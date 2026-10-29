ทบ. ยันดำเนินคดี “ก๊อต อธิป” ปมรุกที่ทหาร นครนายก สร้างรีสอร์ต-สนามเทรล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 15:23 น.
ทบ. ยันดำเนินคดี "ก๊อต อธิป" ปมรุกที่ทหาร นครนายก สร้างรีสอร์ต-สนามเทรล

โฆษกกองทัพบก ยืนยันดำเนินคดี “ก๊อต อธิป” สามี “บุ๋ม ปนัดดา” ปมบุกรุกที่ทหาร จ.นครนายก สร้างรีสอร์ต-สนามเทรล

29 ตุลาคม 2569 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดี “นายอธิป อนันทวรรณ” สามีของ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” กรณีเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในความดูแลของกองทัพบก บริเวณตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อก่อสร้างรีสอร์ตและสนามวิ่งเทรลโดยไม่ได้รับอนุญาต

โฆษกกองทัพบกระบุว่า จากการสำรวจพบว่ากรณีนี้เป็นการเข้าใช้พื้นที่มาไม่นาน เมื่อเทียบกับกรณีอื่นในบริเวณเดียวกัน ซึ่งบางพื้นที่มีการใช้ประโยชน์มานานและมีลักษณะการเข้ามาใช้ต่างกัน

โฆษณา

ส่วนข้อสงสัยเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โฆษกกองทัพบกชี้ว่า ต้องตรวจสอบให้ชัดว่าเป็นที่ดินประเภทใดและหน่วยงานใดรับผิดชอบ เพราะที่ดินของรัฐมีหลายประเภทและอยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างกัน ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์

เอกสารที่ใช้แสดงสิทธิทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านั้นไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เพราะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของรัฐ สำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็น กองทัพบกมีหน้าที่ดูแลและใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดูแลทรัพย์สินของรัฐ หากพบการเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไปตามขั้นตอน

โฆษกกองทัพบกย้ำว่า การลักลอบเข้าใช้ที่ดินรัฐไม่ได้เกิดเฉพาะบริเวณนี้ ยังมีพื้นที่อื่นในความดูแลของกองทัพบกด้วย จึงต้องสำรวจและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รู้ขอบเขตของปัญหาและวางแนวทางจัดการได้เหมาะสม

การแก้ปัญหาผู้เข้าใช้ที่ดินรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เพราะมีผู้เข้าใช้พื้นที่จำนวนมากและแต่ละกรณีต่างกัน บางกลุ่มอาจเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพหรือดำรงชีวิต บางกลุ่มอาจใช้พื้นที่หาประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือทำธุรกิจ จึงต้องพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์และพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มประกอบกัน

โฆษณา

บางกรณีหน่วยงานอาจเริ่มจากการแจ้งเตือนหรือพูดคุยทำความเข้าใจก่อน แล้วค่อยพิจารณามาตรการที่เหมาะสม ขึ้นกับรายละเอียดของแต่ละกรณีและดุลยพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่

กองทัพบกให้ความสำคัญกับการประสานผู้นำท้องถิ่น ทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพราะใกล้ชิดคนในพื้นที่และอาจมีข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องการเข้าใช้ที่ดิน ช่วยให้การตรวจสอบและการพิจารณาแนวทางชัดเจนขึ้น กองทัพบกจะดูแลพื้นที่ของรัฐตามหน้าที่ โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นรายกรณี เพื่อให้การแก้ปัญหาสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และพฤติการณ์ของผู้เข้าใช้ประโยชน์แต่ละราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 15:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ &#039;คิดจบชีวิต&#039; หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง

น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ ‘คิดจบชีวิต’ หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า

ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ลั่น ใครคือลาสบอส?

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่

7 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

31 นาที ที่แล้ว
น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ &#039;คิดจบชีวิต&#039; หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง บันเทิง

น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ ‘คิดจบชีวิต’ หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง

44 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 70% ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 70% ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

54 นาที ที่แล้ว
เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า ข่าว

เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า

57 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ พูลวิลล่า ที่จ.ภูเก็ต ทั้ง 8 หลัง หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท ข่าว

เปิดภาพ พูลวิลล่า บนที่ดิน 2 ไร่ในภูเก็ต หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท

59 นาที ที่แล้ว
ดราม่าวงการนักเขียน แฉกลุ่มเปิดวาร์ปสาว 1.3 แสนคน แซลมอนจ่อระงับขายหนังสือ ข่าว

ดราม่าวงการหนังสือ นักเขียนดังเอี่ยวกลุ่มขอวาร์ปรูปนักเขียนหญิง ‘แซลมอน’ จ่อแบนงดขายงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ข่าว

ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ลั่น ใครคือลาสบอส?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารมีหนาว ศาลสั่งชดใช้ 8.5 แสน ลูกค้าถูกมิจฯ ลวงโอนเงิน 1.7 ล้านบาท ชี้ระบบบกพร่อง เศรษฐกิจ

ธนาคารมีหนาว ศาลสั่งชดใช้ 8.5 แสน ลูกค้าถูกมิจฯ ลวงโอนเงิน 1.7 ล้านบาท ชี้ระบบบกพร่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง พร้อมเลขกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; รับเป็นคนโอนเอง ช้ำโดนอดีตสามี ปลอมลายเซ็น-แอบอ้างสร้างพูลวิลล่า ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” รับเป็นคนโอนเอง ช้ำโดนอดีตสามี ปลอมลายเซ็น-แอบอ้างสร้างพูลวิลล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างเอ๋ อ้าง ทนาย ก๊อต อธิป ขอให้รับจบจะช่วยดูแลคดีให้ ข่าว

ช่างเอ๋ อ้าง ทนาย ก๊อต อธิป ขอให้รับจบคดีบุกรุกป่า 100 ไร่ แลกกับการดูแลคดีให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์สั่งคุก ทนายตั้ม 1 ปี ไม่รอลงอาญา ข่าว

ศาลอุทธรณ์สั่งคุก ทนายตั้ม 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่นฯ ปมเงิน 25 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องทางรวย! แจ้งเบาะแส ข้าราชการรัฐร่ำรวยผิดปกติ อาจได้รางวัลสูงสุด 100 ล้านบาท เศรษฐกิจ

ช่องทางรวย! แจ้งเบาะแส ข้าราชการรัฐร่ำรวยผิดปกติ อาจได้รางวัลสูงสุด 100 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาภูเก็ต ผู้โอนเงินเข้าบัญชี ก๊อต อธิป สามี บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ประวัติ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาภูเก็ต-คนโอนเงิน รู้จัก ‘ก๊อต อธิป’ สามี บุ๋ม ปนัดดา นาน 10 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี ข่าว

แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

เปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ประกาศยุติบทบาทประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค ระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนจ่ายค่าบ้านให้ผู้รับเหมา ข่าว

หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนค่างวดพูลวิลล่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนซ์ ลูกแม่ภัทร หอบหลักฐานดำเนินคดีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ข่าว

เบนซ์ เครียดจนแพนิค ยันไม่เคยยุ่งเซฟ ‘แม่ภัทร’ แม้แต่บาทเดียว เอาผิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา&quot; ยืนยัน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต ข่าว

“ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค ข่าวการเมือง

“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลัง &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เล่าวัน บุ๋ม ปนัดดา เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน วอนช่วยหาตัวลูก 2 คน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย เปิดค่าคลอดน้องเวร่า 1.7 ล้านบาท บันเทิง

ประจักษ์ชัย เปิดค่าคลอด น้องเวร่า 1.7 ล้านฟาดกลับ ติณติณ นิวคันทรี่ ลั่น อย่าพูดเอาหล่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปประวัติ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาภูเก็ต-คนโอนเงิน รู้จัก ‘ก๊อต อธิป’ สามี บุ๋ม ปนัดดา นาน 10 ปี