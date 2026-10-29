ดิว ธีรภัทร ไม่ติดใจปมบัญชีส่วนตัว เพราะตั้งใจทำบุญ ส่งกำลังใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ชมหญิงแกร่ง
ดิว ธีรภัทร กางสลิปโอน 1 แสน เผยไม่ติดใจบัญชีส่วนตัว เพราะเต็มใจทำบุญ ขอส่งกำลังใจให้ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ชื่นชมหญิงแกร่งอุทิศตัวช่วยเหลือสังคมมาตลอด
เป็นหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิมูลนิธิองค์กรทําดี สำหรับ ดิว ธีรภัทร พ่อค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชื่อดัง เจ้าของเพจ พี่ดิว ธีรภัทร ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.3 ล้านคน ออกมาแสดงความเห็นประเด็นเรื่องการโอนเงินช่วยเหลือประชาชน เจ้าตัวโพสต์ภาพหลักฐานการโอนเงินจำนวน 100,000 บาทให้กับมูลนิธิในวันที่ 11 กันยายน 2567 พร้อมระบุข้อความว่า
“ผมคนหนึ่ง ที่เคยโอนไปบัญชีส่วนตัวคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี แต่ผมไม่ติดใจว่าเป็นบัญชีไหนเพราะเราเต็มใจทำบุญ ?
ขอแค่คุณบุ๋มได้เอาไปช่วยพี่น้องประชาชนในยามทุกข์ยาก วันนี้ไม่ว่าคุณบุ๋มจะเจอกับมรสุมปัญหาใด ๆ ในฐานะมนุษย์ด้วยกัน ขอให้คุณบุ๋มก้าวผ่าน พิสูจน์ตัวเองความถูกต้องและความโปร่งใสเพื่อพี่น้องประชาชนจะทำให้คุณบุ๋มผ่านเรื่องนี้ไปได้ เป็นกำลังใจให้ครับ
คนล้มเราไม่ข้ามกัน ความดีที่คุณบุ๋มทำมาตลอดก็ดีมาก ๆ แล้วทุกเหตุการณ์ ขอให้คุณบุ๋มได้พิสูจน์ตัวเองและผมขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้แบบสันตินะครับ
ใครจะคิดต่างจากผม ผมก็น้อมรับทุกคำตัดสิน แต่หัวใจผมเลือกการให้กำลังใจมากกว่าคำด่าทอกัน รอคุณบุ๋มพิสูจน์ตัวเอง ฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอ ผมเชื่อแบบนั้นมาเสมอ”
จากนั้น ดิว ธีรภัทร คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์เดียวกันว่า “น้อมรับทุกคอมเมนต์ ทุกคนกระบวนการก็ว่ากันไป แต่คนที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอด ในวันที่เจอมรสุมชีวิต สำหรับผมตอนนี้กำลังใจ รอให้พี่เขาได้พิสูจน์ตากระบวนการไป ปลายทางจะเป็นยังไงอย่างน้อย ๆ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้แบบสันตินะครับ ผมเลือกใช้คำนี้ เหตุผลส่วนตัวนะครับ ใครไม่ชอบไม่ว่ากันครับ”
ล่าสุด อินฟลูฯ คนดังโพสต์ภาพคู่ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมข้อความให้กำลังใจว่า “ผู้หญิงคนที่ช่วยสังคมมาตลอด ทุกเหตุการณ์จะเห็นผู้หญิงคนนี้เสมอ ผมจำได้ในวันที่พี่ท้องพี่ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน วันนี้พี่เจอปัญหามรสุมถาโถม สำหรับผมมีคำว่ากำลังใจนะครับ พี่บุ๋มปนัดดา พี่คือผู้หญิงคนที่เก่งและเเกร่งมาตลอด ขอให้ปัญหานี้จบลงอย่างสันตินะครับ”
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