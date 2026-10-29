เปิดประวัติ “มูลนิธิองค์กรทำดี” จากกลุ่มจิตอาสาปี จนสร้างศูนย์ช่วยภัยพิบัติ
มูลนิธิองค์กรทำดี ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทยประจำปี 2543 นักแสดงและพิธีกร ซึ่งเริ่มทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจังในปี 2557 โดยใช้เงินส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกลุ่มจิตอาสา ก่อนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
บุ๋มเคยให้สัมภาษณ์กับ วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา ในรายการ WOODY FM เมื่อปี 2567 ว่า หนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้เธอหันมาสนใจการช่วยเหลือผู้หญิงอย่างจริงจังคือคดีข่มขืนบนรถไฟในปี 2557 ซึ่งทำให้เริ่มตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของลูกสาวและผู้หญิงในสังคมไทย
จากเหตุการณ์ครั้งนั้น บุ๋มเริ่มศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง และใช้ชื่อเสียงในวงการบันเทิงช่วยผลักดันประเด็นความปลอดภัย รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ
ในระยะแรก องค์กรทำดีไม่ได้มีสถานะเป็นมูลนิธิตามกฎหมาย แต่เป็นการรวมตัวของบุ๋มและเครือข่ายจิตอาสา เพื่อประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งผู้หญิง เด็ก ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยธรรมชาติ
การทำงานอาศัยเงินส่วนตัวของบุ๋ม เงินสมทบจากผู้สนับสนุน และสิ่งของบริจาคจากประชาชน ก่อนขยายเครือข่ายอาสาสมัครและรูปแบบความช่วยเหลือให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น
หนึ่งในช่วงที่องค์กรทำดีมีบทบาทอย่างชัดเจนคือการระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างปี 2563 ถึง 2564 โดยทีมอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือทั้งประชาชนที่ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่รอเตียงรักษา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรค
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 บุ๋มให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้จัดการออนไลน์ว่า ในช่วงเริ่มต้นการระบาด เธอใช้เงินส่วนตัวประมาณ 2.4 ล้านบาท ซื้อชุดป้องกันการติดเชื้อหรือ PPE เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ก่อนมีประชาชนร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์เพิ่มเติม
ความช่วยเหลือขยายจากการจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันโรค ไปสู่การแจกอาหารและสิ่งของจำเป็น การประสานหาเตียงรักษา การส่งเครื่องผลิตออกซิเจนให้ผู้ป่วย และการจัดรถรับส่งผู้ป่วยโควิดไปโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ไทยพีบีเอสรายงานเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ว่า องค์กรทำดีเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยโควิดซึ่งได้รับเตียงรักษาแล้ว แต่ไม่มีรถเดินทางไปโรงพยาบาล โดยใช้รถพยาบาลแรงดันลบพร้อมเจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย
ส่วนบทสัมภาษณ์ของผู้จัดการออนไลน์ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ระบุว่า ทีมองค์กรทำดีมีรถพยาบาลแรงดันลบ 3 คัน และรถกู้ภัยอีก 3 คัน สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและรับส่งประชาชน โดยตัวเลขนี้เป็นข้อมูลการปฏิบัติงาน ณ ช่วงเวลาที่สัมภาษณ์ ไม่ใช่จำนวนยานพาหนะของมูลนิธิในปัจจุบัน
นอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว บุ๋มยังระบุว่าองค์กรได้ขยายการทำงานไปยังจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และนครนายก พร้อมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในจังหวัดอื่นเพื่อจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือประชาชน
ต่อมาในปี 2565 องค์กรทำดีจดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรตามกฎหมาย โดยมีบุ๋ม ปนัดดา เป็นประธานมูลนิธิ
การจดทะเบียนทำให้องค์กรมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกจากตัวผู้ก่อตั้ง สามารถถือครองทรัพย์สินและดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิได้ โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารและดูแลการดำเนินงานตามข้อบังคับ
ภายหลังจดทะเบียน มีการเปิดบัญชีธนาคารในชื่อมูลนิธิองค์กรทำดีเพิ่มเติมจากบัญชีเดิมชื่อ “องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ซึ่งเปิดไว้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกลุ่มจิตอาสา
ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิชี้แจงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ว่า คณะกรรมการมีมติในการประชุมวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ให้ใช้บัญชีเดิมเป็นอีกบัญชีหนึ่งของมูลนิธิ เนื่องจากยังมีประชาชนที่เคยบริจาคเงินผ่านบัญชีเก่าและยังคงใช้ข้อมูลบัญชีเดิมอยู่
ทั้งนี้ คำชี้แจงเรื่องการบริหารบัญชีเป็นข้อมูลจากฝ่ายกฎหมายมูลนิธิ ส่วนการตรวจสอบธุรกรรมและการใช้จ่ายเงินเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาจากเอกสารทางบัญชีและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแยกต่างหาก
หลังจดทะเบียนมูลนิธิ บุ๋มยังเดินหน้าวางแผนสร้างสถานที่ถาวรสำหรับรองรับการช่วยเหลือประชาชน โดยต้องการให้เป็นศูนย์กลางการทำงานของอาสาสมัครและใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว
ในรายการ WOODY FM เมื่อปี 2567 บุ๋มเปิดเผยว่าได้นำเงินเก็บส่วนตัวไปซื้อที่ดินบริเวณรังสิตคลอง 8 จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ทำงานของมูลนิธิ โดยมีแนวคิดจัดสร้างที่พักสำหรับผู้หญิง โรงทาน สวนปฏิบัติธรรม และพื้นที่รองรับรถสำหรับออกช่วยเหลือประชาชน
ต่อมาโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้านภัยพิบัติสำหรับรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชน ทั้งการจัดเก็บสิ่งของและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ การจัดเตรียมยานพาหนะ และการสร้างพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ล่าสุดในเดือนตุลาคม 2569 บุ๋มเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารของมูลนิธิที่ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยอธิบายว่าโครงการได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาอาชีพและช่วยเหลือประชาชนในอนาคต
บุ๋มระบุว่าได้โอนที่ดินที่ใช้ก่อสร้างโครงการให้เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิแล้ว และยืนยันว่าอาคารที่สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการทำงานสาธารณกุศล ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของเธอ
สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้าง อาคารที่เปิดใช้งานจริง และงบประมาณทั้งหมด ยังต้องตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารโครงการและข้อมูลที่มูลนิธิเปิดเผยเพิ่มเติม เพื่อแยกส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จออกจากส่วนที่ยังอยู่ระหว่างพัฒนา
ตลอดระยะเวลา 12 ปี นับจากเริ่มกลุ่มจิตอาสาในปี 2557 จนถึงปี 2569 องค์กรทำดีได้ขยายบทบาทจากการช่วยเหลือประชาชนเป็นกรณี ไปสู่การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร การสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุข และการพัฒนาสถานที่ถาวรสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปัจจุบันมูลนิธิองค์กรทำดียังคงมีบุ๋ม ปนัดดา เป็นบุคคลสำคัญในการประชาสัมพันธ์และประสานการทำงาน ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารบัญชีรับบริจาคและโครงการก่อสร้างกำลังได้รับการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของมูลนิธิได้อย่างชัดเจน
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