ณวัฒน์ คุย แบมบี้ 1 ชม.เผยน้องเครียดมาก กำลังรวมข้อมูล เตรียมแถลงข่าวเร็วๆ นี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 15:36 น.
ณวัฒน์ คุย แบมบี้ 1 ชม.เผยน้องเครียดมาก กำลังรวมข้อมูล เตรียมแถลงข่าวเร็วๆ นี้

บอสณวัฒน์ เผย แบมบี้ เดอะสตาร์ โทรปรึกษานาน 1 ชม. มีภาวะเครียดมาก กำลังรวมข้อมูล เตรียมแถลงข่าวเร็ว ๆ นี้

กลายเป็นมหากาพย์ดรามาที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด สำหรับประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิองค์กรทำดีและปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง บุ๋ม ปนัดดา, ก๊อต อธิป และรุ่นน้องคนสนิท แบมบี้ เดอะสตาร์ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่บุ๋มจัดแถลงข่าวชี้แจงดราม่าทั้งหมด ทางฝั่งคู่กรณีและอดีตสามีก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้น

ล่าสุดมีรายงานว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว APOP Today ทางอมรินทร์ทีวี 34 ภายหลังจากที่ แบมบี้ สิรินโสพิศ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ระนอง 2025 หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ ซึ่งเคยประกวดในเวทีของตน ได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจากความเครียดที่สะสมต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น

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บอสณวัฒน์ เผยว่า “ตนได้พูดคุยให้กำลังใจและแนะนำให้แบมบี้พูดตามข้อเท็จจริง เรื่องใดจริงต้องยอมรับ ส่วนเรื่องใดไม่จริงต้องมีหลักฐานมาชี้แจง ซึ่งตนได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอให้เจ้าตัวเป็นผู้ออกมาแถลงข้อเท็จจริงด้วยตัวเอง คาดว่าอีกฝ่ายกำลังรวบรวมข้อมูลและจะออกมาชี้แจงไม่เกินภายใน 1 สัปดาห์นี้ พร้อมเตือนสังคมให้รอฟังหลักฐานจากทุกฝ่ายอย่างมีสติ”

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อ้างอิงจาก : amarintv

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 15:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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