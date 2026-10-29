ชายแท้วัย 18 เกลียดเกย์ ลวงนัดหนุ่มผ่านแอปกลางดึก ให้แก๊งรุมยำเละ
วัยรุ่นมะกัน ชายแท้วัย 18 ปี ลวงหนุ่มนัดเจอกลางดึกผ่านแอปหาคู่ ก่อนตะโกนลั่นเกลียดพวกรักร่วมเพศ ส่งสัญญาณแก๊งเพื่อน 4 คนดักซุ่มในพุ่มไม้รุมยำเละ ตร.ตามรวบตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายจากความเกลียดชัง
ภัยแอปพลิเคชันหาคู่กลายเป็นกับดักสุดอันตราย วัยรุ่นชายชาวรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา วางแผนลวงเหยื่อมาพบกลางดึก ก่อนเปิดฉากใช้ความรุนแรงและแสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศอย่างเปิดเผย ตำรวจเมืองเอลลิสวิลล์เข้าจับกุมตัว อับดุลวาเรธ อัลอาห์หมัด หรือ อดัม วัย 18 ปี หลังตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุวางแผนทำร้ายร่างกายชายรายหนึ่งอย่างโหดเหี้ยม
เหตุเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 02.20 น. ที่สวนสาธารณะบลูเบิร์ด พาร์ก ห่างจากเมืองเซนต์หลุยส์ราว 40 กิโลเมตร อัลอาห์หมัดใช้แอปพลิเคชันหาคู่นัดแนะให้ผู้เสียหายเดินทางมาพบ เมื่อเผชิญหน้ากัน ตัวการวัย 18 ปีกลับตะโกนใส่หน้าเหยื่อว่า ตนเกลียดพวกรักร่วมเพศ จากนั้นส่งสัญญาณให้กลุ่มวัยรุ่นชาย 4 คนที่ดักซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ใกล้เคียง พุ่งกระโจนออกมาล้อมกรอบเหยื่อทันที
กลุ่มคนร้ายประเคนหมัดชกเข้าที่ศีรษะ ลำตัว เหยื่อล้มลงไปกองกับพื้น กลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงรุมเตะต่อยไม่ยั้ง ปากก็พร่ำตะโกนทวงเอากุญแจ ทรัพย์สิน พร้อมพ่นคำหยาบคายด่าทอเหยียดเชื้อชาติ เหยียดเพศสภาพซ้ำ ๆ ระหว่างชุลมุน ผู้เสียหายทำโทรศัพท์ไอโฟนหล่นลงพื้น ก่อนจะรวบรวมเรี่ยวแรงวิ่งหนีเอาชีวิตรอดขึ้นรถยนต์ของตัวเอง ขับหนีฝ่าวงล้อมออกมาได้ ขณะที่กลุ่มคนร้ายยังคงตะโกนข่มขู่ไล่หลัง
ผู้เสียหายขับรถตรงไปยังสถานีตำรวจเมืองเอลลิสวิลล์เพื่อแจ้งความทันที ขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีไปชั่วคราว ก่อนย้อนกลับมาทุบทำลายโทรศัพท์มือถือราคา 1,200 ดอลลาร์สหรัฐของเหยื่อจนพังยับเยิน
ตำรวจฝ่ายสืบสวนเร่งแกะรอยจากภาพและเสียงในกล้องวงจรปิดรอบสวนสาธารณะ ตรวจยึดซากโทรศัพท์ที่พังเสียหายไว้เป็นหลักฐาน ทั้งยังตรวจสอบระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถจนพบพาหนะต้องสงสัยที่ขับออกจากที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายชี้ตัวยืนยันภาพถ่ายของอัลอาห์หมัดได้อย่างแม่นยำ
กระทั่งเวลาประมาณ 22.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจรถยนต์ของผู้ต้องหา เข้าควบคุมตัวอัลอาห์หมัดได้สำเร็จ เบื้องต้นถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายขั้นอุกฉกรรจ์ระดับหนึ่ง ทำให้เสียทรัพย์ โดยมีแรงจูงใจจากการเลือกปฏิบัติหรือความเกลียดชัง ขณะที่วัยรุ่นร่วมแก๊งอีก 4 คน เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อลากคอมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป