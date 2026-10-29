เปิดภาพ พูลวิลล่า บนที่ดิน 2 ไร่ในภูเก็ต หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:38 น.
เปิดภาพ พูลวิลล่า ที่จ.ภูเก็ต ทั้ง 8 หลัง หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส

เปิดภาพ บ้านพูลวิลล่า ทั้ง 8 หลัง บนที่ดิน 2 ไร่ ของ บุ๋ม ปนัดดา ในจ.ภูเก็ต หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท

ยังเป็นประเด็นร้อนที่คนไทยทั้งประเทศจับตามองกันเป็นพิเศษ ปมที่เงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี กว่า 40-50 ล้านบาท ถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับเหมา และโอนต่อไปยังบัญชีของ ก๊อต อธิป อดีตสามีบุ๋ม ก่อนโผล่พูลวิลล่าหรู บนที่ดิน 2 ไร่ในจังหวัดภูเก็ต โดยพบข้อมูลการโอนเงินจำนวนหนึ่งจากบัญชีมูลนิธิฯ ให้กับผู้รับเหมา ทั้งระบุรายละเอียดที่กระทบยอดดูแล้ว ตรงกับการโอนจ่ายค่างวดบ้านหลังที่ 2 งวดที่ 8 ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

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ล่าสุด 29 ต.ค. 69 ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ตกเป็นประเด็นเปิดหน้าแจงข้อเท็จจริงและเรียกร้องในเรื่องที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่า ผ่านทางรายการ โหนกระแส โดยช่วงต้นรายการมีการชี้แจงเรื่องการก่อสร้างพูลวิลล่าที่จ.ภูเก็ต ซึ่ง ก๊อต อธิป สามี บุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว

ช่างเอ๋ เล่าว่า เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างประมาณ 20 ปี รู้จักกับ ก๊อต สามี บุ๋ม ปนัดดา ตั้งแต่ทั้งสองคนยังไม่รู้จักกันหรือคบหาดูใจกันเลย รู้จักกันผ่านการเล่นกีฬายิงปืนมาด้วยกัน ระยะเวลาที่รู้จักกับ ก๊อต ก็ร่วม 10 ปี ก่อนหน้านี้ไม่เคยรับงานก่อสร้างอะไรให้ มีแต่ก๊อตชวนทำธุรกิจ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเริ่มจาก ก๊อต ติดต่อมาว่ามีที่ดินอยู่ 1 แปลง ขนาด 2 ไร่ต่อกัน โฉนดคนละฉบับ ฉบับละ 1 ไร่ อยู่ที่อ.ถลาง ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต เป็นที่ดินใกล้ทะเล ชื่อโฉนดเป็นชื่อของ บุ๋ม ปนัดดา ทั้ง 2 โฉนด ได้กรรมสิทธิ์ในปี 66

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เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-1
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส

หลังจากนั้น ก๊อต ก็ให้เข้าไปสร้างบ้าน 1 หลัง เพื่อตั้งใจสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศที่ใช้ร่วมกับ บุ๋ม ปนัดดา โดยภายในบ้านจะมีทั้งสนามยิงปืน ทั้งสวนน้ำอยู่ในนั้น แต่เริ่มก่อสร้างไปได้ระยะหนึ่ง ก๊อต ก็มีการเปลี่ยนแผนเกิดขึ้น โดยเอ่ยปากชวน ช่างเอ๋ ร่วมทำพูลวิลล่าด้วยกัน เพื่อขายให้ชาวต่างชาติ เนื่องจากขณะนั้นกระแสบ้านพูลวิลล่าเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มชาวต่างชาติ เริ่มก่อสร้างช่วงเดือนเมษายน 68 โดยมีก๊อตเป็นคู่สัญญา

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เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-2
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส

หลังจากตกลงเปลี่ยนแผนไปทำพูลวิลล่า ทั้งหมด 8 หลัง ซึ่งความจริงแล้ว ก๊อต คุยเรื่องพูลวิลล่ามาก่อนนี้มา 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ตกลงจะทำกัน ก็ได้มาสร้างบ้านก่อน แต่พอสร้างไปก็เกิดเปลี่ยนใจ กลับมาทำพูลวิลล่าเหมือนที่เคยคุยไว้ 3 ปีก่อน ทำสัญญาก่อสร้างกับ ก๊อต อธิป ตอนที่สร้างบ้านพักตากอากาศ 1 หลัง ราคา 2 ล้านกว่าบาท ยังไม่รวมสระว่ายน้ำ ฯลฯ จ่ายเงินงวดแรกประมาณ 5 แสนบาท โดยจ่ายเป็นเงินโอนโอนจาก ก๊อต งวดที่ 2 โอนจากบัญชีส่วนตัวของบุ๋ม

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พอถูกเปลี่ยนไปทำพูลวิลล่า 8 หลัง ก็ทำการเปลี่ยนสัญญาใหม่ตั้งแต่การชำระเงินงวดที่ 2 โดยการก่อสร้าง 8 หลัง ซึ่งคิดราคาขายรวมทั้งหมดทั้งโครงการจะอยู่ที่ประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งใช้วัสดุพรีเมียม-ลัคชูรีทั้งหมด แต่ราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเพียง 2 หลังนั้น หลังหนึ่งมีราคาสร้างประมาณ 6 ล้านกว่าบาท ส่วนอีกหลังราคาสร้างตกประมาณ 7 ล้านกว่าบาท ตีราคาการสร้างทั้ง 8 หลังประมาณ 64 ล้านบาท

เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-3
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส
เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-10
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส
เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-4
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส
เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-5
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส
เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-6
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส
เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-7
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส
เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-8
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส
เปิดภาพ พูลวิลล่าภูเก็ต มูลค่ารวมกว่า 181 ล้านบาท-9
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:38 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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