กองกำลังนเรศวร ยิงเตือนทันที หลังเมียนมาปะทะเดือด ทำกระสุนตกใส่ฝั่งไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:58 น.
กองกำลังนเรศวร ยิงเตือนทันที หลังเมียนมาปะทะเดือด ทำกระสุนตกใส่ฝั่งไทย

กองกำลังนเรศวร ยิงเตือนทันที หลังเมียนมาปะทะเดือด ทำกระสุนตกใส่ฝั่งไทย ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ย้ำปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

29 ตุลาคม 2569 กองกำลังนเรศวร ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย รายงานว่า เมื่อเวลา 06.00 น. เกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่บ้านนิละป่าน ฝั่งประเทศเมียนมา

จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกระสุนตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยบริเวณบ้านห้วยมหาวงก์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณฝั่งประเทศไทย

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ด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร จึงได้ทำการยิงเตือน พร้อมยืนยันปฏิบัติตามกฎการใช้กำลัง (ROE) หรือ Rules of Engagement ในการยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด มีรายงานพบลูกระเบิดขนาด 60 มม. ไม่ทราบฝ่าย ตกใส่บ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 3 ราย หนึ่งในนั้นเป็นหญิงวัย 55 ปี ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่ถูกสะเก็ดระเบิดตามลำตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว

ขณะนี้ ทหาร ฉก.ราชมนู ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจตระเวนชายแดน 346 และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้สนธิกำลังตรึงแนวชายแดนเพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

โพสต์จาก กองกำลังนเรศวร ยิงเตือนเมียนมา
FB/ กองกำลังนเรศวร

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:58 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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