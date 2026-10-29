ดิว ธีรภัทร ไม่ติดใจปมบัญชีส่วนตัว เพราะตั้งใจทำบุญ ส่งกำลังใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ชมหญิงแกร่ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:14 น.
ดิว ธีรภัทร ไม่ติดใจโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว บุ๋ม ปนัดดา

ดิว ธีรภัทร กางสลิปโอน 1 แสน เผยไม่ติดใจบัญชีส่วนตัว เพราะเต็มใจทำบุญ ขอส่งกำลังใจให้ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ชื่นชมหญิงแกร่งอุทิศตัวช่วยเหลือสังคมมาตลอด

เป็นหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิมูลนิธิองค์กรทําดี สำหรับ ดิว ธีรภัทร พ่อค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชื่อดัง เจ้าของเพจ พี่ดิว ธีรภัทร ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.3 ล้านคน ออกมาแสดงความเห็นประเด็นเรื่องการโอนเงินช่วยเหลือประชาชน เจ้าตัวโพสต์ภาพหลักฐานการโอนเงินจำนวน 100,000 บาทให้กับมูลนิธิในวันที่ 11 กันยายน 2567 พร้อมระบุข้อความว่า

“ผมคนหนึ่ง ที่เคยโอนไปบัญชีส่วนตัวคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี แต่ผมไม่ติดใจว่าเป็นบัญชีไหนเพราะเราเต็มใจทำบุญ ?

โฆษณา

ขอแค่คุณบุ๋มได้เอาไปช่วยพี่น้องประชาชนในยามทุกข์ยาก วันนี้ไม่ว่าคุณบุ๋มจะเจอกับมรสุมปัญหาใด ๆ ในฐานะมนุษย์ด้วยกัน ขอให้คุณบุ๋มก้าวผ่าน พิสูจน์ตัวเองความถูกต้องและความโปร่งใสเพื่อพี่น้องประชาชนจะทำให้คุณบุ๋มผ่านเรื่องนี้ไปได้ เป็นกำลังใจให้ครับ

คนล้มเราไม่ข้ามกัน ความดีที่คุณบุ๋มทำมาตลอดก็ดีมาก ๆ แล้วทุกเหตุการณ์ ขอให้คุณบุ๋มได้พิสูจน์ตัวเองและผมขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้แบบสันตินะครับ

ใครจะคิดต่างจากผม ผมก็น้อมรับทุกคำตัดสิน แต่หัวใจผมเลือกการให้กำลังใจมากกว่าคำด่าทอกัน รอคุณบุ๋มพิสูจน์ตัวเอง ฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอ ผมเชื่อแบบนั้นมาเสมอ”

จากนั้น ดิว ธีรภัทร คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์เดียวกันว่า “น้อมรับทุกคอมเมนต์ ทุกคนกระบวนการก็ว่ากันไป แต่คนที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอด ในวันที่เจอมรสุมชีวิต สำหรับผมตอนนี้กำลังใจ รอให้พี่เขาได้พิสูจน์ตากระบวนการไป ปลายทางจะเป็นยังไงอย่างน้อย ๆ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้แบบสันตินะครับ ผมเลือกใช้คำนี้ เหตุผลส่วนตัวนะครับ ใครไม่ชอบไม่ว่ากันครับ”

ดิว ธีรภัทร ไม่ติดใจปมบัญชีส่วนตัว บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : พี่ดิว ธีรภัทร

ล่าสุด อินฟลูฯ คนดังโพสต์ภาพคู่ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมข้อความให้กำลังใจว่า “ผู้หญิงคนที่ช่วยสังคมมาตลอด ทุกเหตุการณ์จะเห็นผู้หญิงคนนี้เสมอ ผมจำได้ในวันที่พี่ท้องพี่ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน วันนี้พี่เจอปัญหามรสุมถาโถม สำหรับผมมีคำว่ากำลังใจนะครับ พี่บุ๋มปนัดดา พี่คือผู้หญิงคนที่เก่งและเเกร่งมาตลอด ขอให้ปัญหานี้จบลงอย่างสันตินะครับ”

โฆษณา
ดิว ธีรภัทร ไม่ติดใจปมบัญชีส่วนตัว บุ๋ม ปนัดดา-2
ภาพจาก Facebook : พี่ดิว ธีรภัทร
ดิว ธีรภัทร และ บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : พี่ดิว ธีรภัทร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:14 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี

เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
เบนซ์ ลูกแม่ภัทร หอบหลักฐานดำเนินคดีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เบนซ์ เครียดจนแพนิค ยันไม่เคยยุ่งเซฟ ‘แม่ภัทร’ แม้แต่บาทเดียว เอาผิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
&quot;ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา&quot; ยืนยัน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต

“ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค

“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี ข่าว

แฉปมบุกรุกป่าภูเก็ต อ้างก๊อตสั่งแบ็กโฮถางทางวิ่งเทรล จนถูกดำเนินคดี

30 วินาที ที่แล้ว
เปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

เปิด 4 รายการโอนเงินใน 21 นาที รวม 27.75 ล้าน ปมบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี

14 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่จำเนียร หวยงวด 1 พ.ย. 69 เปิด 10 อันดับขายดี

18 นาที ที่แล้ว
ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค ระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริง ข่าว

ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิ-ปิดรับบริจาค ระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริง

22 นาที ที่แล้ว
หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนจ่ายค่าบ้านให้ผู้รับเหมา ข่าว

หลักฐานโผล่? โหนกระแส กระทบยอด-เทียบสลิป องค์กรทำดี โอนค่างวดพูลวิลล่า

34 นาที ที่แล้ว
เบนซ์ ลูกแม่ภัทร หอบหลักฐานดำเนินคดีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ข่าว

เบนซ์ เครียดจนแพนิค ยันไม่เคยยุ่งเซฟ ‘แม่ภัทร’ แม้แต่บาทเดียว เอาผิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

38 นาที ที่แล้ว
&quot;ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา&quot; ยืนยัน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต ข่าว

“ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา” ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” โอนเงินบัญชีส่วนตัว สร้างบ้านในภูเก็ต

42 นาที ที่แล้ว
“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค ข่าวการเมือง

“แสงเดือน” เปิดใจหลัง “อานนท์” ขอโทษ ชี้ชื่อเสียงเสียไป ไม่อาจเยียวยาด้วยไม่กี่ประโยค

53 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลัง &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เล่าวัน บุ๋ม ปนัดดา เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน วอนช่วยหาตัวลูก 2 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย เปิดค่าคลอด น้องเวร่า 1.7 ล้านฟาดกลับ ติณติณ นิวคันทรี่ ลั่น อย่าพูดเอาหล่อ บันเทิง

ประจักษ์ชัย เปิดค่าคลอด น้องเวร่า 1.7 ล้านฟาดกลับ ติณติณ นิวคันทรี่ ลั่น อย่าพูดเอาหล่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทพเจ้าธอร์พาเที่ยวไทย &quot;คริส เฮมส์เวิร์ธ&quot; อวดทริปกระบี่ ททท. ปลื้มช่วยโปรโมตระดับโลก บันเทิง

เทพเจ้าธอร์พาเที่ยวไทย “คริส เฮมส์เวิร์ธ” อวดทริปกระบี่ ททท. ปลื้มช่วยโปรโมตระดับโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบรท์ทีวี ยอมรับผิด ร่อนแถลงขออภัย พาดหัวมั่วแอดมิน Godd Dam เป็นอดีต สส.ก้าวไกล ข่าว

ไบรท์ทีวี ยอมรับผิด ร่อนแถลงขออภัย พาดหัวมั่วแอดมิน Godd Dam เป็นอดีต สส.ก้าวไกล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองกำลังนเรศวร ยิงเตือนทันที หลังเมียนมาปะทะเดือด ทำกระสุนตกใส่ฝั่งไทย ข่าว

กองกำลังนเรศวร ยิงเตือนทันที หลังเมียนมาปะทะเดือด ทำกระสุนตกใส่ฝั่งไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร ร้องไห้ตาม บุ๋ม ปนัดดา หลังแถลงเรื่องครอบครัว ข่าว

เปิ้ล นาคร ช็อกข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จนร้องไห้ตาม รู้จักมา 20 ปี เชื่อใจขอให้ผ่านวิกฤตไปได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/11/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออกวันอาทิตย์ เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1/11/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออกวันอาทิตย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ มูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

เปิดประวัติ “มูลนิธิองค์กรทำดี” จากกลุ่มจิตอาสาปี จนสร้างศูนย์ช่วยภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อนุทินเซ็นถอนสัญชาติไทย &quot;แรบไบโยเซฟ&quot; ผู้นำชุมชนชาวยิว ข่าวการเมือง

ด่วน! อนุทินเซ็นถอนสัญชาติไทย “แรบไบโยเซฟ” ผู้นำชุมชนชาวยิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ จี้ บุ๋ม ปนัดดา-สบู่เบนเนท แจงที่มายืนยันยอดเงินสด 7 ล้านในตู้เซฟ ข่าว

หมอของขวัญ จี้ บุ๋ม ปนัดดา-สบู่เบนเนท แจงที่มาเงินสด 7 ล้านในตู้เซฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด สำนักใต้ฟ้า งวด 1/11/69 เด่นตัวเดียว 60 วงเน้น 000 เลขเด็ด

เลขเด็ด สำนักใต้ฟ้า งวด 1/11/69 เด่นตัวเดียว 60 วงเน้น 000

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว 4 แรงงานเมียนมาเหี้ยม ฆ่านายจ้างชาวจีน หลังปิดล้อมไร่อ้อยพนัสนิคม 5 ชั่วโมง ข่าวอาชญากรรม

จับแล้ว 4 แรงงานเมียนมาเหี้ยม ฆ่านายจ้างชาวจีน หลังปิดล้อมไร่อ้อยพนัสนิคม 5 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา มีกี่บัญชีรับบริจาค เปิดชื่อและที่มา บันเทิง

สรุป “บุ๋ม ปนัดดา” มีกี่บัญชีรับบริจาค? เปิดชื่อบัญชีและที่มาทั้งหมด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์ ข่าวอาชญากรรม

ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออม บลูเบอร์รี่ สงสัยทำไมผู้หญิงยอมเป็นเมียน้อย หลังดูข่าว บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ออม บลูเบอร์รี่ ดูข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ข้องใจ ทำไมผู้หญิงสวยเก่ง ยอมลดตัวเป็นเมียน้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว ข่าว

เปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน ข่าว

เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปออม บลูเบอร์รี่ ดูข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ข้องใจ ทำไมผู้หญิงสวยเก่ง ยอมลดตัวเป็นเมียน้อย