ประจักษ์ชัย เปิดค่าคลอด น้องเวร่า 1.7 ล้านฟาดกลับ ติณติณ นิวคันทรี่ ลั่น อย่าพูดเอาหล่อ
ประจักษ์ชัย เปิดยอดค่าใช้จ่ายคลอด น้องเวร่า ลูกสาว ฟารีดา รวมกว่า 1.7 ล้านบาท โต้กลับ ติณติณ นิวคันทรี่ โพสต์ค้านไม่มีอยู่จริง
กลายเป็นมหากาพย์ดรามาที่ยังคงร้อนระอุ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดเผยถึงค่าใช้จ่ายในการคลอดก่อนกำหนดของ น้องเวร่า ลูกสาว ฟารีดา ไหทองคำ ที่สูงถึง 1.7 ล้านบาท พร้อมระบุว่าฝ่ายหญิงต้องไลฟ์สดชดใช้ค่าคลอด ขณะที่อีกฝ่ายไม่ได้ช่วยจ่ายตามสัญญา ทางฝั่งของ ติณติณ นิวคันทรี่ เห็นเช่นนั้นก็รีบออกมาโพสต์สตอรี่ชี้แจงโต้กลับอย่างเร่งด่วนว่า ‘ยอดเงินดังกล่าวไม่มีจริงตามที่นายห้างกล่าวอ้าง’
ล่าสุด นายห้างประจักษ์ชัย โพสต์ภาพเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “#ล้าน7ไม่มีอยู่จริง เพราะน้องเจ็บท้องอยากคลอดๆไม่ไหวๆเเล้วปรึกษาหมอหมอว่าช่วง 30-34 สัปดาห์ อันตรายค่าใช้จ่ายสูง ต้องอยู่ตู้อบนานนะ ก็เลยกลับบ้านรอคลอดในวันที่ทารกกลับหัว จนถึงเดือนที่ 8 คลอดโดยการผ่าตัดออก ใช้เคส 4-8 แสนช่วง 34-36 สัปดาห์ ผมพูดในคลิปกระจ่างชัดไล่เรียงไทม์ไลน์ถูกต้องนะครับ ดูให้ดีก่อนตัดคลิปมาลง #พูดถูกประเด็นเดียวเรื่องค่าใช้จ่าย จะมาลบล้างEp 1-3 หมดรึ #ให้ใช้นามสกุลเเต่ไม่รับรองบุตร อย่าพูดเอาหล่อ”
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อ้างอิงจาก : FB ประจักษ์ชัย ไหทองคำ, IG tintin_newcountry