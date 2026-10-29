แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 15:03 น.
แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี

ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีข้อพิพาทกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เปิดเผยกลางโหนกระแสวันนี้เกี่ยวกับการปรับพื้นที่ป่าบริเวณเขากะทู้ จังหวัดภูเก็ต อ้างว่าก๊อตเป็นผู้พาไปดูที่ดินและมอบหมายให้นำรถแบ็กโฮเข้าปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมทำสนามวิ่งเทรลและสนามยิงปืน ก่อนถูกเจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งที่ได้รับคำยืนยันจากก๊อตว่าขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ช่างเอ๋เปิดเผยเรื่องราวระหว่างให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการทำงานร่วมกับก๊อต โดยเล่าว่า เดิมได้รับว่าจ้างให้ก่อสร้างบ้านพักที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนมีการเปลี่ยนแผนเป็นโครงการพูลวิลล่า 8 หลัง และชักชวนให้ร่วมลงทุน

ระหว่างดำเนินโครงการ ก๊อตได้พาไปดูที่ดินบริเวณเขากะทู้ ซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกกล่าวถึงกว่า 100 ไร่ พร้อมอธิบายว่าต้องการพัฒนาเป็นสนามวิ่งเทรลและสนามยิงปืน

โฆษณา

ช่างเอ๋ระบุว่า ก่อนเริ่มงานได้สอบถามเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจากเป็นบริเวณภูเขาที่อาจอยู่ในเขตป่าไม้ แต่ก๊อตยืนยันว่าได้ยื่นเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อว่าสามารถเข้าไปทำงานได้

หลังได้รับคำยืนยัน ช่างเอ๋จึงนำรถแบ็กโฮเข้าไปปรับพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมเส้นทางสำหรับกิจกรรมวิ่งเทรล

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับพื้นที่ ช่างเอ๋กลับถูกแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ โดยระบุว่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและต่อสู้คดีรวมกว่า 300,000 บาท

ผู้รับเหมายังกล่าวอ้างว่า มีทนายความติดต่อให้ตนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงฝ่ายเดียว จึงต้องเตรียมรวบรวมหลักฐานการว่าจ้างและการติดต่อกับก๊อต เพื่อใช้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย

สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่ดิน ภ.บ.ท.5 ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีบำรุงท้องที่ กรมป่าไม้เคยชี้แจงว่าเอกสารประเภทนี้ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ และไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอนุญาตให้เข้าครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้

คนละพื้นที่กับข้อพิพาทเรื่องสนามวิ่งเทรล Trail and Bean ในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนาย
โหนกระแส

ดังนั้น แม้บุคคลใดจะมีเอกสาร ภ.บ.ท.5 ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปปรับพื้นที่หรือพัฒนาเป็นสนามกีฬาได้ทันที อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเอกสารยืนยันว่าที่ดินบริเวณเขากะทู้ซึ่งช่างเอ๋กล่าวถึง ใช้หลักฐาน ภ.บ.ท.5 จริงหรือไม่ รวมถึงเอกสารอนุญาตที่ก๊อตถูกกล่าวอ้างว่าเคยแจ้งว่ามีอยู่

โฆษณา

กรณีนี้เป็นคนละพื้นที่กับข้อพิพาทเรื่องสนามวิ่งเทรล Trail and Bean ในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งมีการตรวจสอบสิทธิใช้ที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบก

สำหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบต่อไปคือสถานะของที่ดินเขากะทู้ ผู้มีอำนาจอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ ตลอดจนผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานปรับพื้นที่จริง

ขณะนี้ข้อมูลเรื่องการว่าจ้างและการขออนุญาตยังเป็นคำกล่าวอ้างของช่างเอ๋ ส่วนความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาจากหลักฐานและผลการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่อาจสรุปได้ว่าก๊อต อธิป มีความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตามข้อกล่าวหาหรือไม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 15:03 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ &#039;คิดจบชีวิต&#039; หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง

น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ ‘คิดจบชีวิต’ หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า

ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ลั่น ใครคือลาสบอส?

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 1/11/69 ชูเลขเด่น จับคู่เลขตารางลุ้นโชคใหญ่

8 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เอาจริง! ลุยฟ้องเพียบ ลั่น จะทำทุกวิถีทางเพื่อได้เงินมูลนิธิกลับคืน

31 นาที ที่แล้ว
น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ &#039;คิดจบชีวิต&#039; หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง บันเทิง

น่าห่วง! บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับ ‘คิดจบชีวิต’ หลายรอบ หลังมรสุมชีวิตถาโถมขั้นรุนแรง

45 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 70% ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 70% ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

54 นาที ที่แล้ว
เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า ข่าว

เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า

58 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ พูลวิลล่า ที่จ.ภูเก็ต ทั้ง 8 หลัง หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท ข่าว

เปิดภาพ พูลวิลล่า บนที่ดิน 2 ไร่ในภูเก็ต หรูหราลัคชูรี มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าวงการนักเขียน แฉกลุ่มเปิดวาร์ปสาว 1.3 แสนคน แซลมอนจ่อระงับขายหนังสือ ข่าว

ดราม่าวงการหนังสือ นักเขียนดังเอี่ยวกลุ่มขอวาร์ปรูปนักเขียนหญิง ‘แซลมอน’ จ่อแบนงดขายงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ข่าว

ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องนำเงินมูลนิธิ สร้างพูลวิลล่า ลั่น ใครคือลาสบอส?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารมีหนาว ศาลสั่งชดใช้ 8.5 แสน ลูกค้าถูกมิจฯ ลวงโอนเงิน 1.7 ล้านบาท ชี้ระบบบกพร่อง เศรษฐกิจ

ธนาคารมีหนาว ศาลสั่งชดใช้ 8.5 แสน ลูกค้าถูกมิจฯ ลวงโอนเงิน 1.7 ล้านบาท ชี้ระบบบกพร่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง พร้อมเลขกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; รับเป็นคนโอนเอง ช้ำโดนอดีตสามี ปลอมลายเซ็น-แอบอ้างสร้างพูลวิลล่า ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” รับเป็นคนโอนเอง ช้ำโดนอดีตสามี ปลอมลายเซ็น-แอบอ้างสร้างพูลวิลล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างเอ๋ อ้าง ทนาย ก๊อต อธิป ขอให้รับจบจะช่วยดูแลคดีให้ ข่าว

ช่างเอ๋ อ้าง ทนาย ก๊อต อธิป ขอให้รับจบคดีบุกรุกป่า 100 ไร่ แลกกับการดูแลคดีให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์สั่งคุก ทนายตั้ม 1 ปี ไม่รอลงอาญา ข่าว

ศาลอุทธรณ์สั่งคุก ทนายตั้ม 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่นฯ ปมเงิน 25 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องทางรวย! แจ้งเบาะแส ข้าราชการรัฐร่ำรวยผิดปกติ อาจได้รางวัลสูงสุด 100 ล้านบาท เศรษฐกิจ

ช่องทางรวย! แจ้งเบาะแส ข้าราชการรัฐร่ำรวยผิดปกติ อาจได้รางวัลสูงสุด 100 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออฟฟี่ แม็กซิม ร้องไห้กลางไลฟ์เครียดขาดยารักษา บันเทิง

ออฟฟี่ แม็กซิม ร่ำไห้ อยากจบชีวิต เครียดหนักไร้เงินติดตัว เร่งส่งตัวรักษา รพ. ด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. ยันดำเนินคดี &quot;ก๊อต อธิป&quot; ปมรุกที่ทหาร นครนายก สร้างรีสอร์ต-สนามเทรล ข่าว

ทบ. ยันดำเนินคดี “ก๊อต อธิป” ปมรุกที่ทหาร นครนายก สร้างรีสอร์ต-สนามเทรล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ คุย แบมบี้ 1 ชม.เผยน้องเครียดมาก กำลังรวมข้อมูล เตรียมแถลงข่าวเร็วๆ นี้ บันเทิง

ณวัฒน์ คุย แบมบี้ 1 ชม.เผยน้องเครียดมาก กำลังรวมข้อมูล เตรียมแถลงข่าวเร็วๆ นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ประกาศยุติบทบาทประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค ระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนจ่ายค่าบ้านให้ผู้รับเหมา ข่าว

หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนค่างวดพูลวิลล่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนซ์ ลูกแม่ภัทร หอบหลักฐานดำเนินคดีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ข่าว

เบนซ์ เครียดจนแพนิค ยันไม่เคยยุ่งเซฟ ‘แม่ภัทร’ แม้แต่บาทเดียว เอาผิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา&quot; ยืนยัน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต ข่าว

“ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค ข่าวการเมือง

“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลัง &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เล่าวัน บุ๋ม ปนัดดา เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน วอนช่วยหาตัวลูก 2 คน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย เปิดค่าคลอดน้องเวร่า 1.7 ล้านบาท บันเทิง

ประจักษ์ชัย เปิดค่าคลอด น้องเวร่า 1.7 ล้านฟาดกลับ ติณติณ นิวคันทรี่ ลั่น อย่าพูดเอาหล่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี