ทบ. ยันดำเนินคดี “ก๊อต อธิป” ปมรุกที่ทหาร นครนายก สร้างรีสอร์ต-สนามเทรล
โฆษกกองทัพบก ยืนยันดำเนินคดี “ก๊อต อธิป” สามี “บุ๋ม ปนัดดา” ปมบุกรุกที่ทหาร จ.นครนายก สร้างรีสอร์ต-สนามเทรล
29 ตุลาคม 2569 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดี “นายอธิป อนันทวรรณ” สามีของ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” กรณีเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในความดูแลของกองทัพบก บริเวณตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อก่อสร้างรีสอร์ตและสนามวิ่งเทรลโดยไม่ได้รับอนุญาต
โฆษกกองทัพบกระบุว่า จากการสำรวจพบว่ากรณีนี้เป็นการเข้าใช้พื้นที่มาไม่นาน เมื่อเทียบกับกรณีอื่นในบริเวณเดียวกัน ซึ่งบางพื้นที่มีการใช้ประโยชน์มานานและมีลักษณะการเข้ามาใช้ต่างกัน
ส่วนข้อสงสัยเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โฆษกกองทัพบกชี้ว่า ต้องตรวจสอบให้ชัดว่าเป็นที่ดินประเภทใดและหน่วยงานใดรับผิดชอบ เพราะที่ดินของรัฐมีหลายประเภทและอยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างกัน ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์
เอกสารที่ใช้แสดงสิทธิทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านั้นไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เพราะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของรัฐ สำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็น กองทัพบกมีหน้าที่ดูแลและใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดูแลทรัพย์สินของรัฐ หากพบการเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไปตามขั้นตอน
โฆษกกองทัพบกย้ำว่า การลักลอบเข้าใช้ที่ดินรัฐไม่ได้เกิดเฉพาะบริเวณนี้ ยังมีพื้นที่อื่นในความดูแลของกองทัพบกด้วย จึงต้องสำรวจและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รู้ขอบเขตของปัญหาและวางแนวทางจัดการได้เหมาะสม
การแก้ปัญหาผู้เข้าใช้ที่ดินรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เพราะมีผู้เข้าใช้พื้นที่จำนวนมากและแต่ละกรณีต่างกัน บางกลุ่มอาจเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพหรือดำรงชีวิต บางกลุ่มอาจใช้พื้นที่หาประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือทำธุรกิจ จึงต้องพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์และพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มประกอบกัน
บางกรณีหน่วยงานอาจเริ่มจากการแจ้งเตือนหรือพูดคุยทำความเข้าใจก่อน แล้วค่อยพิจารณามาตรการที่เหมาะสม ขึ้นกับรายละเอียดของแต่ละกรณีและดุลยพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่
กองทัพบกให้ความสำคัญกับการประสานผู้นำท้องถิ่น ทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพราะใกล้ชิดคนในพื้นที่และอาจมีข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องการเข้าใช้ที่ดิน ช่วยให้การตรวจสอบและการพิจารณาแนวทางชัดเจนขึ้น กองทัพบกจะดูแลพื้นที่ของรัฐตามหน้าที่ โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นรายกรณี เพื่อให้การแก้ปัญหาสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และพฤติการณ์ของผู้เข้าใช้ประโยชน์แต่ละราย
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