื่อประกอบการตรวจสอบ
แจ้งเบาะแส ป.ป.ช. ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?
ประชาชนสามารถเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ระบุไว้ ดังนี้
- ยื่นเรื่องร้องเรียนออนไลน์: www.nacc.go.th/formcomplaint
- ระบบแจ้งเบาะแสการทุจริต: wbs.nacc.go.th
- แจ้งเบาะแสข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน: ระบบรับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน
ช่องทางเหล่านี้ปรากฏในหน้าติดต่อของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยแยกตามประเภทข้อมูลที่ประชาชนต้องการแจ้ง
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถสอบถาม สายด่วน ป.ป.ช. 1205 หรือติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการร้องเรียนและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง