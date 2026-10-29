เปิ้ล นาคร ช็อกข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จนร้องไห้ตาม รู้จักมา 20 ปี เชื่อใจขอให้ผ่านวิกฤตไปได้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:59 น.
เปิ้ล นาคร ร้องไห้ตาม บุ๋ม ปนัดดา หลังแถลงเรื่องครอบครัว

เปิ้ล นาคร ร้องไห้ตาม บุ๋ม ปนัดดา หลังทราบข่าวปัญหาครอบครัว ชี้ปมมูลนิธิประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถาม ขอแค่ชี้แจงโปร่งใส ส่งกำลังใจให้สู้ต่อ

โซเชียลร่วมส่งกำลังให้ บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี หลังแถลงข่าวเรื่องที่ดิน มีการเชื่อมโยงชื่อของสามี ก๊อต อธิป รวมทั้งประเด็นเรื่องชีวิตครอบครัว และบัญชีการรับบริจาคของมูลนิธิ โดย ทนายเปิ้ล หรือ นางสาวศิริขวัญ นิลกรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายของมูลนิธิ ออกมาชี้แจงว่าหากมีข้อสงสัยก็พร้อมที่จะตรวจสอบตามกระบวนการจะถูกหรือผิดก็ขอให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ส่วนผู้ใดที่ละเมิดสิทธิอาจจะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อไป

ล่าสุด เปิ้ล นาคร หนึ่งในคนรู้จักของ บุ๋ม ปนัดดา มานานกว่า 20 ปี ให้สัมภาษณ์กับ APOP Today Online เผยว่า ตนเองรู้จักกับ บุ๋ม ปนัดดา มานานตั้งแต่สมัยที่บุ๋มได้ตำแหน่งนางสาวไทยใหม่ ๆ เคยไปกินข้าวร่วมกับครอบครัวและคุณแม่ของบุ๋มบ่อยครั้งจนรู้นิสัยว่าเป็นคนแกร่งและมีความมั่นใจสูงมาก ในอดีตเคยคิดว่าผู้หญิงแกร่งระดับนี้ต้องได้คู่ชีวิตที่พิเศษจริง ๆ ถึงจะเคียงคู่และเป็นแบ็กหลังที่แข็งแกร่งคอยซัพพอร์ตการทำงานเพื่อสังคมได้

โฆษณา

หลังจาก บุ๋ม ปนัดดา แถลงข่าวเล่าเรื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวในอดีต ตนก็คาดไม่ถึงและช็อกเมื่อทราบข่าวพร้อมคนไทยทั้งประเทศ เพราะเห็นครอบครัวของบุ๋มมีความสุขและน่ารักมาก เบื้องหน้าแม้บุ๋มจะออกสื่อไปช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยรอยยิ้มจนดูไม่ออกว่ามีความทุกข์ แต่เมื่อตนได้ดูไลฟ์สดก็ถึงกับร้องไห้ตามด้วยความสงสาร

“ดูไลฟ์ไปร้องไห้ไปด้วยนะ นี่หรอบุ๋มที่เราเคยรู้จักมาตั้งนาน เราคิดว่าเขาแกร่ง แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ ความอ่อนไหวของเหล็กมันจะมีซ่อนอยู่ การทำให้ครอบครัวประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย” พร้อมแสดงความห่วงใยว่า บุ๋มคงตัดสินใจดีแล้วที่จะหย่า และเดินหน้าดูแลลูก ๆ รวมถึงเด็กในความดูแลต่อไป

ส่วนกรณีที่ฝ่ายชายยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือติดต่อไม่ได้นั้น เปิ้ล นาคร วิเคราะห์ในมุมมองของคนเป็นสามีว่า ฝ่ายชายอาจจะกำลังอยู่ในอาการช็อกเนื่องจากถูกบอกเลิกโดยยังไม่ได้ตั้งตัวหรืออธิบายความจริง

เปิ้ล มองว่า ฝ่ายชายอาจกำลังรอให้สถานการณ์และอารมณ์เย็นลงก่อนจะเข้ามาขอโทษ ขอเคลียร์ปัญหา หรือสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวกลับมาเป็นคนดี เพราะในฐานะพ่อและแม่ของลูก สุดท้ายแล้วอาจมีการเปิดโอกาสให้ความอภัยกัน หรือฝ่ายชายอาจจะยังไม่อยากหย่าและรอเวลาเคลียร์ใจ ซึ่งประเด็นนี้ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงเบื้องลึก

โฆษณา

นอกจากประเด็นครอบครัวแล้ว เปิ้ล นาคร ยังเล่าว่า จูน กษมา ภรรยา คอยเตือนสติเสมอว่า ทำอะไรก็ได้อย่าให้ผิดกฎหมายเพราะชื่อเสียงสร้างมานานกว่า 40 ปี เมื่อเปิ้ลคิดจะจัดตั้งมูลนิธิหลังช่วยคนมานาน 15 ปี จูนได้กำชับว่ามูลนิธิต้องมีความสะอาดและโปร่งใส 100%

กรณีที่มีสื่อ เพจ หรือประชาชน ออกมาตั้งคำถามหรือตรวจสอบนั้น เปิ้ล นาคร อธิบายว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในประเทศที่จะสงสัยและสอบถามได้ ส่วนมูลนิธิก็มีหน้าที่ชี้แจงและแสดงความบริสุทธิ์ใจ

“ใครสงสัย อยากทำอะไร เขามีสิทธิ์ถาม เราก็มีสิทธิ์อธิบาย หน้าที่ของเราคือเปิดให้ดู เรียกบัญชีมาคุยได้เลย มันสามารถบอกได้หมด”

ในช่วงท้าย เปิ้ล นาคร ส่งกำลังใจถึง บุ๋ม ปนัดดา ขอให้เข้มแข็ง เก็บความรักไว้ให้ลูกและประชาชนที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ พร้อมอวยพรให้สู้ต่อไป มีอะไรที่สามารถอธิบายได้ก็ขอให้อธิบายให้หมดทุกประเด็น และยืนยันว่าเชื่อมั่นในตัวบุ๋มเสมอ

โฆษณา
เปิ้ล นาคร ถึง บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : Ple Nakorn

ก่อนหน้านี้ เปิ้ล นาคร โพสต์ภาพขณะกอด บุ๋ม ปนัดดา พร้อมข้อความให้กำลังใจว่า “20 กว่าปีมาแล้วที่เราได้รู้จักกัน…จากวันแรกจนมาถึงวันนี้พี่เปิ้ลยังคิดอยู่เสมอว่าบุ๋มเป็นผู้หญิงที่โคตรเก่งและโคตรมั่นใจตัวเองในตัวเองสูงมาก …นึกไม่ถึงว่าชีวิตครอบครัวที่ดูเหมือนจะอบอุ่นของบุ๋ม มันจะเป็นแบบที่บุ๋มเล่าให้ทุกคนทั้งประเทศฟังในวันนี้….น้ำตาของบุ๋มในวันนี้ มันยังคงแฝงความแข็งแกร่งที่แสนจะบอบบาง เหมือนที่พี่เคยเห็นเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว … ‘หลายชีวิตของครอบครัวที่จะทำให้สมบูรณ์ได้ บางทีมันก็ยากที่จะคาดเดา’….

โฆษณา

ขอให้บุญที่บุ๋มตั้งใจทำตลอดมาจงโอบอุ้มบุ๋มให้รอดจากสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี….’อยากกอดอีกสักครั้ง’ เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ @boompanadda”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:59 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี

เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
เบนซ์ ลูกแม่ภัทร หอบหลักฐานดำเนินคดีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เบนซ์ เครียดจนแพนิค ยันไม่เคยยุ่งเซฟ ‘แม่ภัทร’ แม้แต่บาทเดียว เอาผิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
"ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา" ยืนยัน "บุ๋ม ปนัดดา" โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต

“ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค

“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี ข่าว

แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี

29 วินาที ที่แล้ว
เปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

เปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี

14 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี

18 นาที ที่แล้ว
ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค ระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริง ข่าว

ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค ระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริง

22 นาที ที่แล้ว
หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนจ่ายค่าบ้านให้ผู้รับเหมา ข่าว

หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนค่างวดพูลวิลล่า

34 นาที ที่แล้ว
เบนซ์ ลูกแม่ภัทร หอบหลักฐานดำเนินคดีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ข่าว

เบนซ์ เครียดจนแพนิค ยันไม่เคยยุ่งเซฟ ‘แม่ภัทร’ แม้แต่บาทเดียว เอาผิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

38 นาที ที่แล้ว
"ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา" ยืนยัน "บุ๋ม ปนัดดา" โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต ข่าว

“ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต

42 นาที ที่แล้ว
“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค ข่าวการเมือง

“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค

53 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลัง 'บุ๋ม ปนัดดา' เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เล่าวัน บุ๋ม ปนัดดา เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน วอนช่วยหาตัวลูก 2 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย เปิดค่าคลอด น้องเวร่า 1.7 ล้านฟาดกลับ ติณติณ นิวคันทรี่ ลั่น อย่าพูดเอาหล่อ บันเทิง

ประจักษ์ชัย เปิดค่าคลอด น้องเวร่า 1.7 ล้านฟาดกลับ ติณติณ นิวคันทรี่ ลั่น อย่าพูดเอาหล่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทพเจ้าธอร์พาเที่ยวไทย "คริส เฮมส์เวิร์ธ" อวดทริปกระบี่ ททท. ปลื้มช่วยโปรโมตระดับโลก บันเทิง

เทพเจ้าธอร์พาเที่ยวไทย “คริส เฮมส์เวิร์ธ” อวดทริปกระบี่ ททท. ปลื้มช่วยโปรโมตระดับโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบรท์ทีวี ยอมรับผิด ร่อนแถลงขออภัย พาดหัวมั่วแอดมิน Godd Dam เป็นอดีต สส.ก้าวไกล ข่าว

ไบรท์ทีวี ยอมรับผิด ร่อนแถลงขออภัย พาดหัวมั่วแอดมิน Godd Dam เป็นอดีต สส.ก้าวไกล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ มูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

เปิดประวัติ “มูลนิธิองค์กรทำดี” จากกลุ่มจิตอาสาปี จนสร้างศูนย์ช่วยภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อนุทินเซ็นถอนสัญชาติไทย "แรบไบโยเซฟ" ผู้นำชุมชนชาวยิว ข่าวการเมือง

ด่วน! อนุทินเซ็นถอนสัญชาติไทย “แรบไบโยเซฟ” ผู้นำชุมชนชาวยิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ จี้ บุ๋ม ปนัดดา-สบู่เบนเนท แจงที่มายืนยันยอดเงินสด 7 ล้านในตู้เซฟ ข่าว

หมอของขวัญ จี้ บุ๋ม ปนัดดา-สบู่เบนเนท แจงที่มาเงินสด 7 ล้านในตู้เซฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด สำนักใต้ฟ้า งวด 1/11/69 เด่นตัวเดียว 60 วงเน้น 000 เลขเด็ด

เลขเด็ด สำนักใต้ฟ้า งวด 1/11/69 เด่นตัวเดียว 60 วงเน้น 000

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว 4 แรงงานเมียนมาเหี้ยม ฆ่านายจ้างชาวจีน หลังปิดล้อมไร่อ้อยพนัสนิคม 5 ชั่วโมง ข่าวอาชญากรรม

จับแล้ว 4 แรงงานเมียนมาเหี้ยม ฆ่านายจ้างชาวจีน หลังปิดล้อมไร่อ้อยพนัสนิคม 5 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งข้าวก็ผิด! ไรเดอร์ถูกอดีตนักมวย รัวหมัดใส่หลังโทรหาลูกค้าสาว คาดปมหึงหวง ข่าว

ส่งข้าวก็ผิด! ไรเดอร์ถูกอดีตนักมวย รัวหมัดใส่หลังโทรหาลูกค้าสาว คาดปมหึงหวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว ธีรภัทร ไม่ติดใจโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ดิว ธีรภัทร ไม่ติดใจปมบัญชีส่วนตัว เพราะตั้งใจทำบุญ ส่งกำลังใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ชมหญิงแกร่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1/11/69 งวดนี้มาแรง! คัดเน้นๆ ชุดเลขท้ายตัวเด่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา มีกี่บัญชีรับบริจาค เปิดชื่อและที่มา บันเทิง

สรุป “บุ๋ม ปนัดดา” มีกี่บัญชีรับบริจาค? เปิดชื่อบัญชีและที่มาทั้งหมด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์ ข่าวอาชญากรรม

ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออม บลูเบอร์รี่ สงสัยทำไมผู้หญิงยอมเป็นเมียน้อย หลังดูข่าว บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ออม บลูเบอร์รี่ ดูข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ข้องใจ ทำไมผู้หญิงสวยเก่ง ยอมลดตัวเป็นเมียน้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว ข่าว

เปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน ข่าว

เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดประวัติ “มูลนิธิองค์กรทำดี” จากกลุ่มจิตอาสาปี จนสร้างศูนย์ช่วยภัยพิบัติ