ช่างเอ๋ อ้าง ทนาย ก๊อต อธิป ขอให้รับจบคดีบุกรุกป่า 100 ไร่ แลกกับการดูแลคดีให้
ช่างเอ๋ อ้าง ทนาย ก๊อต อธิป สามี ‘บุ๋ม ปนัดดา’ รับจบคดีบุกรุกป่า 100 ไร่ หลังสั่งลุยปรับพื้นที่อ้างขออนุญาตแล้ว แลกกับการดูแลคดีให้
รายการโหนกระแสวันนี้ (29 ตุลาคม 2569) ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จ.ภูเก็ต รู้จักกับ ก๊อต อธิป สามีของ บุ๋ม ปนัดดา ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่กว่า 100 ไร่ บริเวณเขากระทู้ จ.ภูเก็ต เนื่องจากคุณก็อตได้พานายเอ๋ไปดูที่ดิน อ้างว่าจะทำสนามเทรลและสนามยิงปืน ทั้งยังอ้างว่ายื่นขออนุญาตกับกรมป่าไม้แล้ว ช่างเอ๋จึงนำรถแบ็คโฮเข้าไปปรับพื้นที่และถูก อบต. ในพื้นที่แจ้งความดำเนินคดีจนต้องเสียเงินค่าประกันตัวและค่าทนายความสู้คดีไปกว่า 300,000 บาท
ช่วงหนึ่งในรายการ ช่างเอ๋ อ้างว่าทนายความฝ่ายคุณก็อตยังติดต่อมาหาตน เพื่อขอให้ยอมรับผิดคดีบุกรุกป่าเพียงคนเดียว ระบุว่า “ทนายเขาบอกให้จบที่ผมนะ ผมไม่ได้ตอบว่าอะไร ไม่มีเงื่อนไขอะไร เขาบอกให้รับไปเลย ที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าเขาไปติดต่อหลังบ้านอะไรมาไหม แต่ผมยังถูกดำเนินคดีอยู่ ถ้ารับจบทนายเขาจะเป็นคนดูแลเคสนี้“
ก่อนจบรายการ ช่างเอ๋ ฝากข้อความถึง ก๊อต อธิป ว่า ตอนนี้อยากให้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันตน เพราะตอนนี้ปัญหาเยอะมาก อยากให้มาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยกัน
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