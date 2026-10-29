เทพเจ้าธอร์พาเที่ยวไทย “คริส เฮมส์เวิร์ธ” อวดทริปกระบี่ ททท. ปลื้มช่วยโปรโมตระดับโลก
คริส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) พระเอกธอร์ (Thor) วัย 43 ปี โพสต์ภาพเที่ยวทะเลกระบี่ หลังใช้เวลาว่างระหว่างถ่ายทำ Extraction 3 สัมผัสเสน่ห์เมืองไทย ทั้งล่องเรือ ไหว้พระ และฝึกมวยไทย ด้าน ททท. แชร์ภาพพร้อมขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่ความงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์ภาพท่องเที่ยวผ่านอินสตาแกรม @chrishemsworth เขียนข้อความว่า
“ใกล้หมดเวลาของผมในประเทศไทยแล้ว หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ยุ่งมากกับการถ่ายทำ Extraction 3 แต่ก็ยังหาเวลาออกไปผจญภัยสนุก ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้เหมือนกัน”
หลังจากนั้น เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารท่องเที่ยว ททท. นำเรื่องราวการเดินทางของคริสมาเผยแพร่ต่อ โดยระบุว่า พระเอกฮอลลีวูดได้แบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ให้ผู้ติดตามทั่วโลก ทั้งการชมทะเลอันดามัน ไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ ล่องเรือ และสัมผัสศิลปะมวยไทย พร้อมเขียนข้อความขอบคุณว่า
“Thank you, Chris Hemsworth, for exploring Amazing Thailand!” (ขอบคุณ คริส เฮมส์เวิร์ธ ที่ออกเดินทางสัมผัสความมหัศจรรย์ของประเทศไทย)
ททท. ยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางตามรอยพระเอกธอร์ เพื่อสัมผัสธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ด้วยตัวเอง
สำหรับการเดินทางมาเมืองไทยครั้งนี้ คริสเข้าร่วมถ่ายทำ Extraction 3 ภาพยนตร์แอ็กชันของ Netflix ซึ่งเขากลับมารับบท ไทเลอร์ เรก (Tyler Rake) ตัวละครหลักจากภาพยนตร์สองภาคแรก
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ก่อนหน้านี้ คริสยังโพสต์คลิปฝึกมวยไทยกับครูมวยชาวไทย และมีโอกาสพบกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักมวยไทยชื่อดังที่เดินทางไปเยี่ยมกองถ่าย โดยทั้งคู่ถ่ายภาพร่วมกันและเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
แม้จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำงานเป็นหลัก แต่คริสก็ใช้เวลาว่างออกไปท่องเที่ยวและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อนแบ่งปันประสบการณ์ผ่านบัญชีส่วนตัว ซึ่ง ททท. ได้นำมาต่อยอดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ติดตามของนักแสดงชื่อดัง
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