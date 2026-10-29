อดีตนักมวยปล้ำ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว อายุ 59 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 21:01 น.
อดีตนักมวยปล้ำ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว อายุ 59 ปี

จัมโบ บาเรตตา (Jumbo Baretta) อดีตนักมวยปล้ำที่เคยขึ้นสังเวียนกับ WCW และ WWE เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 59 ปี

สมาคม Cauliflower Alley Club ประกาศข่าวการเสียชีวิตของ จัมโบ บาเรตตา ผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 พร้อมข้อความไว้อาลัยจากเพื่อนที่รู้จักกันมาเกือบ 40 ปี พร้อมแสดงความเสียใจกับการจากไป และส่งกำลังใจถึงครอบครัวของบาเรตตา

บาเรตตามีชื่อจริงว่า ฮูลิโอ บาร์เรรา (Julio Barrera) เกิดที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา เมื่อปี 2510 เขาฝึกมวยปล้ำกับบอริส มาเลนโก พ่อของดีนและโจ มาเลนโก สองนักมวยปล้ำที่เป็นที่รู้จัก แล้วเดบิวต์ในปี 2529

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บาเรตตาเริ่มต้นกับสมาคมในรัฐฟลอริดา รวมถึง Championship Wrestling from Florida เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2532 เขาจับคู่กับเดนนิส ไนต์ เอาชนะ เดอะ แนสตี บอยส์ คว้าแชมป์แท็กทีมของฟลอริดา แต่ครองได้ไม่ถึงเดือน ก็แพ้ให้มาร์ก สตาร์ร์ และลู เปเรซ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน

ปีเดียวกัน บาเรตตาก้าวขึ้นเวที WCW และขึ้นปล้ำถึงปี 2533 โดยเจอกับสติง, ทอมมี ริช, ร็อก แอนด์ โรลล์ เอ็กซ์เพรส และ เดอะ โรด วอร์ริเออร์ส

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เขายังไปปล้ำที่ญี่ปุ่นในชื่อ จอห์นนี แบร์เร็ตต์ (Johnny Barrett) และอยู่ที่นั่นจนถึงปี 2535

หลังกลับสหรัฐฯ บาเรตตาขึ้นปล้ำให้ WWF ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ WWE ไม่กี่แมตช์ในปี 2538 เขายังทำงานเป็นผู้ช่วยครูฝึกในสำนักมวยปล้ำของมาเลนโก

บาเรตตายุติอาชีพในปี 2556 แมตช์สุดท้ายที่บันทึกไว้คือวันที่ 30 มิถุนายนปีนั้น รวมเวลาในวงการเกือบ 30 ปี

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ข้อมูล : The Sun

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 21:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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