หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนค่างวดพูลวิลล่า
หลักฐานโผล่? หนุ่ม กรรชัย กระทบยอด-เทียบสลิปองค์กรทำดี กลางโหนกระแส พบข้อมูล โอนจ่ายค่างวดบ้านให้ผู้รับเหมา
ความคืบหน้ากรณีเงินบริจาคในบัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดา วงศ์ผู้ดี มีการโอนเงินจำนวนกว่า 45 ล้านบาท เข้าบัญชีผู้รับเหมาก่อสร้าง และถูกโอนยอดย่อยต่อไปยังบัญชีของ ก๊อต อธิป ซึ่งวันนี้ 29 ต.ค. 69 ในรายการ โหนกระแส ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ตกเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ได้มาเป็นแขกรับเชิญ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองเกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าว
ในช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรประจำรายการ ได้เปิดภาพสลิปการโอนเงินจำนวนหนึ่งจากบัญชีองค์กรทำดี โอนเงินเข้าบัญชี ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา ก่อนจะมีการจับกระทบยอดกับข้อมูลรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านพูลวิลล่า ในจ.ภูเก็ต ทั้ง 3 หลัง กระทั่งพบข้อมูลว่า
“บัญชีองค์กรทำดี โดย บุ๋ม ปนัดดา นั้น มีการโอนยอดเงินให้กับ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยระบุรายละเอียดว่าเป็นการจ่ายค่างวดบ้านพูลวิลล่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จ.ภูเก็ต จำนวน 2 ยอดด้วยกัน คือ วันที่ 13 ธ.ค. 68 เป็นจำนวนเงิน 764,00 บาท ระบุหมายเหตุอื่น ๆ และอีกยอดโอนวันที่ 31 ม.ค. 69 จำนวน 668,619.35 บาท ระบุหมายเหตุ บ้านหลังที่ 2 งวด 8”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส