ออฟฟี่ แม็กซิม ร่ำไห้ อยากจบชีวิต เครียดหนักไร้เงินติดตัว เร่งส่งตัวรักษา รพ. ด่วน
กัน จอมพลัง เร่งช่วย ‘ออฟฟี่ แม็กซิม’ หลังปล่อยโฮกลางไลฟ์เครียดหนักขาดยารักษา 3 วัน ไร้เงินติดตัว-อยากจบชีวิต เร่งพาตัวรักษาที่ รพ.
แฟนคลับและชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้อดีตเน็ตไอดอลชื่อดัง “ออฟฟี่ แม็กซิม” หลังมีอาการป่วยโรคซึมเศร้า ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ได้รับแจ้งข้อความขอความช่วยเหลือฉุกเฉินว่าเธอไลฟ์สดนั่งร้องไห้ด้วยความเครียดและวิตกกังวล เธอพูดวนเวียนเรื่องขาดยาที่ใช้รักษาอาการป่วยมานาน 3 วัน พร้อมทั้งบ่นว่าอยากจบชีวิตตัวเอง หลัง กัน จอมพลัง ทราบเรื่องจึงรีบโทรศัพท์ไปสอบถามอาการทันที ออฟฟี่แจ้งว่าต้องการไปโรงพยาบาลด่วน แต่ตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวเลย
ทันทีที่ทราบเรื่อง กัน จอมพลัง ให้ทีมงานรีบเดินทางไปรับตัวอินฟลูฯ และนำส่งโรงพยาบาล ล่าสุดอดีตเน็ตไอดอลอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างปลอดภัยแล้ว โดยกัน จอมพลัง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องค่ายาให้ พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และอวยพรให้ออฟฟี่ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้
ท่ามกลางความเป็นห่วงของชาวโซเชียล มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจออฟฟี่และชื่นชมการทำงานของทีมงานเพจกันจอมพลัง ช่วยสู้ จำนวนมาก อาทิ
“มีคนแจ้งมาว่าคุณออฟฟี่ ไลฟ์นั่งร้องไห้เครียดวิตกกังวลพูดวน ๆ ว่าทำยังไงดีขาดยาที่รักษามาสามวันแล้ว และพูดว่าอยากจบชีวิต ผมจึงต่อสายถามว่าเป็นยังไงบ้าง คุณออฟบอกผมว่าอยากไป รพ. ด่วนและตอนนี้ไม่มีเงินเลย
ผมจึงให้น้องทีมงานรีบไปรับและนำส่งโรงพยาบาล ตอนนี้ถึงคุณหมอแล้วและผมฝากค่ายาให้ที่คุณออฟฟี่เรียบร้อยครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับ ขอให้คุณออฟผ่านไปให้ได้ครับ”
หลังทราบข่าว มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจออฟฟี่และชื่นชมการทำงานของทีมงานเพจกันจอมพลัง ช่วยสู้ จำนวนมาก อาทิ
“คุณกันเป็นที่พึ่งของประชาชนจริง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระคุ้มครองคนดี”
“ก่อนหน้านี้เราก็ดูออฟฟี่ไลฟ์สดกินข้าว กินขนม ทุกวันเลย กินดึกด้วย ขอให้ปลอดภัย”
“สุดยอดค่ะ คุณกัน ออฟฟี่น่าสงสารมาก โชคดีที่ทีมงานคุณกันช่วยพาส่ง รพ.”
“มาถึงจุดนี้ออฟฟี่น่าสงสารมากเคยได้กอดนางนะสมัยขายของออนไลน์ ตอนนั้นนางบูมมาก ตอนนี้ส่งกำลังใจให้ค่ะ”
“ขอให้ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี”
หากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญภาวะเครียด ซึมเศร้า หรือมีความคิดทำร้ายตัวเอง สามารถขอความช่วยเหลือได้
- สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
- สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย โทร 02 113 6789
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