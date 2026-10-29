ด่วน! อนุทินเซ็นถอนสัญชาติไทย “แรบไบโยเซฟ” ผู้นำชุมชนชาวยิว
มท.1 ลงนามประกาศถอนสัญชาติไทย โยเซฟ เฮม แคนเตอร์ ประธานเครือข่ายชาบัดในไทย หลังแปลงสัญชาติแล้วยังใช้สัญชาติอเมริกันเดินทางเข้าออกออสเตรเลีย 16 ครั้ง เข้าข่ายเงื่อนไขตามกฎหมายสัญชาติ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย ถอนสัญชาติไทยของ นายโจเซฟ เฮม แคนเตอร์ ผู้นำชุมชนชาวยิวและประธานเครือข่ายชาบัดในประเทศไทย ประกาศลงวันที่ 28 ตุลาคม 2569
เหตุผลในประกาศระบุว่า นายโจเซฟซึ่งเดิมถือสัญชาติอเมริกัน ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติแล้ว แต่ยังมีพฤติการณ์ใช้สัญชาติเดิมเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการถอนสัญชาติไทย
ประกาศระบุว่า นายโจเซฟได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้รับข้อมูลจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ว่า นายโจเซฟใช้สัญชาติอเมริกันเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียต่อเนื่อง 16 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดตามข้อมูลในประกาศคือวันที่ 26 มกราคม 2569
กระทรวงมหาดไทยระบุว่า พฤติการณ์ดังกล่าวขัดเงื่อนไขการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่งนายโจเซฟรับทราบแล้วในวันที่ยื่นคำขอ จึงเข้าข่ายเหตุถอนสัญชาติตาม มาตรา 19 (2) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ลงนามให้ถอนสัญชาติไทย
ก่อนหน้านี้ DSI เคยเปิดเผยการขยายผล “ปฏิบัติการยุทธรัฐ” เพื่อตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอาจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือนอมินี ถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ พร้อมตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย
DSI ระบุว่า พบข้อมูลบุคคลที่แปลงสัญชาติแล้วแต่ยังใช้หนังสือเดินทางของประเทศเดิมเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง จึงส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม DSI ส่งมอบเอกสารและพยานหลักฐานให้กรมการปกครอง เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสัญชาติต่อไป โดยข่าวประชาสัมพันธ์ครั้งนั้นไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
“แรบไบโยเซฟ” อยู่ในไทยตั้งแต่ปี 2536
นายโจเซฟเป็นที่รู้จักในชื่อ แรบไบโยเซฟ หรือ Rabbi Yosef Chaim Kantor โดยแรบไบหมายถึงผู้นำและผู้สอนทางศาสนายิว
เว็บไซต์ชุมชนชาวยิวในประเทศไทยระบุว่า เขาเดินทางมายังกรุงเทพฯ พร้อมภรรยาและลูกสาวเมื่อปี 2536 เพื่อทำหน้าที่แรบไบประจำชุมชน และเป็นผู้นำเครือข่าย ชาบัด-ลูบาวิทช์ (Chabad-Lubavitch) ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินกิจกรรมทางศาสนาและให้บริการแก่ชุมชนชาวยิว รวมถึงผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทย
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