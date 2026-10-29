เปิ้ล นาคร ช็อกข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จนร้องไห้ตาม รู้จักมา 20 ปี เชื่อใจขอให้ผ่านวิกฤตไปได้
เปิ้ล นาคร ร้องไห้ตาม บุ๋ม ปนัดดา หลังทราบข่าวปัญหาครอบครัว ชี้ปมมูลนิธิประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถาม ขอแค่ชี้แจงโปร่งใส ส่งกำลังใจให้สู้ต่อ
โซเชียลร่วมส่งกำลังให้ บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี หลังแถลงข่าวเรื่องที่ดิน มีการเชื่อมโยงชื่อของสามี ก๊อต อธิป รวมทั้งประเด็นเรื่องชีวิตครอบครัว และบัญชีการรับบริจาคของมูลนิธิ โดย ทนายเปิ้ล หรือ นางสาวศิริขวัญ นิลกรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายของมูลนิธิ ออกมาชี้แจงว่าหากมีข้อสงสัยก็พร้อมที่จะตรวจสอบตามกระบวนการจะถูกหรือผิดก็ขอให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ส่วนผู้ใดที่ละเมิดสิทธิอาจจะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ล่าสุด เปิ้ล นาคร หนึ่งในคนรู้จักของ บุ๋ม ปนัดดา มานานกว่า 20 ปี ให้สัมภาษณ์กับ APOP Today Online เผยว่า ตนเองรู้จักกับ บุ๋ม ปนัดดา มานานตั้งแต่สมัยที่บุ๋มได้ตำแหน่งนางสาวไทยใหม่ ๆ เคยไปกินข้าวร่วมกับครอบครัวและคุณแม่ของบุ๋มบ่อยครั้งจนรู้นิสัยว่าเป็นคนแกร่งและมีความมั่นใจสูงมาก ในอดีตเคยคิดว่าผู้หญิงแกร่งระดับนี้ต้องได้คู่ชีวิตที่พิเศษจริง ๆ ถึงจะเคียงคู่และเป็นแบ็กหลังที่แข็งแกร่งคอยซัพพอร์ตการทำงานเพื่อสังคมได้
หลังจาก บุ๋ม ปนัดดา แถลงข่าวเล่าเรื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวในอดีต ตนก็คาดไม่ถึงและช็อกเมื่อทราบข่าวพร้อมคนไทยทั้งประเทศ เพราะเห็นครอบครัวของบุ๋มมีความสุขและน่ารักมาก เบื้องหน้าแม้บุ๋มจะออกสื่อไปช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยรอยยิ้มจนดูไม่ออกว่ามีความทุกข์ แต่เมื่อตนได้ดูไลฟ์สดก็ถึงกับร้องไห้ตามด้วยความสงสาร
“ดูไลฟ์ไปร้องไห้ไปด้วยนะ นี่หรอบุ๋มที่เราเคยรู้จักมาตั้งนาน เราคิดว่าเขาแกร่ง แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ ความอ่อนไหวของเหล็กมันจะมีซ่อนอยู่ การทำให้ครอบครัวประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย” พร้อมแสดงความห่วงใยว่า บุ๋มคงตัดสินใจดีแล้วที่จะหย่า และเดินหน้าดูแลลูก ๆ รวมถึงเด็กในความดูแลต่อไป
ส่วนกรณีที่ฝ่ายชายยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือติดต่อไม่ได้นั้น เปิ้ล นาคร วิเคราะห์ในมุมมองของคนเป็นสามีว่า ฝ่ายชายอาจจะกำลังอยู่ในอาการช็อกเนื่องจากถูกบอกเลิกโดยยังไม่ได้ตั้งตัวหรืออธิบายความจริง
เปิ้ล มองว่า ฝ่ายชายอาจกำลังรอให้สถานการณ์และอารมณ์เย็นลงก่อนจะเข้ามาขอโทษ ขอเคลียร์ปัญหา หรือสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวกลับมาเป็นคนดี เพราะในฐานะพ่อและแม่ของลูก สุดท้ายแล้วอาจมีการเปิดโอกาสให้ความอภัยกัน หรือฝ่ายชายอาจจะยังไม่อยากหย่าและรอเวลาเคลียร์ใจ ซึ่งประเด็นนี้ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงเบื้องลึก
นอกจากประเด็นครอบครัวแล้ว เปิ้ล นาคร ยังเล่าว่า จูน กษมา ภรรยา คอยเตือนสติเสมอว่า ทำอะไรก็ได้อย่าให้ผิดกฎหมายเพราะชื่อเสียงสร้างมานานกว่า 40 ปี เมื่อเปิ้ลคิดจะจัดตั้งมูลนิธิหลังช่วยคนมานาน 15 ปี จูนได้กำชับว่ามูลนิธิต้องมีความสะอาดและโปร่งใส 100%
กรณีที่มีสื่อ เพจ หรือประชาชน ออกมาตั้งคำถามหรือตรวจสอบนั้น เปิ้ล นาคร อธิบายว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในประเทศที่จะสงสัยและสอบถามได้ ส่วนมูลนิธิก็มีหน้าที่ชี้แจงและแสดงความบริสุทธิ์ใจ
“ใครสงสัย อยากทำอะไร เขามีสิทธิ์ถาม เราก็มีสิทธิ์อธิบาย หน้าที่ของเราคือเปิดให้ดู เรียกบัญชีมาคุยได้เลย มันสามารถบอกได้หมด”
ในช่วงท้าย เปิ้ล นาคร ส่งกำลังใจถึง บุ๋ม ปนัดดา ขอให้เข้มแข็ง เก็บความรักไว้ให้ลูกและประชาชนที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ พร้อมอวยพรให้สู้ต่อไป มีอะไรที่สามารถอธิบายได้ก็ขอให้อธิบายให้หมดทุกประเด็น และยืนยันว่าเชื่อมั่นในตัวบุ๋มเสมอ
ก่อนหน้านี้ เปิ้ล นาคร โพสต์ภาพขณะกอด บุ๋ม ปนัดดา พร้อมข้อความให้กำลังใจว่า “20 กว่าปีมาแล้วที่เราได้รู้จักกัน…จากวันแรกจนมาถึงวันนี้พี่เปิ้ลยังคิดอยู่เสมอว่าบุ๋มเป็นผู้หญิงที่โคตรเก่งและโคตรมั่นใจตัวเองในตัวเองสูงมาก …นึกไม่ถึงว่าชีวิตครอบครัวที่ดูเหมือนจะอบอุ่นของบุ๋ม มันจะเป็นแบบที่บุ๋มเล่าให้ทุกคนทั้งประเทศฟังในวันนี้….น้ำตาของบุ๋มในวันนี้ มันยังคงแฝงความแข็งแกร่งที่แสนจะบอบบาง เหมือนที่พี่เคยเห็นเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว … ‘หลายชีวิตของครอบครัวที่จะทำให้สมบูรณ์ได้ บางทีมันก็ยากที่จะคาดเดา’….
ขอให้บุญที่บุ๋มตั้งใจทำตลอดมาจงโอบอุ้มบุ๋มให้รอดจากสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี….’อยากกอดอีกสักครั้ง’ เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ @boompanadda”
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