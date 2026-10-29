หมอของขวัญ จี้ บุ๋ม ปนัดดา-สบู่เบนเนท แจงที่มาเงินสด 7 ล้านในตู้เซฟ
หมอของขวัญ สงสัยที่มาเงินสด 7 ล้านในตู้เซฟ จี้ บุ๋ม ปนัดดา-สบู่เบนเนท ยืนยันพร้อมชี้แจงด้วยหลักฐานอย่างละเอียด
เมื่อช่วงสายวันนี้ (29 ต.ค. 69) หมอของขวัญ ยังคงออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นร้อนวงการบันเทิงและวงการมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดโพสต์ข้อความเรียกร้องให้ บุ๋ม ปนัดดา และเจ้าของสบู่เบนเนท ออกมาชี้แจงที่มาและยืนยันยอดเงินสดจำนวน 7 ล้านบาท ในตู้เซฟว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ หลัง บุ๋ม อ้างในวงแถลงข่าวว่าได้รับเป็นเงินขวัญถุงลูก ๆ แต่กลับเจอโพสต์รับมอบเงินสบู่เบนเนทให้ลูก ๆ แค่ 1 ล้านบาท
“เงินสดหลักหลาย ๆ ล้านที่ถูกเก็บในรูปแบบ “เงินสดในเซฟที่บ้าน” มันจะมีเหตุผลที่พบบ่อยอยู่ไม่กี่เรื่อง
1. เป็นเงินไม่สะอาด ไม่มีที่มาที่ไป เข้าระบบไม่ได้ ยังไม่ได้ผ่านการฟอก เช่น เงินสินบน เงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย เงินเลี่ยงภาษี รวมถึง “เงินบริจาค” ในหลาย ๆ กรณีที่เราได้เห็นกันในสังคมไปแล้ว
2. เป็นเงินที่ต้องการให้อยู่นอกระบบ เผื่อฉุกเฉินต้องออกนอกประเทศ ต้องจ่ายส่วย หรืออยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงในการโดนอายัดบัญชี หรือโดนคดี
3. เป็นเงินแต่ง เงินสินสอด เงินขวัญถุง เพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อบางบ้าน
ที่หมอออกมาตั้งคำถามเรื่องเงินสด 7 ล้าน เพราะเงินสดจำนวนนี้พัวพันกับผู้ที่ทำมูลนิธิ เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคจำนวนมหาศาลของประชาชน ไม่ใช่ดารานักธุรกิจทั่วไป ยิ่งต้องเคลียร์ตัวเองให้ใสสะอาดโดยเฉพาะเส้นเงิน และไทม์ไลน์ เป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่โกหกไม่ได้
เงินสดในเซฟ 7 ล้านที่อ้างว่าได้รับจากสบู่เบนเนท
10 ธค. 65 คุณบุ๋มโพส สบู่เบนเนทมอบเงินรับขวัญน้องอเล็กซ์และน้องอันดามันจำนวน 1 ล้านบาท
ปี 2567 คุณบุ๋มจับได้สามีนอกใจ และแยกห้องกันอยู่ แต่คุณบุ๋มยังเชื่อใจ โดยให้รู้รหัสเซฟได้เนื่องจากเชื่อว่า ผัวที่เลวแต่ยังเป็นพ่อที่ดี
ปี 2567 คุณบุ๋มคลอดน้องอาเธอร์ ลูกชายคนเล็ก ไม่มีปรากฎตามสื่อว่าสบู่เบทเนทมองเงินขวัญถุงเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
คำถามคงต้องหวนกลับไปที่เจ้าของสบู่เบนเนทถึงเงินสดจำนวน 7 ล้าน ว่าได้มอบเงินจำนวนนี้เป็นขวัญถุงให้ตามอ้างหรือไม่ ได้มีการลงบัญชี ยื่นภาษีหรือไม่ และหากจริงก็เป็นไปได้ว่าคุณบุ๋มเก็บเงินขวัญถุงเป็นเงินสด 7 ล้าน และเชื่อว่าพ่อของเด็กจะไม่แตะต้องเงินนี้ แต่หากยอดเงินที่สบู่มอบให้ไม่ใช่ 7 ล้าน คุณบุ๋มคงต้องชี้แจงว่า เงินส่วนไหน เงินอะไร และเก็บในรูปแบบของเงินสดทำไม”
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อ้างอิงจาก : FB Doctorkatekate