หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนค่างวดพูลวิลล่า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 14:35 น.
หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนจ่ายค่าบ้านให้ผู้รับเหมา

หลักฐานโผล่? หนุ่ม กรรชัย กระทบยอด-เทียบสลิปองค์กรทำดี กลางโหนกระแส พบข้อมูล โอนจ่ายค่างวดบ้านให้ผู้รับเหมา

ความคืบหน้ากรณีเงินบริจาคในบัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดา วงศ์ผู้ดี มีการโอนเงินจำนวนกว่า 45 ล้านบาท เข้าบัญชีผู้รับเหมาก่อสร้าง และถูกโอนยอดย่อยต่อไปยังบัญชีของ ก๊อต อธิป ซึ่งวันนี้ 29 ต.ค. 69 ในรายการ โหนกระแส ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ตกเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ได้มาเป็นแขกรับเชิญ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองเกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าว

ในช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรประจำรายการ ได้เปิดภาพสลิปการโอนเงินจำนวนหนึ่งจากบัญชีองค์กรทำดี โอนเงินเข้าบัญชี ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา ก่อนจะมีการจับกระทบยอดกับข้อมูลรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านพูลวิลล่า ในจ.ภูเก็ต ทั้ง 3 หลัง กระทั่งพบข้อมูลว่า

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“บัญชีองค์กรทำดี โดย บุ๋ม ปนัดดา นั้น มีการโอนยอดเงินให้กับ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยระบุรายละเอียดว่าเป็นการจ่ายค่างวดบ้านพูลวิลล่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จ.ภูเก็ต จำนวน 2 ยอดด้วยกัน คือ วันที่ 13 ธ.ค. 68 เป็นจำนวนเงิน 764,00 บาท ระบุหมายเหตุอื่น ๆ และอีกยอดโอนวันที่ 31 ม.ค. 69 จำนวน 668,619.35 บาท ระบุหมายเหตุ บ้านหลังที่ 2 งวด 8”

หลักฐานโผล่ โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนจ่ายค่าบ้านให้ผู้รับเหมา
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส
หลักฐานโผล่ โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนจ่ายค่าบ้านให้ผู้รับเหมา-1
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส
หลักฐานโผล่ โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนจ่ายค่าบ้านให้ผู้รับเหมา-2
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 14:35 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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