“บุ๋ม ปนัดดา” รับเป็นคนโอนเอง ช้ำโดนอดีตสามี ปลอมลายเซ็น-แอบอ้างสร้างพูลวิลล่า
“บุ๋ม ปนัดดา” รับเป็นคนโอนเงินเอง ช้ำโดนอดีตสามี ปลอมลายเซ็น-แอบอ้างสร้างพูลวิลล่า ตอนนี้กำลังรวมหลักฐาน เผยเมื่อคืนคิดสั้นหลายรอบ ขอพักก่อน
จากประเด็นร้อนที่สังคมจับตามอง กรณีข้อสงสัยเรื่องการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมีการโอนเงินกว่า 45 ล้านบาท ให้กับผู้รับเหมาเพื่อสร้างพูลวิลล่าที่ จ.ภูเก็ต ก่อนที่เงินบางส่วนจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีของ “ก๊อต-อธิป”
ล่าสุดในรายการโหนกระแส “ช่างเอ๋” ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้ออกมาชี้แจงพร้อมยืนยันว่า ตนได้รับเงินโอนจากบัญชีส่วนตัวของคุณบุ๋มจริง
ในระหว่างรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถาม บุ๋ม ปนัดดา ว่า “เงินจากมูลนิธิองค์กรทำดีที่มีการโอนออกไปหลายครั้ง ตรงนั้นบุ๋มอยากชี้แจงว่าอย่างไรบ้าง”
บุ๋ม ปนัดดา: บุ๋มกำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อความชัดเจน เอาตัวเลขให้มันตรงด้วย บางส่วนเอกสารอยู่ที่พี่เขา (ก๊อต อธิป) ซึ่งหนูอยากตามตัวเขามากเลยพี่ตอนนี้ แล้วมันเลยจุดที่จะถามเขาว่าทำไมทำเ-ียกับหนูขนาดนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่หนูมั่นใจคือตัวเงินที่เอามาสร้างพื้นที่มันได้สร้างจริง
หนุ่ม กรรชัย: บุ๋มเป็นคนโอนเองหรือเปล่า
บุ๋ม ปนัดดา: หนูโอนเงินเองค่ะ แต่โอนเข้าบริษัทที่เขาบอกว่าเอามาก่อสร้าง แล้วสิ่งก่อสร้างมันก็เกิดขึ้นจริงไงพี่
หนุ่ม กรรชัย: หมายถึงก่อสร้างพูลวิลล่าถูกไหม
บุ๋ม ปนัดดา: ไม่ใช่ค่ะ บนที่ดินที่มันไม่ใช่ของหนูแต่เป็นของมูลนิธิ เป้าหมายคือสร้างมูลนิธิอย่างเดียว ส่วนพูลวิลล่าเขาบอกหนูว่าเป็นธุรกิจที่เขาทำร่วมกับพี่เอ๋ เขาบอกหนูแค่นั้น เขาปลอมลายเซ็นหนูด้วย วันนี้หนูเพิ่งมาเห็นว่าเขาใส่ชื่อหนูเป็นคนตรวจสอบร่วม
หนุ่ม กรรชัย: บุ๋มแต่ว่าใบขออนุญาตในการสร้างพูลวิลล่ามันเป็นชื่อบุ๋มนะ
บุ๋ม ปนัดดา: ใช่ค่ะ นั่นแหละที่หนูงง หนูจะไปอนุญาตสร้างได้ยังไง เขาบอกหนูว่าเขาทำธุรกิจร่วมกับเพื่อน แล้วเพื่อเขาเพิ่งโทรมาบอกหนูว่าพี่ก๊อตติดหนี้ 1.2 ล้าน
หนุ่ม กรรชัย: คือหมายความว่าเขาบอกว่าจะสร้างแต่ใช้ชื่อบุ๋มหรอ
บุ๋ม ปนัดดา: เขาเอาชื่อหนูไปอ้าง พอเขาทะเลาะกันเขาก็เอาป้ายมูลนิธิไปติด เ-ียมากเลยนะพี่ มูลนิธิหนูไปทำพูลวิลล่าเพื่ออะไร
บุ๋ม ปนัดดา: บุ๋มกำลังเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด แล้วก็ขอให้ทุกคนที่ดูรายการพยายามช่วยตามก๊อตให้ด้วยว่าอยู่ที่ไหน เพราะตอนนี้เดือดร้อนมาก
หนุ่ม กรรชัย: แล้วที่สร้างที่คลอง 8 บุ๋มได้มีการโอนเงินมูลนิธิไปจ่ายที่นั่นไหม
บุ๋ม ปนัดดา: คลอง 8 คือสถานที่ที่สร้างมูลนิธิ หนูไม่ทราบตัวเลขที่เขาส่งมามันรวมค่าอะไรบ้าง
หนุ่ม กรรชัย: บุ๋มได้มีการไปจ่ายค่าไฟที่ภูเก็ตไหม
บุ๋ม ปนัดดา: บางทีเขาส่งมาเป็นตัวเลข 4-5 อย่าง ค่าเหล็กบ้าง ค่าแรงงานบ้าง ค่าคนบ้าง ค่าไฟบ้าง แต่เขาไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าที่ไหน
หนุ่ม กรรชัย: บุ๋มใช้เงินตรงไหนไปจ่ายที่มูลนิธิคลอง 8
บุ๋ม ปนัดดา: เป็นเงินของมูลนิธิ ที่ดินตรงคลอง 8 เป็นชื่อมูลนิธิ เงินที่ใส่ไปมันกลายเป็นของมูลนิธิทั้งหมด
ทั้งนี้ บุ๋ม ปนัดดา ไม่สะดวกโฟนอินเข้ามาในรายการเนื่องจากไม่อยากให้ภาพตนเองร้องไห้ออกสื่อมวลชนอีกแล้ว เมื่อคืนตนก็คิดสั้นหลายรอบ ตอนนี้ขอพักก่อน พร้อมให้ทนายเปิ้ลเป็นผู้ตอบคำถาม
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