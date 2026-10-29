ออฟฟี่ แม็กซิม ร่ำไห้ อยากจบชีวิต เครียดหนักไร้เงินติดตัว เร่งส่งตัวรักษา รพ. ด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:24 น.
ออฟฟี่ แม็กซิม ร้องไห้กลางไลฟ์เครียดขาดยารักษา

กัน จอมพลัง เร่งช่วย ‘ออฟฟี่ แม็กซิม’ หลังปล่อยโฮกลางไลฟ์เครียดหนักขาดยารักษา 3 วัน ไร้เงินติดตัว-อยากจบชีวิต เร่งพาตัวรักษาที่ รพ.

แฟนคลับและชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้อดีตเน็ตไอดอลชื่อดัง “ออฟฟี่ แม็กซิม” หลังมีอาการป่วยโรคซึมเศร้า ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ได้รับแจ้งข้อความขอความช่วยเหลือฉุกเฉินว่าเธอไลฟ์สดนั่งร้องไห้ด้วยความเครียดและวิตกกังวล เธอพูดวนเวียนเรื่องขาดยาที่ใช้รักษาอาการป่วยมานาน 3 วัน พร้อมทั้งบ่นว่าอยากจบชีวิตตัวเอง หลัง กัน จอมพลัง ทราบเรื่องจึงรีบโทรศัพท์ไปสอบถามอาการทันที ออฟฟี่แจ้งว่าต้องการไปโรงพยาบาลด่วน แต่ตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวเลย

ทันทีที่ทราบเรื่อง กัน จอมพลัง ให้ทีมงานรีบเดินทางไปรับตัวอินฟลูฯ และนำส่งโรงพยาบาล ล่าสุดอดีตเน็ตไอดอลอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างปลอดภัยแล้ว โดยกัน จอมพลัง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องค่ายาให้ พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และอวยพรให้ออฟฟี่ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้

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ท่ามกลางความเป็นห่วงของชาวโซเชียล มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจออฟฟี่และชื่นชมการทำงานของทีมงานเพจกันจอมพลัง ช่วยสู้ จำนวนมาก อาทิ

“มีคนแจ้งมาว่าคุณออฟฟี่ ไลฟ์นั่งร้องไห้เครียดวิตกกังวลพูดวน ๆ ว่าทำยังไงดีขาดยาที่รักษามาสามวันแล้ว และพูดว่าอยากจบชีวิต ผมจึงต่อสายถามว่าเป็นยังไงบ้าง คุณออฟบอกผมว่าอยากไป รพ. ด่วนและตอนนี้ไม่มีเงินเลย

ผมจึงให้น้องทีมงานรีบไปรับและนำส่งโรงพยาบาล ตอนนี้ถึงคุณหมอแล้วและผมฝากค่ายาให้ที่คุณออฟฟี่เรียบร้อยครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับ ขอให้คุณออฟผ่านไปให้ได้ครับ”

หลังทราบข่าว มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจออฟฟี่และชื่นชมการทำงานของทีมงานเพจกันจอมพลัง ช่วยสู้ จำนวนมาก อาทิ

“คุณกันเป็นที่พึ่งของประชาชนจริง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระคุ้มครองคนดี”

“ก่อนหน้านี้เราก็ดูออฟฟี่ไลฟ์สดกินข้าว กินขนม ทุกวันเลย กินดึกด้วย ขอให้ปลอดภัย”

“สุดยอดค่ะ คุณกัน ออฟฟี่น่าสงสารมาก โชคดีที่ทีมงานคุณกันช่วยพาส่ง รพ.”

“มาถึงจุดนี้ออฟฟี่น่าสงสารมากเคยได้กอดนางนะสมัยขายของออนไลน์ ตอนนั้นนางบูมมาก ตอนนี้ส่งกำลังใจให้ค่ะ”

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“ขอให้ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี”

ออฟฟี่ แม็กซิม อยากจบชีวิต
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

ออฟฟี่ แม็กซิม

หากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญภาวะเครียด ซึมเศร้า หรือมีความคิดทำร้ายตัวเอง สามารถขอความช่วยเหลือได้

  • สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย โทร 02 113 6789

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 17:24 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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