เปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 14:49 น.
เปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี
โหนกระแส

โหนกระแส กางรายการเดินบัญชีปมเงินมูลนิธิองค์กรทำดีของบุ๋ม ปนัดดา พบเงินเข้าบัญชีผู้รับเหมา 4 ครั้งในวันที่ 5 ม.ค. 69 รวม 27,756,200 บาท ภายใน 21 นาที ด้านช่างเอ๋อ้าง ก๊อต อธิป ขอให้โอนเงินกลับเข้าบัญชีส่วนตัว

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 รายการโหนกระแส ซึ่งดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย นำภาพรายการเดินบัญชีธนาคารมาแสดงระหว่างพูดคุยถึงข้อสงสัยเรื่องเงินมูลนิธิองค์กรทำดี โดยเอกสารปรากฏรายการรับโอนเงิน 4 ครั้งในวันที่ 5 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 14.33 น. ถึง 14.54 น. มีรายละเอียดดังนี้

  • เวลา 14.33 น. รับโอนเงิน 4,234,400 บาท
  • เวลา 14.39 น. รับโอนเงิน 6,351,600 บาท
  • เวลา 14.43 น. รับโอนเงิน 6,584,200 บาท
  • เวลา 14.54 น. รับโอนเงิน 10,586,000 บาท
4 รายการ 20 กว่าล้าน บุ๋ม มูลนิธิองค์กรทำดี
โหนกระแส

ยอดเงินรับโอนทั้ง 4 รายการรวม 27,756,200 บาท โดยในเอกสารระบุประเภทธุรกรรมว่าเป็นการรับโอนเงินข้ามเขต ผ่านสาขาเซ็นทรัล พระราม 9 และแสดงยอดเงินคงเหลือหลังรายการสุดท้าย 27,756,449.77 บาท ซึ่งรวมยอดเงินยกมาเดิม 249.77 บาท

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รายการเดินบัญชีชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินประมาณ 45 ล้านบาท ที่มีรายงานว่าโอนจากบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดีเข้าสู่บัญชีของช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของก๊อต อธิป

ก่อนหน้านี้ รายการลุยชนข่าว ช่อง 8 เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมอีก 2 รายการในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 3 ล้านบาท และ 13.7 ล้านบาท เมื่อนำมารวมกับรายการวันที่ 5 มกราคม 2569 จึงมียอดเงินที่ถูกตั้งข้อสงสัยรวมประมาณ 45 ล้านบาท

ต่อมาในวันที่ 29 ตุลาคม ช่างเอ๋ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ โดยอธิบายว่า เงินที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับก๊อตแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ เงินค่าก่อสร้างพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต และเงินอีกส่วนที่ก๊อตแจ้งว่าจะมีการโอนเข้าบัญชี ก่อนขอให้โอนกลับไปยังบัญชีของตน

วันเดียว 10 กว่าล้าน บุ๋ม โหนกระแส
โหนกระแส

ช่างเอ๋ยืนยันว่า เงินประมาณ 45 ล้านบาทที่เป็นประเด็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าก่อสร้างพูลวิลล่าภูเก็ต โดยเล่าว่าก๊อตเป็นผู้ขอเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย ก่อนแจ้งว่ามีเงินโอนเข้ามาแล้วและขอให้โอนกลับ เมื่อตรวจสอบพบว่าได้รับเงินจริง จึงโอนเงินตามที่ได้รับแจ้ง

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ส่วนสาเหตุที่มีการแบ่งโอนเงินกลับหลายครั้ง ช่างเอ๋อธิบายว่า แอปพลิเคชันธนาคารที่ใช้งานสามารถโอนได้ครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท และบางครั้งมีการใช้วงเงินโอนจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างไปก่อนแล้ว จึงต้องแบ่งยอดโอนตามวงเงินที่เหลือ

ผู้รับเหมายืนยันว่าได้โอนเงินส่วนนี้กลับไปให้ก๊อตทั้งหมด พร้อมระบุว่าตนไม่ได้รับจ้างก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดีที่จังหวัดปทุมธานี แต่เคยจัดทำใบเสนอราคาให้เท่านั้น

ด้านบุ๋ม ปนัดดา เคยไลฟ์ชี้แจงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า เงินที่โอนไปให้ผู้รับเหมามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมีงบประมาณโครงการรวม 50 ล้านบาท โดยเข้าใจว่าช่างเอ๋เป็นผู้รับเหมาที่ก๊อตประสานมาให้รับผิดชอบงานก่อสร้าง

บุ๋มยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องการนำเงินจากผู้รับเหมาโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของสามี และเพิ่งทราบข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางเงินหลังมีการนำเอกสารออกมาเปิดเผย

สำหรับรายการรับโอนเงิน 27.75 ล้านบาทที่โหนกระแสนำเสนอ ยังมีประเด็นต้องตรวจสอบว่าเงินแต่ละรายการถูกอนุมัติให้จ่ายด้วยวัตถุประสงค์ใด ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ และมีหลักฐานการโอนเงินต่อไปยังบัญชีของก๊อตครบตามจำนวนที่ผู้รับเหมากล่าวอ้างหรือไม่

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ทั้งนี้ เอกสารที่ปรากฏในรายการแสดงจำนวนเงินและเวลารับโอน แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าธุรกรรมทั้งหมดมีการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งต้องพิจารณาหลักฐานทางการเงินและคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องประกอบกัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 14:49 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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