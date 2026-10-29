ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:56 น.
ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์ รวบ 5 ตัวการพร้อมของกลาง ยึดเงินสด-อุปกรณ์ไอทีเพียบ

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ นำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้าประเวณีออนไลน์รายใหญ่ 5 ราย หลังประสานข้อมูลเชิงลึกร่วมกับหน่วยงาน Specialised Crime Branch กองสืบสวนอาชญากรรมสิงคโปร์ ติดตามพฤติการณ์จัดหาหญิงสาวชาวไทยส่งไปขายบริการทางเพศในประเทศสิงคโปร์

ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย นายลีโอ (MR.LEOW) อายุ 46 ปี สัญชาติสิงคโปร์, น.ส.อาภาภรณ์ อายุ 37 ปี, น.ส.นันทณีย์ อายุ 33 ปี, นายแอรอน (MR.AARON) อายุ 42 ปี สัญชาติสิงคโปร์ พร้อมทั้งเรียกตัวนายพงศกร อายุ 35 ปี เข้ารับทราบข้อกล่าวหา

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เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหนักหลายฐานความผิด ทั้งร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิง ร่วมกันจัดให้มีการค้าประเวณี ร่วมกันโฆษณาชักชวน ร่วมกันฟอกเงิน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

การแกะรอยพบว่าขบวนการนี้เชื่อมโยงกับเครือข่าย Lover’s Fortress ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ 7th Heaven กับ 7th Heaven 2 ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินจนพบรายการโอนเงินหมุนเวียนจากการค้ากามจำนวนมาก จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ จากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 16 เล่ม, บัตร ATM 10 ใบ, เงินสด 100,000 บาท พร้อมเครื่องประดับ รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท

จากการซักถามปากคำเบื้องต้น นายลีโอรับสารภาพว่าเริ่มจัดหาหญิงไทยไปขายบริการทางเพศที่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2562 มีนายแอรอนเป็นหุ้นส่วน ใช้แอปพลิเคชัน Telegram, LINE, WhatsApp ติดต่อลูกค้า ขณะที่ น.ส.อาภาภรณ์ รับว่าเป็นภรรยาของนายลีโอ ทำหน้าที่สร้างหน้าร้านออนไลน์ หาลูกค้า ประสานงานเอเจนซีและที่พัก ส่วนนายพงศกรรับหน้าที่เป็นแอดมิน คอยตัดต่อภาพหญิงสาวตามคำสั่ง ขณะที่ น.ส.นันทณีย์ ให้การปฏิเสธอ้างว่าเพียงให้ยืมบัญชีไปใช้โดยไม่ทราบเรื่อง เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:56 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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