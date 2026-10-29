“ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต
“ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา” เปิดใจกลางโหนกระแส แจงไทม์ไลน์ ก่อสร้างบ้านในภูเก็ต ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” โอนเงินบัญชีส่วนตัว
จากกรณีดราม่าร้อนระอุบนโลกออนไลน์ ที่มีการตั้งข้อสงสัยถึงเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี หลังพบธุรกรรมต้องสงสัยโอนเงินให้ผู้รับเหมา แล้วมีการโอนทอนกลับเข้าบัญชีของ “ก๊อต-อธิป อนันทวรรณ” สามีของ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี”
ล่าสุด “ช่างเอ๋” ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ไปเปิดใจผ่านรายการโหนกระแส เล่าจุดเริ่มต้นว่า ตนสนิทสนมกับก๊อตจากการเล่นกีฬายิงปืนมานานกว่า 10 ปี ก่อนจะมารู้จักกับบุ๋ม ปนัดดา โดยก๊อตได้ว่าจ้างให้สร้างบ้านพักตากอากาศ บนที่ดิน 2 ไร่ ใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งโฉนดทั้ง 2 แปลงระบุชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2566
รูปแบบเดิมคือตั้งใจสร้างบ้านพักตากอากาศ 1 หลัง มูลค่าราว 2 ล้านบาท (ไม่รวมสระว่ายน้ำ) เพื่อใช้อยู่อาศัยร่วมกัน โดยมีสนามยิงปืนและสวนน้ำในตัว ซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 ทีผ่านมา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนแผน หันมาทำโครงการพูลวิลล่า 8 หลังเพื่อขายแทน ซึ่งเป็นไอเดียที่เคยพูดคุยกันไว้เมื่อ 3 ปีก่อน โดยใช้วัสดุเกรดพรีเมียม มูลค่าก่อสร้างประเมินไว้ที่ประมาณ 64 ล้านบาท
ช่างเอ๋เผยรายละเอียดการจ่ายเงินว่า โครงการนี้แบ่งจ่ายประมาณ 10 งวด โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตนทั้งหมด โดยงวดแรกจำนวน 500,000 บาท ก๊อตเป็นคนโอนให้ และในงวดที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเปลี่ยนแผนมาสร้างพูลวิลล่า ช่างเอ๋เผยว่าได้รับเงินโอนมาจากบัญชีส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา
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