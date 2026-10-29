ไบรท์ทีวี ยอมรับผิด ร่อนแถลงขออภัย พาดหัวมั่วแอดมิน Godd Dam เป็นอดีต สส.ก้าวไกล
ไบรท์ทีวีออกแถลงการณ์ขออภัย ยอมรับข้อมูลคลาดเคลื่อน ผู้ต้องสงสัยเพจ Godd Dam เป็นอดีตสมาชิกก้าวไกล ไม่ใช่อดีต ส.ส.
กองบรรณาธิการไบรท์ทีวี (Bright TV) ออกแถลงการณ์ขออภัย กรณีรายงานข่าวระบุว่า นายชัยรัตน์ เรขะวัฒนะ ผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับเพจ Godd Dam เป็น “อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล” โดยยอมรับว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
แถลงการณ์ระบุว่ากองบรรณาธิการตรวจสอบแล้วพบว่า นายชัยรัตน์เป็นเพียงอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกล ไม่ได้เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข่าวที่เกี่ยวข้องเป็นการควบคุมตัวนายชัยรัตน์ ในคดีที่เพจ Godd Dam โพสต์ภาพสลิปโอนเงินปลอม
ไบรท์ทีวีระบุว่ารู้สึกเสียใจต่อความผิดพลาด และขออภัยต่อพรรคก้าวไกล หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ชมทุกท่าน ทีมข่าวแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และจะปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของกองบรรณาธิการให้รัดกุมและแม่นยำขึ้น
ก่อนหน้านี้ในเช้าวันที่ 29 ตุลาคม 2569 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน โพสต์วิจารณ์ว่าไบรท์ทีวีพาดหัวข่าวโยงผู้ต้องสงสัยกับอดีต สส.พรรคก้าวไกล ทั้งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน แถลงการณ์ของไบรท์ทีวีไม่ได้กล่าวถึงคำวิจารณ์นี้
เพจ Godd Dam โพสต์ภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาท อ้างว่าเป็นค่าน้ำชาโอนเข้าบัญชีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ธนาคารกสิกรไทยแจ้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมว่าไม่พบเลขบัญชีผู้รับในระบบ K PLUS และระบบจำกัดวงเงินโอนสูงสุด 5 ล้านบาทต่อวัน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมว่า รัฐบาลร่วมกับตำรวจพิสูจน์ทราบตัวผู้ใช้นามแฝง Godd Dam ได้แล้ว เป็นชายอายุ 26 ปี ภูมิลำเนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และพบประวัติเคยเป็นอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกล โดยรายงานไม่ได้ระบุว่าเป็น สส.
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