ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค ระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 14:53 น.
ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค ระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด่วน! เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิองค์กรทำดี ประกาศให้ บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ และปิดรับบริจาค เพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด

ความคืบหน้าเกี่ยวกับดราม่าเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (29 ต.ค. 69) หน้าเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิออกมาประกาศชี้แจงการก่อสร้างอาคารในพื้นที่จ.ปทุมธานี และแจ้งยุติบทบาทการเป็นประธานมูลนิธิของ บุ๋ม ปนัดดา จนกว่าจะมีการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องเส้นเงินมูลนิธิเสร็จสิ้น ความว่า

ชี้แจง เรื่อง การก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดี รังสิตคลอง 8 จังหวัดปทุมธานี

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มูลนิธิฯ ขอเรียนแจ้งว่า ทางมูลนิธิฯ โดยคุณบุ๋ม ปนัดดา ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเก็บของและรับบริจาคโลงศพ สถานที่จอดรถ และส่วนพักอาศัยทีมงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการที่จะต้องมีพื้นที่จัดเก็บของบริจาค สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจาคจำนวนมาก และจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่รองรับการดำเนินงานของทีมกู้ภัย ทีมจิตอาสา เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนจัดทำเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับเหยื่อผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และ/หรือผู้ถูกกระทำทางเพศ เพื่อให้มีสถานที่พักพิงชั่วคราวรองรับ ต่อเนื่องจากกรณีที่มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือเหยื่อผู้ประสบภัยหลายต่อหลายราย และยังคงมีเกิดขึ้นเป็นการทั่วไป และรวมตลอดถึงการสร้างพื้นที่ให้เป็นที่พักพิงแก่ประชาชนในคราวที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นการชั่วคราว เช่น กรณีเกิดอุทกภัย เป็นต้น และโดยที่ทราบทั่วกันแล้วว่า เจตนารมณ์และปณิธานของ คุณบุ๋ม ปนัดดา ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ต้องการสร้างอาคารมูลนิธิทั้งหมดไว้เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติ รวมถึงผู้คนที่จะสานต่อปณิธานจิตอาสาขององค์กรทำดีต่อไปในอนาคต

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โดยในทางข้อเท็จจริง การก่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ พบว่ามีบุคคลใกล้ชิดของ คุณบุ๋ม ปนัดดา เสนอตัวเป็นผู้เข้ามาจัดการดูแลโครงการก่อสร้างอาคารทั้งหมด โดยคุณบุ๋ม ปนัดดา ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานโครงการ โดยเป็นการโอนเงินให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยตรง ซึ่งจำนวนวงเงินประมาณการก่อสร้างที่แท้จริง ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เพราะการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด และบุคคลใกล้ชิดคุณบุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องการก่อสร้างไว้ทั้งหมด ซึ่งทางมูลนิธิฯ ยังไม่สามารถติดต่อผู้ประสานงานเพื่อติดตามเอกสารมาตรวจสอบได้ทั้งหมด ส่วนการก่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ ก็ปรากฏผลงานที่เห็นได้ประจักษ์ และมีการใช้งานแล้วบางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นถนน อาคารพื้นที่จัดเก็บสิ่งของ และอาคารสำนักงานปฏิบัติงาน

เมื่อปรากฏว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและการจ่ายเงินที่มีมูลเหตุเป็นที่น่าสงสัยในความโปร่งใส ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่ามีบุคคลใดเข้าข่ายกระทำความผิดชัดแจ้ง ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปโดยเร็วที่สุด และสำหรับข้อมูลที่ปรากฏต่อสื่อสาธารณะว่า ผู้รับเหมารายที่มูลนิธิองค์กรทำดี โดยคุณบุ๋ม ปนัดดา ได้รับแจ้งให้โอนเงินชำระค่าจ้างก่อสร้างอาคารไป แต่กลับปฏิเสธ ไม่รับรู้ หรือไม่รู้เห็น ซึ่งขั้นตอนการก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดีนั้น มูลนิธิฯ ได้รับทราบ และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและดำเนินการตามกฎหมายในทุกขั้นตอนต่อไป

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ทั้งนี้ ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ทางมูลนิธิฯ ได้พิจารณาให้ คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ยุติการทำงานในฐานะประธานมูลนิธิฯ และแต่งตั้งให้ นางสาวพรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานมูลนิธิฯ เป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ขอเรียนแจ้งว่า ทางมูลนิธิฯ ประกาศขอหยุดรับเงินบริจาคทุกช่องทางไว้ จนกว่าการดำเนินการสอบสวนเรื่องข้อมูลการเงินเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ และพิจารณาการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่ยุติแล้ว ส่วนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จะยังคงดำเนินการต่อไปตามสภาวะการณ์ที่มีช่องทางช่วยเหลือและมีบุคคลกรเพียงพอ มูลนิธิฯ ต้องขออภัยมายังทุกท่านด้วย สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด มูลนิธิฯ จะใช้วิธีการและครรลองทางกฎหมายในการดำเนินการทุกภาคส่วนเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย มูลนิธิฯ ขอความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงตามสิทธิที่รับรองโดยกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเข้าใจข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จนอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ๆ จึงขอเรียนแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค เพื่อรอตรวจสอบ-1 ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค เพื่อรอตรวจสอบ-2

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อ้างอิงจาก : FB มูลนิธิองค์กรทำดี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 14:53 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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