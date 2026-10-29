จับแล้ว 4 แรงงานเมียนมาเหี้ยม ฆ่านายจ้างชาวจีน หลังปิดล้อมไร่อ้อยพนัสนิคม 5 ชั่วโมง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:20 น.
จับแล้ว 4 แรงงานเมียนมาเหี้ยม ฆ่านายจ้างชาวจีน หลังปิดล้อมไร่อ้อยพนัสนิคม 5 ชั่วโมง

ตำรวจสนธิกำลังกว่า 100 นาย ปิดล้อมไร่อ้อยกว่า 100 ไร่ ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นานกว่า 5 ชั่วโมง ก่อนแรงงานเมียนมา 4 คน ผู้ต้องหาคดีฆ่านายจ้างชาวจีนที่ลาดกระบัง เดินออกมามอบตัวเอง

แรงงานชาวเมียนมา 4 คน ผู้ต้องหาคดีรุมทำร้ายนายจ้างชาวจีนเสียชีวิต 1 ราย ในแคมป์คนงานย่านลาดกระบัง เดินออกจากไร่อ้อยมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อกลางดึกวันที่ 28 ตุลาคม 2569 หลังถูกปิดล้อมนานกว่า 5 ชั่วโมง

ปฏิบัติการเริ่มขึ้นช่วงกลางดึก เมื่อตำรวจ สภ.พนัสนิคม ร่วมกับตัวแทนจาก สน.ลาดกระบัง ฝ่ายปกครองอำเภอพนัสนิคม และหน่วยกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง สนธิกำลังกว่า 100 นาย เข้าปิดล้อมพื้นที่ป่าอ้อยกว่า 100 ไร่ บริเวณหมู่ 9 ตำบลหัวถนน และหมู่ 1 ตำบลสระสี่เหลี่ยม

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เจ้าหน้าที่กระจายกำลังล้อมพื้นที่โดยรอบ พร้อมนำโดรนตรวจจับความร้อนขึ้นบินค้นหาความเคลื่อนไหวภายในไร่อ้อย เพื่อกดดันให้กลุ่มผู้ต้องหาออกมามอบตัว

ผ่านไปกว่า 5 ชั่วโมง ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 2 คน เดินออกจากไร่อ้อยเข้าหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เฝ้าระวังอยู่บริเวณแนวเขตติดต่อ ก่อนยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่หลบหนีคดีฆาตกรรมนายจ้าง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่งเล่าว่า ระหว่างยืนเฝ้าระวังในพื้นที่ พบชายและหญิงรวม 4 คน เดินออกมาจากไร่อ้อยและตรงเข้ามาหา เมื่อสังเกตใบหน้าแล้วพบว่าคล้ายกับบุคคลที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัว จึงเข้าไปสอบถาม ก่อนทั้งหมดยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีมา

กลุ่มผู้ต้องหาขอน้ำดื่มและอาหาร เนื่องจากอ่อนแรงจากการหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยเป็นเวลานาน จึงตัดสินใจเดินออกมามอบตัวด้วยตนเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ

นายเสือ กำนันตำบลสระสี่เหลี่ยม ระบุว่า หลังได้รับการประสานจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาหลบหนีจากพื้นที่ลาดกระบังเข้ามาซ่อนตัวในไร่อ้อย จึงช่วยประสานชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครอง ร่วมกันปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันการหลบหนี

การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้ง 4 คน เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลมีนบุรี เจ้าหน้าที่อ่านหมายจับ ก่อนควบคุมตัวส่งให้ สน.ลาดกระบัง สอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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คดีนี้เกิดเมื่อค่ำวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ที่ไซต์ก่อสร้าง ซอยพัฒนาชนบท 3 แยก 15 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ นายหยาง จงซู อายุ 39 ปี สัญชาติจีน ถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะและใบหน้าจนเสียชีวิต ส่วนนายเหอ สือเซิ่ง อายุ 49 ปี สัญชาติจีน ถูกตีที่ศีรษะและถูกแทงที่หลัง 1 แผล

คำให้การพยานในชั้นต้นระบุว่า ทั้งสองคนเดินทางมาจ่ายค่าแรงประจำเดือนให้ลูกจ้างชาวเมียนมากว่า 60 คน ระหว่างนั้นนายหยางต่อว่าคนงาน 4 คน ซึ่งเป็นสามีภรรยา 2 คู่ เรื่องทำงานไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 4 คนขอลาออกทันที แต่นายหยางปฏิเสธจ่ายค่าแรงเพราะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามข้อตกลง

ในที่เกิดเหตุพบเหล็กข้ออ้อยยาวประมาณ 60 เซนติเมตรเปื้อนเลือด 1 ท่อน และซองจ่ายค่าแรงเปื้อนเลือด ผู้ก่อเหตุชิงเงินค่าแรงไปราว 40,000 ถึง 50,000 บาท ก่อนหลบหนี ส่วนคนงานคนอื่นไม่ได้ร่วมก่อเหตุ

ผู้ต้องหา 1 ใน 4 คน ทราบชื่อคือนายโซ ทึก อ่อง (SOE HTIKE AUNG) อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ต้องหาอีก 3 คน และยังไม่มีรายงานว่าทั้งหมดให้การอย่างไรในชั้นสอบสวน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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