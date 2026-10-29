หนุ่ม กรรชัย เล่าวัน บุ๋ม ปนัดดา เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน วอนช่วยหาตัวลูก 2 คน
หนุ่ม กรรชัย เล่าวัน บุ๋ม ปนัดดา เครียดมากทักหาสามีขอเงิน 10 ล้านบาทเพื่อทำธุรกิจและชำระหนี้ ซ้ำอุ้มลูก 2 คนไป พี่หนุ่มช่วยประสานงานพบตัวอยู่ที่ปทุมธานี-ปลอดภัยดี
หลังจาก บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี แถลงข่าวหลังมีข้อสงสัยเรื่องการบริหารจัดการเงินบริจาค บัญชีมูลนิธิ และโครงการก่อสร้างพูลวิลล่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย เผยว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่ บุ๋ม ปนัดดา เดินทางไปภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ติดต่อมาหาตนด้วยความเครียด เนื่องจาก คุณก็อต สามี ต้องการเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อนำไปทำธุรกิจและชำระหนี้ โดยก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นเรื่องการนำเงินของเธอไป
แต่ตอนนั้นมีอีกเรื่องที่เธอกังวล เพราะสามีได้อุ้มลูกของเธอออกไป 2 คน ทำให้เป็นห่วงความปลอดภัยของลูก ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย จึงได้ช่วยประสานงานจนสืบทราบว่า เด็ก ๆ ถูกนำไปไว้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและปลอดภัยดี แต่เนื่องจากคุณก็อตมีการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายจึงยังไม่สามารถดึงตัวเด็กกลับมาได้ ตนจึงแนะนำให้รอ บุ๋ม ปนัดดา เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นในวันเสารก่อนค่อยหาทางแก้ไข
ต่อมาในวันจันทร์ มีการเปิดเผยข้อมูลจากเพจ CSI LA เกี่ยวกับสามีของคุณบุ๋มว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดิน หนุ่ม กรรชัย ก็สงสัยแต่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร กระทั่งช่วงค่ำ พิธีกรคนดัง พุทธ อภิวรรณ เรียกร้องให้มีการชี้แจง จากนั้น บุ๋ม ปนัดดา ติดต่อ หนุ่ม กรรชัย เพื่อขอเบอร์ ทนายตุ๋ย นายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์
หนุ่ม กรรชัย สอบถามทนายตุ๋ยถึงการรับทำคดี ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ทนายตุ๋ยจะเข้ามาดูแลเฉพาะเรื่องการฟ้องหย่า และสิทธิในการดูแลบุตรเท่านั้น ส่วนประเด็นเรื่องการบุกรุกป่าสงวนหรือเรื่องของมูลนิธิ ทนายตุ๋ยไม่ได้เกี่ยวข้อง และในขณะนั้นยังไม่ได้เซ็นรับเป็นทนายความอย่างเป็นทางการ แม้จะไปร่วมในวันแถลงข่าวด้วย
จากนั้นประเด็นเริ่มเป็นกระแส หลังมีเพจโพสต์ตั้งคำถามถึงการเปิดใช้บัญชีธนาคาร 2 บัญชี ได้แก่ บัญชีองค์กรทำดี โดย นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี (เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2557 ก่อนการจดทะเบียนมูลนิธิ) และ บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี (เปิดใช้งานปี 2565 หลังจดทะเบียนมูลนิธิอย่างเป็นทางการ)
มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการสลับใช้บัญชี ทางองค์กรทำดีและคุณบุ๋มได้นำเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 มาชี้แจงว่า คณะกรรมการมีมติให้ใช้บัญชีแรกควบคู่กันได้ เนื่องจากเป็นบัญชีที่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้สะดวก เหมาะแก่การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน
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