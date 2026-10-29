ประวัติ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาภูเก็ต-คนโอนเงิน รู้จัก ‘ก๊อต อธิป’ สามี บุ๋ม ปนัดดา นาน 10 ปี
เปิดประวัติ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จ.ภูเก็ต รู้จัก ‘ก๊อต อธิป’ สามี บุ๋ม ปนัดดา มานาน 10 ปี จากการซ้อมกีฬายิงปืน ขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หลังถูกโยงโอนเงินเอี่ยวบัญชีมูลนิธิ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ นำเสนอประเด็นการบริหารจัดการเงินบริจาค บัญชีมูลนิธิ และโครงการก่อสร้างพูลวิลล่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โยงเกี่ยวข้องกับ ‘ก๊อต อธิป’ สามี บุ๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุด ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ถูกตั้งข้อสงสัยหลังถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี พบว่าเป็นผู้โอนกลับเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของ ก๊อต อธิป
สำหรับประวัติของ ช่างเอ๋ นั้น เขาทำธุรกิจที่จังหวัดภูเก็ต เดิมเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เคยซ้อมกีฬายิงปืนกับ ก๊อต อธิป รู้จักกันมานานกว่า 10 ปี ก่อนจะมารู้จักกับ บุ๋ม ปนัดดา
ช่างเอ๋ อธิบายว่า มีการโอนเงินจากบัญชี “องค์กรทำดี โดย นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เข้ามายังบัญชีส่วนตัว/บริษัทของช่างเอ๋ จากนั้นคุณก็อตได้โทรศัพท์สั่งให้นายเอ๋โอนเงินดังกล่าวคืนกลับไปยังบัญชีส่วนตัวของคุณก็อตในลักษณะแบ่งโอนครั้งละหลายแสนบาทจนครบยอดหลายสิบล้านบาท โดยมียอดเงินหมุนเวียนรวมสูงถึง 29 ถึง 45 ล้านบาท
หนุ่ม กรรชัย เผยว่า เดิมทีช่างเอ๋ได้รับการว่าจ้างจากคุณก็อตให้สร้างบ้านพักส่วนตัวให้ บุ๋ม ปนัดดา ที่ภูเก็ต แต่ต่อมา ก็อต อธิป ได้เปลี่ยนแผนเป็นโครงการพูลวิลล่าหรู 8 หลัง ย่านไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมชวนช่างเอ๋ร่วมลงทุน ทว่าคุณก็อตกลับไม่ยอมเซ็นสัญญาลงทุน แม้จะมีการจ่ายเงินค่าก่อสร้างบางส่วนแล้วก็ตาม ทำให้สถานะการทำธุรกิจคลุมเครือมาตลอด
ปัจจุบันมีการสร้างวิลล่าไปแล้ว 3 หลัง หลังที่ 1 สร้างเสร็จและเคยนำป้ายมูลนิธิไปติดไว้ (ปัจจุบันถูกปลดออกแล้ว) หลังที่ 2 อยู่ระหว่างเก็บงาน ส่วนหลังที่ 3 คุณก็อตสั่งให้ทุบทำลายโครงสร้างทิ้ง หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อช่างเอ๋ไปตั้งแต่เดือนมีนาคม ทิ้งให้ช่างเอ๋ต้องแบกรับภาระค่าก่อสร้างค้างจ่ายอีก 3 ล้านบาท
นอกจากปัญหาเรื่องเงิน ช่างเอ๋ยังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่กว่า 100 ไร่ บริเวณเขากระทู้ จ.ภูเก็ต เนื่องจากคุณก็อตได้พาช่างเอ๋ไปดูที่ดิน อ้างว่าจะทำสนามเทรลและสนามยิงปืน และอ้างว่ายื่นขออนุญาตกับกรมป่าไม้แล้ว เขาจึงนำรถแบ็คโฮเข้าไปปรับพื้นที่ จนกระทั่งถูก อบต. ในพื้นที่แจ้งความดำเนินคดี ทำให้ต้องเสียเงินค่าประกันตัวและค่าทนายความสู้คดีกว่า 3 แสนบาท
นอกจากนี้ช่างเอ๋ยังถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลัง จากยอดเงินโอนหมุนเวียนผิดปกติหลักหลายสิบล้านบาทที่ผ่านเข้าออกบัญชีบริษัท ช่างเอ๋จึงนำหลักฐานทั้งหมดมอบให้ทนายความเพื่อสู้คดี และยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ใจ ไม่เคยหักเงินทอนหรือหัวคิวไว้แม้แต่บาทเดียว
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