ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์
ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์ รวบ 5 ตัวการพร้อมของกลาง ยึดเงินสด-อุปกรณ์ไอทีเพียบ
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ นำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้าประเวณีออนไลน์รายใหญ่ 5 ราย หลังประสานข้อมูลเชิงลึกร่วมกับหน่วยงาน Specialised Crime Branch กองสืบสวนอาชญากรรมสิงคโปร์ ติดตามพฤติการณ์จัดหาหญิงสาวชาวไทยส่งไปขายบริการทางเพศในประเทศสิงคโปร์
ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย นายลีโอ (MR.LEOW) อายุ 46 ปี สัญชาติสิงคโปร์, น.ส.อาภาภรณ์ อายุ 37 ปี, น.ส.นันทณีย์ อายุ 33 ปี, นายแอรอน (MR.AARON) อายุ 42 ปี สัญชาติสิงคโปร์ พร้อมทั้งเรียกตัวนายพงศกร อายุ 35 ปี เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหนักหลายฐานความผิด ทั้งร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิง ร่วมกันจัดให้มีการค้าประเวณี ร่วมกันโฆษณาชักชวน ร่วมกันฟอกเงิน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
การแกะรอยพบว่าขบวนการนี้เชื่อมโยงกับเครือข่าย Lover’s Fortress ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ 7th Heaven กับ 7th Heaven 2 ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินจนพบรายการโอนเงินหมุนเวียนจากการค้ากามจำนวนมาก จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ จากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 16 เล่ม, บัตร ATM 10 ใบ, เงินสด 100,000 บาท พร้อมเครื่องประดับ รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท
จากการซักถามปากคำเบื้องต้น นายลีโอรับสารภาพว่าเริ่มจัดหาหญิงไทยไปขายบริการทางเพศที่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2562 มีนายแอรอนเป็นหุ้นส่วน ใช้แอปพลิเคชัน Telegram, LINE, WhatsApp ติดต่อลูกค้า ขณะที่ น.ส.อาภาภรณ์ รับว่าเป็นภรรยาของนายลีโอ ทำหน้าที่สร้างหน้าร้านออนไลน์ หาลูกค้า ประสานงานเอเจนซีและที่พัก ส่วนนายพงศกรรับหน้าที่เป็นแอดมิน คอยตัดต่อภาพหญิงสาวตามคำสั่ง ขณะที่ น.ส.นันทณีย์ ให้การปฏิเสธอ้างว่าเพียงให้ยืมบัญชีไปใช้โดยไม่ทราบเรื่อง เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
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