อดีตนักมวยปล้ำ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว อายุ 59 ปี
จัมโบ บาเรตตา (Jumbo Baretta) อดีตนักมวยปล้ำที่เคยขึ้นสังเวียนกับ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 59 ปี
สมาคม Cauliflower Alley Club ประกาศข่าวการเสียชีวิตของ จัมโบ บาเรตตา ผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 พร้อมข้อความไว้อาลัยจากเพื่อนที่รู้จักกันมาเกือบ 40 ปี พร้อมแสดงความเสียใจกับการจากไป และส่งกำลังใจถึงครอบครัวของบาเรตตา
บาเรตตามีชื่อจริงว่า ฮูลิโอ บาร์เรรา (Julio Barrera) เกิดที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา เมื่อปี 2510 เขาฝึกมวยปล้ำกับบอริส มาเลนโก พ่อของดีนและโจ มาเลนโก สองนักมวยปล้ำที่เป็นที่รู้จัก แล้วเดบิวต์ในปี 2529
บาเรตตาเริ่มต้นกับสมาคมในรัฐฟลอริดา รวมถึง Championship Wrestling from Florida เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2532 เขาจับคู่กับเดนนิส ไนต์ เอาชนะ เดอะ แนสตี บอยส์ คว้าแชมป์แท็กทีมของฟลอริดา แต่ครองได้ไม่ถึงเดือน ก็แพ้ให้มาร์ก สตาร์ร์ และลู เปเรซ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน
ปีเดียวกัน บาเรตตาก้าวขึ้นเวที WCW และขึ้นปล้ำถึงปี 2533 โดยเจอกับสติง, ทอมมี ริช, ร็อก แอนด์ โรลล์ เอ็กซ์เพรส และ เดอะ โรด วอร์ริเออร์ส
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เขายังไปปล้ำที่ญี่ปุ่นในชื่อ จอห์นนี แบร์เร็ตต์ (Johnny Barrett) และอยู่ที่นั่นจนถึงปี 2535
หลังกลับสหรัฐฯ บาเรตตาขึ้นปล้ำให้ WWF ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ WWE ไม่กี่แมตช์ในปี 2538 เขายังทำงานเป็นผู้ช่วยครูฝึกในสำนักมวยปล้ำของมาเลนโก
บาเรตตายุติอาชีพในปี 2556 แมตช์สุดท้ายที่บันทึกไว้คือวันที่ 30 มิถุนายนปีนั้น รวมเวลาในวงการเกือบ 30 ปี
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ข้อมูล : The Sun