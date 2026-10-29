แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี
ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีข้อพิพาทกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เปิดเผยกลางโหนกระแสวันนี้เกี่ยวกับการปรับพื้นที่ป่าบริเวณเขากะทู้ จังหวัดภูเก็ต อ้างว่าก๊อตเป็นผู้พาไปดูที่ดินและมอบหมายให้นำรถแบ็กโฮเข้าปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมทำสนามวิ่งเทรลและสนามยิงปืน ก่อนถูกเจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งที่ได้รับคำยืนยันจากก๊อตว่าขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ช่างเอ๋เปิดเผยเรื่องราวระหว่างให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการทำงานร่วมกับก๊อต โดยเล่าว่า เดิมได้รับว่าจ้างให้ก่อสร้างบ้านพักที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนมีการเปลี่ยนแผนเป็นโครงการพูลวิลล่า 8 หลัง และชักชวนให้ร่วมลงทุน
ระหว่างดำเนินโครงการ ก๊อตได้พาไปดูที่ดินบริเวณเขากะทู้ ซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกกล่าวถึงกว่า 100 ไร่ พร้อมอธิบายว่าต้องการพัฒนาเป็นสนามวิ่งเทรลและสนามยิงปืน
ช่างเอ๋ระบุว่า ก่อนเริ่มงานได้สอบถามเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจากเป็นบริเวณภูเขาที่อาจอยู่ในเขตป่าไม้ แต่ก๊อตยืนยันว่าได้ยื่นเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อว่าสามารถเข้าไปทำงานได้
หลังได้รับคำยืนยัน ช่างเอ๋จึงนำรถแบ็กโฮเข้าไปปรับพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมเส้นทางสำหรับกิจกรรมวิ่งเทรล
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับพื้นที่ ช่างเอ๋กลับถูกแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ โดยระบุว่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและต่อสู้คดีรวมกว่า 300,000 บาท
ผู้รับเหมายังกล่าวอ้างว่า มีทนายความติดต่อให้ตนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงฝ่ายเดียว จึงต้องเตรียมรวบรวมหลักฐานการว่าจ้างและการติดต่อกับก๊อต เพื่อใช้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่ดิน ภ.บ.ท.5 ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีบำรุงท้องที่ กรมป่าไม้เคยชี้แจงว่าเอกสารประเภทนี้ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ และไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอนุญาตให้เข้าครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้
ดังนั้น แม้บุคคลใดจะมีเอกสาร ภ.บ.ท.5 ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปปรับพื้นที่หรือพัฒนาเป็นสนามกีฬาได้ทันที อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเอกสารยืนยันว่าที่ดินบริเวณเขากะทู้ซึ่งช่างเอ๋กล่าวถึง ใช้หลักฐาน ภ.บ.ท.5 จริงหรือไม่ รวมถึงเอกสารอนุญาตที่ก๊อตถูกกล่าวอ้างว่าเคยแจ้งว่ามีอยู่
กรณีนี้เป็นคนละพื้นที่กับข้อพิพาทเรื่องสนามวิ่งเทรล Trail and Bean ในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งมีการตรวจสอบสิทธิใช้ที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบก
สำหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบต่อไปคือสถานะของที่ดินเขากะทู้ ผู้มีอำนาจอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ ตลอดจนผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานปรับพื้นที่จริง
ขณะนี้ข้อมูลเรื่องการว่าจ้างและการขออนุญาตยังเป็นคำกล่าวอ้างของช่างเอ๋ ส่วนความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาจากหลักฐานและผลการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่อาจสรุปได้ว่าก๊อต อธิป มีความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตามข้อกล่าวหาหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี
- ก๊อต อธิป โพสต์เตือน “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ” ก่อนย้อนคลิปปล่อยคนชั่วรับกรรม
- หนุ่ม กรรชัย เล่าวัน บุ๋ม ปนัดดา เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน วอนช่วยหาตัวลูก 2 คน